29 Tết, đây là điều Cường Đô La muốn tất cả mọi người thấy

Đó là khung hình gia đình với đủ 5 thành viên trước thềm năm mới!

Vào đúng tối 29 Tết, khi chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là giao thừa chính thức điểm, Cường Đô La đăng tải hình ảnh gia đình 5 người, ở góc chụp quen thuộc tại biệt thự ở quận 7 (cũ), TP.HCM.

Khung hình Cường Đô La nhất định phải đăng vào đêm Giao thừa đây rồi.

Nam doanh nhân dí dỏm chia sẻ: "Như mọi năm trước thềm giao thừa cả nhà sẽ làm tấm hình xem chiều cao các vị trí trong nhà có thay đổi gì không? Chốt hạ là 12345 vẫn y vậy chỉ có 1, 4 và 5 có cao thêm tí nhưng cũng không đủ để soán vị trí thứ 3 của ba".

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các thành viên trong gia đình nắm tay nhau, xếp thành một hàng ngang theo thứ tự chiều cao, từ cao đến thấp.

Theo chia sẻ của “đại gia phố núi”, đây là truyền thống được gia đình duy trì suốt nhiều năm qua. Bên cạnh những bộ ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết như diện áo dài, du xuân hay dạo phố, gia đình luôn dành thời gian vào chiều tối 29 Tết để chụp một bức ảnh chung, đánh dấu khoảnh khắc sum họp trọn vẹn trước thềm năm mới. Không chỉ phản ánh sự thay đổi theo thời gian về ngoại hình của các thành viên, bức ảnh còn thể hiện rõ sự gắn kết, ấm áp trong đời sống gia đình.

Đáng chú ý, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra “đặc trưng” riêng của gia đình Cường Đô La trong loạt ảnh truyền thống này: các thành viên đều lựa chọn trang phục đơn giản và đi chân trần, tạo nên cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Bên dưới bài đăng, đông đảo netizen gửi lời khen ngợi, xuýt xoa : "Tháp hạnh phúc ạ anh ơi. Nhất anh rồi đó", "Nhà này cứ gọi là đáng yêu mãi thôi ấy, chờ mãi để thấy tấm ảnh cả nhà cuối năm này", "Em nghi ngờ vài năm nữa là anh mất vị trí số 3 thôi anh Cường ơi, lo quá đấy", "Nhà này đẹp đều, đáng yêu đều và hạnh phúc quá đi", "Khung hình đắt giá nhất đêm Giao Thừa nhà Cường Đô La đây rồi",.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Năm ngoái, Đàm Thu Trang bất ngờ vì nay phải "nhường" vị trí cao nhất nhà cho Subeo.

Trước đó, Subeo chỉ mới đứng ngang tai Đàm Thu Trang nhưng nay nhóc tỳ đã cao lớn vượt trội

Nhiều người cũng nhận ra không gian căn biệt thự cũng có sự thay đổi nội thất qua các năm, song không gian nhà nhiều cây xanh, cây cảnh là điều không hề thay đổi. Điều này cho thấy rất chăm chút cho tổ ấm của gia đình.

Sau khi về chung nhà Cường Đô La, Đàm Thu Trang dành hầu hết thời gian để chăm sóc các con và kinh doanh riêng. Mẹ bỉm nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" hào môn cũng luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con.

Nguyễn Quốc Hưng - hay được biết đến nhiều hơn với cái tên thân mật Subeo, là con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La (sinh năm 2010). Bước vào tuổi 15, Subeo hưởng trọn gen "chân dài" của mẹ, cậu bé ngày nào đã trở thành chàng trai cao lớn, điềm đạm và kín đáo hơn. Trên trang Facebook cá nhân, nam doanh nhân chia sẻ hình ảnh con trai nghỉ hè đến thực tập tại công ty, và tìm hiểu môi trường làm việc; gần đây nhất là khoảnh khắc cậu bạn làm từ thiện,... Hiện cậu đang theo học tại Trường Quốc tế Anh (BIS) - ngôi trường thuộc hệ thống Nord Anglia Education với học phí “gây choáng” và chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

Cường Đô La lâu nay luôn được khen ngợi là ông bố "quốc dân" khi dành nhiều thời gian cho các con dù công việc vô cùng bận rộn.

