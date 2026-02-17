Đoạn clip hot nhất MXH ngày đầu năm mới với câu hỏi kì lạ "Chồng cũ của mọi người thế nào?"

“Chồng cũ của mình thì suốt 3 năm nay, cứ giáp Tết lại mang giỏ quà sang. Đón con về ăn Tết bên nội, mồng 2 lại đưa con sang chúc Tết bên ngoại. Với mình, không còn chung đường nhưng vẫn giữ sự lịch sự và tôn trọng gia đình hai bên như vậy là đủ. Vợ chồng có thể không đi cùng nhau nữa, nhưng con thì vẫn cần đủ đầy nội ngoại. Sau này ba có gia đình mới, con có thêm một người mẹ. Mẹ có hạnh phúc khác, con cũng có thêm một người bố. Điều quan trọng nhất vẫn là cách người lớn cư xử với nhau. Chọn chồng, có lẽ nên chọn một người sống tử tế trước đã".

Bài chia sẻ ngắn gọn của bạn L.A viral trên các diễn đàn mạng ngay ngày đầu năm mới. Thế nhưng bên dưới video đi kèm lại tạo ra luồng tranh luận mạnh mẽ. Một bên gọi đó là hình mẫu ly hôn văn minh, trưởng thành. Một bên lại đặt câu hỏi: nếu người đàn ông tử tế đến vậy, tại sao lại trở thành “chồng cũ”? Và liệu những mối quan hệ còn giữ được sự ấm áp sau chia tay… có nên cho nhau thêm một cơ hội?

Đoạn clip đang hot trên MXH

Tử tế sau ly hôn đó mới là tình yêu trưởng thành

Nhiều người cho rằng câu chuyện này không phải về hôn nhân đã tan vỡ, mà là về cách hai người lớn chọn cách cư xử sau khi tình yêu kết thúc.

Ly hôn thường được nhìn như một vết nứt. Nhưng có những vết nứt không phá vỡ một gia đình, chỉ thay đổi hình dạng của nó. Khi hai người không còn là vợ chồng, họ vẫn có thể là cha mẹ của cùng một đứa trẻ.

Việc người chồng cũ đều đặn mang quà Tết sang, đón con về bên nội rồi đưa con về thăm bên ngoại không chỉ là phép lịch sự. Nó giống như một lời khẳng định rằng: “Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm làm cha thì không có ngày hết hạn”.

Trong xã hội Á Đông, nhiều đứa trẻ lớn lên sau ly hôn thường phải chọn đứng về một phía. Nhưng cách cư xử như trong câu chuyện lại cho thấy một kiểu trưởng thành khác: người lớn chấp nhận tổn thương của riêng mình, nhưng không để đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả.

Có người nói, sự tử tế sau chia tay chính là thước đo cuối cùng của tình yêu.Vì khi không còn ràng buộc, mà vẫn chọn đối xử tốt với nhau, đó mới là lúc nhân cách lên tiếng.

Nếu vẫn tử tế như vậy… liệu có nên cho nhau thêm một cơ hội?

Tuy nhiên, không ít người lại nhìn câu chuyện theo một hướng khác. Họ đặt câu hỏi: nếu hai người vẫn tôn trọng nhau, vẫn giữ được sự ấm áp, thì liệu cuộc hôn nhân ấy đã thật sự đi đến tận cùng chưa?

Nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì hết tình cảm, mà vì những xung đột, áp lực hoặc sai thời điểm. Khi bước ra khỏi hôn nhân, con người đôi khi mới đủ bình tĩnh để đối xử tử tế với nhau.

Có người cho rằng: “Sự văn minh sau ly hôn đôi khi là thứ mà họ đáng lẽ đã có khi còn là vợ chồng”.

Vì vậy, một số ý kiến tin rằng nếu vẫn còn tình cảm, nếu cả hai đều trưởng thành hơn, việc quay lại không phải là điều sai. Hôn nhân, xét cho cùng, không phải là cuộc thi ai đúng ai sai, mà là câu chuyện hai người có còn muốn bước tiếp cùng nhau hay không.

Nhưng cũng có quan điểm ngược lại. Có những cặp đôi chỉ có thể tử tế khi đã rời khỏi nhau. Khoảng cách giúp họ không còn va chạm, không còn những kỳ vọng khiến tình yêu trở nên ngột ngạt.

Ảnh minh họa

Khi tình yêu không còn, điều ở lại là cách người ta đối xử với nhau

Câu chuyện của người phụ nữ trong bài đăng khiến nhiều người xúc động không phải vì họ còn quay về bên nhau hay không. Mà bởi họ chọn giữ lại một điều hiếm hoi: sự tôn trọng.

Trong rất nhiều cuộc chia tay, người ta thường cố chứng minh mình đúng. Nhưng với những gia đình có con cái, đúng – sai đôi khi không quan trọng bằng việc đứa trẻ có còn cảm nhận được sự an toàn hay không.

Một người đàn ông vẫn nhớ mang giỏ quà Tết sang, vẫn giữ nhịp cầu nội – ngoại cho con, có thể không phải là người chồng hoàn hảo. Nhưng rõ ràng, anh ta đang cố trở thành một người cha có trách nhiệm.

Và một người phụ nữ đủ bình thản để nhìn lại cuộc hôn nhân cũ bằng sự biết ơn, thay vì oán trách, cũng là một dạng trưởng thành hiếm gặp.

Ly hôn không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết. Đôi khi, nó chỉ là dấu phẩy trong hành trình làm cha mẹ của hai con người từng yêu nhau.

Quay lại hay không, đó là lựa chọn của cảm xúc. Nhưng tử tế hay không, lại là lựa chọn của nhân cách.

Bởi có những cuộc hôn nhân thất bại, nhưng vẫn để lại cho con cái một bài học rất đẹp:Người lớn có thể không đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng vẫn có thể cùng nhau bảo vệ tuổi thơ của một đứa trẻ.