Tự ái vì Lọ Lem

Lọ Lem - con gái của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo - từ lâu đã là cái tên quen thuộc với cư dân mạng. Không chỉ được biết đến ở vị trí con gái người nổi tiếng, cô nàng còn được yêu quý nhờ sự toàn diện, ôm trọn combo: xinh đẹp, giỏi giang, biết kiếm tiền, lễ phép, từ học hành đến tài lẻ đều đỉnh.

Đoạn clip mới đây của Lọ Lem tiếp tục chứng minh điều này.

Cập nhật mới của Lọ Lem

Trong video, ái nữ của MC Quyền Linh quay vlog hoạt động ngày thường ở nhà. Cô nàng skincare, tập thể dục, đánh đàn, cắm hoa, tưới cây, vẽ tranh,... Mọi thứ diễn ra tự nhiên, toát lên cảm giác chỉn chu và nền nã.

Điều khiến netizen trầm trồ không chỉ là việc cô bạn cầm - kỳ - thi - họa cái gì cũng biết, mà còn ở thần thái điềm tĩnh, dịu dàng trong từng khung hình. Từ chăm sóc và rèn luyện bản thân, thư giãn đến trau chuốt không gian sống, Lọ Lem đều cho thấy sự nghiêm túc và tinh tế.

Cầm kì thi họa cái gì Lọ Lem cũng biết!

Chính sự nhẹ nhàng này càng khiến hình ảnh của Lọ Lem càng nhận thêm thiện cảm từ netizen. Có người xuýt xoa vì cô nàng quá hoàn hảo, có người nửa đùa nửa thật rằng Lọ Lem khiến mình tự ái. Clip này cũng đã nhận về 3,7 triệu lượt xem và gần 400k lượt yêu thích.

“Sao bảo ông trời không cho ai tất cả?”, “Coi xong thấy tự ái đó”, “Cầm, kỳ, thi, hoạ, sắc, vóc, trí, tâm, gia đình hạnh phúc, kinh tế, học thức,... sao có đủ hết vậy trời ơi?”, “Giả bộ kiếm chỗ để chê mà không có chỗ nào để chê luôn!”, “Sao có thể đẹp ngọt ngào dịu dàng thế trời?”, “ Lọ Lem không có chỗ nào để chê được cả. Từ học thức, tính cách, lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh,... tất cả đều tuyệt vời”, “Trời ơi! Bạch nguyệt quang là đây sao?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế, phản ứng này không chỉ đến từ đoạn clip ngắn ngủi mà xuất phát từ sự toàn diện mà công chúng đã biết về Lọ Lem từ trước đó.

Lọ Lem có tên đầy đủ là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh (NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) và doanh nhân Dạ Thảo. Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và có điều kiện, cô bạn vẫn được bố mẹ dạy dỗ theo hướng giản dị, tự lập và khiêm tốn.

Từ khi còn học trung học, Lọ Lem đã thể hiện nhiều năng khiếu như diễn kịch, nhiếp ảnh, vẽ tranh,... và đều đạt được danh hiệu tại các cuộc thi. Đây cũng là một trong những lý do mà ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London ( UAL ) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhất. Tuy nhiên Lọ Lem quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng. Hiện tại, Lọ Lem là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh.

Lọ Lem từng đạt giải cao nhất trong cuộc thi vẽ tranh Canvas với sự tham dự của các học sinh đến từ nhiều từ trường quốc tế tại TP.HCM

Lọ Lem cũng từng giành giải cao nhất trong một cuộc thi nhiếp ảnh

Không chỉ học giỏi, Lọ Lem còn sớm thể hiện sự tự lập về tài chính. Năm 16 tuổi, cô đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng nhờ việc quảng bá thương hiệu, dự sự kiện thời trang, làm mẫu ảnh,… Lọ Lem cũng trở thành gương mặt yêu thích của các nhãn hàng nhờ hình ảnh trong sáng, gu thời trang hiện đại và phong thái chỉn chu. Cô bạn từng chia sẻ rằng bản thân biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm, tự đóng học phí và thậm chí còn góp tiền cùng bố mẹ mua chiếc xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng.

Song song với đó, Lọ Lem còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, có ích cho xã hội, mở quỹ từ thiện riêng nhằm hỗ trợ các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn nên càng nhận về nhiều sự yêu quý. Trên MXH, Lọ Lem đang có gần 2 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram và Facebook đều ở khoảng 700k.

Con gái MC Quyền Linh tự lập, kiếm tiền từ rất sớm và không phụ thuộc vào gia đình

Cô bạn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ người gặp khó khăn

Một số hình ảnh khác của Lọ Lem

(Tổng hợp)