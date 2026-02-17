Mùng 1 Tết, cả Việt Nam diện áo dài đẹp điên 10 điểm

Đến hẹn lại lên, ngày mùng 1 Tết, từ Facebook, Instagram đến TikTok trở thành “đường đua” của áo dài và các trang phục truyền thống. Từ các chị đẹp, em xinh đến các nàng thơ nức tiếng MXH đều lên đồ, trang điểm xinh xắn nhất để đón năm mới.

Với ý nghĩa đặc biệt dịp Tết Nguyên đán, “đường đua” áo dài không chỉ là chuyện thời trang. Đó là cách mọi người mở đầu năm mới bằng hình ảnh chỉn chu, rực rỡ và đầy hy vọng. Cùng xem những khung hình xinh hết nấc, tạo nên cuộc đua visual cực mãn nhãn ngày mùng 1 Tết!

Chị đẹp Huyền Baby tuyệt đối xinh đẹp với bộ ảnh mùng 1 Tết. Nhan sắc này hoàn toàn xứng đáng với nickname "mỹ nhân bị thời gian bỏ quên".

MC Thanh Thanh Huyền cũng đã chuẩn bị sẵn bộ ảnh cực sang và xinh để đăng đúng ngày mùng 1 Tết. Đầu năm son đỏ, cả năm đỏ như son nhé!

"Quý cô tuổi Ngọ" Ngọc Thảo có màn mở bát năm mới rạng rỡ.

Á hậu Thảo Nhi Lê đăng ảnh xinh và lời chúc đến tất cả mọi người: "Mùng 1 Tết Nhi chọn mặc thật xinh, cười thật nhiều và bắt đầu năm mới bằng sự biết ơn, bình yên và thật nhiều hy vọng. Nhi mong rằng năm nay sẽ là một hành trình thật đẹp, thật ý nghĩa, và đầy cảm hứng. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và luôn hạnh phúc bên những người mình thương".

Hương Liên đăng ảnh mùng 1 Tết cùng "chồng iu" trong năm đầu tiên làm dâu.

Một nhan sắc gây sốt ngày mùng 1 Tết chính là Lọ Lem vì không còn từ ngữ nào để mô tả sự xinh đẹp này.

Linh Ka check-in mùng 1 Tết cùng 2 chú cún cưng.

Phí Phương Anh cũng đã về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình.

Tết năm nay "nàng thơ" Lan Thy gấp đôi niềm vui khi vừa đón năm mới, vừa mới được cầu hôn.

Mỹ nhân Đảo Thiên Đường Yuna Vũ chọn tone hồng từ đầu đến chân đón năm mới.

Cindy Lư cùng chồng con đi chúc Tết gia đình 2 bên.

Kim Chung và em gái check-in mùng 1 Tết. Gen đẹp di truyền là có thật!

Katleen Phan Võ cũng chọn áo dài hồng dịu dàng.

Mẫu ảnh Lê Thanh Hà Vi rạng rỡ cùng cún cưng.

(Ảnh: Facebook & IGNV)