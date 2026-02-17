Hộ tống xe hoa cô đơn trên cao tốc, chủ xe Maybach bỗng thành “con nợ”

Mới đây, trên MXH Trung Quốc đang lan truyền một khoảnh khắc rước dâu thú vị, được chia sẻ rầm rộ.

Chuyện bắt đầu từ việc chiếc xe rước dâu dán băng rôn với dòng chữ to đùng dọc thân xe: “Làm sao bạn biết tôi đã cưới được Lý Đình về nhà rồi?”. Chỉ một câu đơn giản, nhưng không giấu nổi niềm vui và sự tự hào của chú rể khi cưới được cô gái mình yêu.

Chiếc xe hoa với băng rôn nổi bật

Từ chiếc xe “cô đơn” đến đoàn hộ tống đặc biệt

Điều khiến nhiều người chú ý là chiếc xe cưới không hề có đoàn rước dâu đi cùng như thường thấy. Nó di chuyển một mình trên cao tốc.

Hoá ra là vì chú rể lái xe nhanh quá nên đoàn xe gia đình phía sau không theo kịp. Thông tin được cô dâu tiết lộ khiến cư dân mạng bật cười, có người còn nói đùa rằng chú rể quá nôn nóng rước nàng về dinh nên mới gây chuyện dở khóc dở cười này.

Nhưng chuyện thú vị không dừng lại ở đó, thấy chiếc xe hoa có phần “cô đơn”, một số tài xế xung quanh đã chủ động giảm tốc độ, lặng lẽ chạy phía sau để hộ tống. Từ một chiếc xe đơn lẻ, dần dần hình thành một đoàn xe đặc biệt. Có người tắt định vị, đi vòng thêm một đoạn đường; có người hạ cửa kính vẫy tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ

Đáp lại, cô dâu chú rể liên tục giơ tay tạo hình trái tim để cảm ơn. Khi dừng chân tại trạm nghỉ, họ còn chủ động tặng kẹo cưới và thuốc lá mừng cho những tài xế đã đồng hành. Quà không đắt tiền, nhưng tấm lòng khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm áp.

Đoàn xe đi theo hộ tống xe dâu "cô đơn"

Cặp đôi tặng kẹo cho mọi người

Người đầu tiên hộ tống và “món nợ” trên trời rơi xuống

Danh tính người đầu tiên chủ động chạy theo hộ tống cũng nhanh chóng được tìm ra. Đó là anh Đồng, một đồng hương Hà Nam (Trung Quốc) với chú rể, điều khiển chiếc Maybach.

Anh Đồng làm trong ngành xây dựng. Trên đường thu xếp công việc để về quê ăn Tết, anh tình cờ gặp chiếc xe cưới đặc biệt này. Dòng chữ chân thành trên xe khiến anh xúc động, nên anh hạ kính chào hỏi, giảm tốc độ và lặng lẽ hộ tống suốt một đoạn đường. Những xe phía sau thấy vậy cũng làm theo, như một lời chúc phúc tập thể dành cho cặp đôi trẻ.

Thế nhưng khi video trở nên nổi tiếng, cư dân mạng bắt đầu “mừng cưới online” trong phần bình luận: người 100 NDT, người 500 NDT… Cuối cùng, tất cả đồng loạt “ghi sổ” tiền mừng cho chủ xe Maybach.

Chỉ sau một đêm, anh Đồng bỗng dưng gánh một “khoản nợ” đùa khổng lồ, trở thành “nạn nhân” dở khóc dở cười nhất câu chuyện. Tuy nhiên, anh không hề để bụng. Anh chia sẻ rằng được chứng kiến một hạnh phúc thuần khiết như vậy và góp mặt trong khoảnh khắc ấy đã là kỷ niệm khó quên.

Chiếc xe đầu tiên hộ tống cô dâu chú rể

Các hãng xe ô tô nhập cuộc

Sự việc còn thu hút sự chú ý của các thương hiệu ô tô tại Trung Quốc.

Chiếc xe cưới của chú rể thuộc thương hiệu Buick, trực thuộc tập đoàn General Motors (Mỹ). Ngay sau đó, Buick thông báo trong tháng 2/2026, các cặp đôi mới cưới khi mang theo giấy đăng ký kết hôn đến mua xe sẽ được tặng 10.000 tệ (khoảng 37,6 triệu đồng) tiền mừng cưới, trừ trực tiếp vào giá xe.

Hãng khẳng định đây không phải hành động “ké fame”, mà là cách tiếp thêm động lực cho những câu chuyện tình yêu chân thành.

Trong khi đó, Lynk & Co - thương hiệu có hai xe tham gia đoàn hộ tống - cũng đăng thông báo tìm kiếm các chủ xe tốt bụng để gửi quà cảm ơn.

