Gia tộc của “đệ nhất mỹ nhân” Việt Nam năm nay ăn Tết lớn cỡ nào?

Mới đây, hòa trong không khí tưng bừng của ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, Chi Pu cũng không thể đứng ngoài cuộc đua “xả ảnh” sum vầy bên gia đình. Vẫn giống như nhiều năm, “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” thu hút sự chú ý khi khoe khoảnh khắc lên đồ xúng xính cùng mẹ và các chị em trong nhà.

Năm nay, Chi Pu và hội chị em cùng nhau diện áo dài, không có quy định màu sắc cụ thể, mỗi người một kiểu dáng nhưng trông ai cũng “bling bling”, nổi bần bật. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ bày tỏ ngắn gọn: “Nhà em chẳng có gì ngoài hoa. 8 bông hoa rực rỡ ngày Tết ạ”.

Chi Pu (ngoài cùng bên trái) đăng ảnh cùng hội chị em trong gia đình

Quả thật, nhìn vào loạt ảnh của Chi Pu, netizen không khỏi xuýt xoa với sắc vóc của dàn mỹ nhân này. Nhiều người phải công nhận gen nhà Chi Pu cực đỉnh bởi chị em nào cũng đều rất xinh đẹp. Người sở hữu vẻ mặn mà, người lại thu hút nhờ đường nét gương mặt thanh tú.

Đặc biệt, chị gái của Chi Pu cũng nhận nhiều lời khen khi sở hữu diện mạo nổi bật trong khung hình với em gái. Được biết, chị ruột Chi Pu tên Thùy Vân, lớn hơn cô 11 tuổi. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Thùy Vân không hoạt động nghệ thuật, thay vào đó, cô chọn đầu tư cho việc học, cô từng có cơ hội du học Ba Lan, sở hữu thành tích học tập “khủng”.

Chị gái ruột của Chi Pu thu hút sự chú ý nhờ sắc vóc ấn tượng

Dù nhiều năm trôi qua, nhan sắc của chị gái Chi Pu vẫn khiến netizen phải trầm trồ. Thùy Vân cũng sở hữu nhiều đường nét đẹp trên gương mặt, làn da trắng không tì vết. Dân tình bày tỏ, sắc vóc của chị gái Chi Pu cũng không thua kém gì nữ ca sĩ nổi tiếng. Thậm chí, một số bình luận còn đùa rằng chị gái chính là “đối thủ nhan sắc xứng tầm” với “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”.

Hai chị em Chi Pu sở hữu nhiều nét đẹp từ bố mẹ, gương mặt có nhiều điểm giống nhau, sắc vóc bất phân thắng bại

Năm nào Chi Pu cũng có màn "đọ sắc" với mẹ và chị gái

Đây không phải lần đầu tiên các “nàng tiên” của gia đình Chi Pu gây sốt MXH. Năm 2025, hội chị em này cũng từng chiếm spotlight với visual 0 điểm - không điểm nào để chê. Hay như trước đó vào năm 2020, khi người đẹp sinh năm 1993 đăng tải bức ảnh đu trend ngày ấy - bây giờ, hội chị em này cũng khiến cả cõi mạng bùng nổ vì đẹp từ nhỏ tới lớn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhà toàn mỹ nhân là có thật, nhìn visual ai cũng xinh quá chừng”.

- “Mê Chi Pu giờ mê thêm chị gái Chi Pu. Sao mà có thể đẹp cỡ vậy”.

- “Ui ngưỡng mộ gia đình này quá, hội chị em ai cũng xinh đều”.

- “Thích mùng 1 Tết cũng bởi những khoảnh khắc như này. Ai cũng sum vầy, giữ truyền thống diện áo dài chụp ảnh. So sánh với các năm thì ngày càng thăng hạng nhan sắc nha cả nhà ơi!”.

- “Đỉnh của đỉnh, ai cũng xinh đẹp rạng rỡ. Trầm trồ với visual luôn”.

Chi Pu, tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình sự nghiệp trải dài từ hình ảnh “hot girl thế hệ đầu” đến nghệ sĩ hoạt động quốc tế, tạo được dấu ấn rõ rệt ngoài biên giới. Cô bắt đầu được công chúng biết đến từ cuộc thi Miss Teen 2009, nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng mạnh mẽ trong giới trẻ nhờ gương mặt sáng, nét đẹp trong trẻo và phong thái gần gũi.

Chi Pu ngày càng thăng hạng nhan sắc

Trước khi lấn sân sang âm nhạc, Chi Pu đã có một giai đoạn hoạt động sôi nổi với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên, tham gia nhiều dự án phim và series được khán giả trẻ yêu thích như 5S Online, qua đó xây dựng nền tảng nhận diện vững chắc trong làng giải trí.

Từ đó đến nay, sự nghiệp của Chi Pu lên như diều gặp gió. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Chi Pu còn sở hữu nhiều mô hình kinh doanh từ thời trang đến ẩm thực. Cuộc sống của cô ở tuổi 33 khiến ai cũng ngưỡng mộ vì viên mãn, giàu có.