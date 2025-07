Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng ảnh kỉ niệm 6 năm ngày cưới bên vợ yêu, bạn thân Minh "Nhựa" ngưỡng mộ vì 1 điều này

Cường Đô la, doanh nhân nổi tiếng và cái tên quen thuộc trong showbiz Việt, vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng loạt ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới với vợ - Đàm Thu Trang. Bài đăng kèm lời chúc ngọt ngào: "Happy anniversary to my lovely wife Đàm Thu Trang, I love you. (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 6 năm yêu và cưới cùng anh Đàm Thu Trang. Anh yêu em!).

Loạt ảnh gia đình hạnh phúc được chụp trong không gian sang trọng, ngập tràn bóng bay hồng và hoa tươi. Hai con nhỏ trong trang phục đồng điệu càng làm nổi bật niềm vui. Hành trình 6 năm của cặp đôi không chỉ là tình yêu mà còn là minh chứng cho gia đình bền vững.

Ảnh chụp màn hình

Ngày 28/7/2019, đám cưới của doanh nhân Quốc Cường và Đàm Thu Trang diễn ra tại một trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng ở quận 1, TP.HCM, đánh dấu cột mốc ý nghĩa sau 2 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận trong thời điểm đó.

Sau hơn 6 năm chung sống, họ không chỉ giữ được tình yêu mặn nồng mà còn xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai con nhỏ, Suchin và Sutin cùng Subeo. Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trên mạng xã hội của cả gia đình.

Cô gây ấn tượng với hình ảnh người vợ khéo léo, chu toàn việc nhà và yêu thương Subeo như con ruột, càng tô điểm cho hạnh phúc gia đình. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, thể hiện sự gắn kết và tình yêu chân thành.

Ảnh cười ngọt ngào của cặp đôi năm 2019.

Trên mạng xã hội, doanh nhân Quốc Cường cùng con trai và con gái xuất hiện thường xuyên, giản dị và gần gũi. Không khoe mẽ siêu xe, không phải những chuyến du lịch xa hoa, thay vào đó là những khoảnh khắc chơi đùa, dạy con đi học, hay đơn giản là ngồi cùng con ăn một bữa cơm nhà. Có người từng bình luận dưới một bức ảnh Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: “Không quen biết nhưng rất ngưỡng mộ cách anh làm cha.”

Ngay sau khi loạt ảnh kỉ niệm được chia sẻ, người bạn thân Phạm Trần Nhật Minh của doanh nhân Quốc Cường đã gửi lời chúc tới gia đình: "Chúc mừng 2 vợ chồng, cứ mãi như vậy nhé, bạn nhựa ngưỡng mộ lắm lắm".

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Phạm Trần Nhật Minh vốn là cặp bạn thân thiết. Đôi bạn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Họ cùng có chung sở thích với siêu xe và đã tổ chức hành trình "Xe và Đam mê" để gắn kết tình bạn. Sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đã khiến họ trở thành hình mẫu bạn bè đáng ngưỡng mộ trong giới doanh nhân.

Tổng hợp

Minh Ánh