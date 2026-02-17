Mùng 1 Tết, cả Việt Nam diện áo dài đẹp điên 10 điểm

Đến hẹn lại lên, ngày mùng 1 Tết, từ Facebook, Instagram đến TikTok trở thành “đường đua” của áo dài và các trang phục truyền thống. Từ các chị đẹp, em xinh đến các nàng thơ nức tiếng MXH đều lên đồ, trang điểm xinh xắn nhất để đón năm mới.
Với ý nghĩa đặc biệt dịp Tết Nguyên đán, “đường đua” áo dài không chỉ là chuyện thời trang. Đó là cách mọi người mở đầu năm mới bằng hình ảnh chỉn chu, rực rỡ và đầy hy vọng. Cùng xem những khung hình xinh hết nấc, tạo nên cuộc đua visual cực mãn nhãn ngày mùng 1 Tết!
Chị đẹp Huyền Baby tuyệt đối xinh đẹp với bộ ảnh mùng 1 Tết. Nhan sắc này hoàn toàn xứng đáng với nickname "mỹ nhân bị thời gian bỏ quên".
MC Thanh Thanh Huyền cũng đã chuẩn bị sẵn bộ ảnh cực sang và xinh để đăng đúng ngày mùng 1 Tết. Đầu năm son đỏ, cả năm đỏ như son nhé!
"Quý cô tuổi Ngọ" Ngọc Thảo có màn mở bát năm mới rạng rỡ.
Hương Liên đăng ảnh mùng 1 Tết cùng "chồng iu" trong năm đầu tiên làm dâu.
Một nhan sắc gây sốt ngày mùng 1 Tết chính là Lọ Lem vì không còn từ ngữ nào để mô tả sự xinh đẹp này.
Linh Ka check-in mùng 1 Tết cùng 2 chú cún cưng.
Phí Phương Anh cũng đã về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình.
Mỹ nhân Đảo Thiên Đường Yuna Vũ chọn tone hồng từ đầu đến chân đón năm mới.
(Ảnh: Facebook & IGNV)