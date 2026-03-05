Chuyện gì khiến fanpage Thông tin Chính phủ phát cảnh báo?

Tối 5/3, fanpage Thông tin Chính phủ có hơn 9 triệu người theo dõi đăng cảnh báo về vấn đề bị giả mạo.

Theo đó, trang chỉ có 1 tài khoản Facebook duy nhất và vận hành 1 nhóm duy nhất. Các tài khoản còn lại đều là giả mạo. Hiện tại, sự việc cũng đã được báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Nguyên văn bài đăng của fanpage Thông tin Chính phủ :

Cảnh báo Hiện trên mạng xã hội Facebook chỉ có duy nhất một trang Thông tin Chính phủ chính thống có tích xanh xác nhận (tại địa chỉ facebook.com/thongtinchinhphu). Còn lại tất cả các trang (page), nhóm (group) khác đặt tên Thông tin Chính phủ và lấy ảnh đại diện của Thông tin Chính phủ đều là GIẢ MẠO, bà con lưu ý. Bên cạnh đó, nhóm Xây dựng chính sách, pháp luật trên Facebook do Cổng TTĐT Chính phủ vận hành cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất tại: facebook.com/groups/chinhsachphapluat. Cổng TTĐT Chính phủ đã báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài khoản Thông tin Chính phủ chính thống (Nguồn: Thông tin Chính phủ)

Theo ghi nhận, việc giả mạo tài khoản Thông tin Chính phủ không chỉ có ở Facebook mà xuất hiện ở nhiều nền tảng khác như TikTok, Threads,... Các tài khoản này đặt tên và dùng avatar y hệt tài khoản gốc để đánh lừa người xem.

Đây cũng là lý do mà chỉ sau 2 tiếng đăng tải, bài đăng của fanpage Thông tin Chính phủ nhận về 30 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng. Ai nấy đều cho rằng cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian mạng và mong có thêm các chế tài ngăn chặn hành vi này để bảo về người dùng MXH, tránh những sự việc không mong muốn.

“Mong có thêm các điều khoản về cách đặt tên trên không gian điện tử để tránh lừa đảo”, “Cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo”, “Đúng là nhiều lúc cứ nhìn cái avatar vàng chứ không để ý tích xanh”, “Người dùng MXH cần có sự chọn lọc thông tin, nguồn thông tin chính thống vì hiện nay có nhiều tin giả xuyên tạc, nhiều hình ảnh AI tạo ra”, “Hôm trước mới thấy có 1 trang cũng đặt tên và ảnh như trang Thông tin Chính phủ gốc này. Mà toàn thấy đăng mấy cái linh tinh. Biết ngay là bọn lừa đảo nên tôi đã chặn ngay”,... là một số bình luận từ dân tình.

Trên Facebook có rất nhiều tài khoản mang tên "Thông tin Chính phủ"

Ở TikTok và Threads cũng có tài khoản giả mạo mang tên "Thông tin Chính phủ"

Được biết tài khoản Thông tin Chính phủ có tích xanh, được thành lập từ ngày 2/10/2015. Hiện tại, tài khoản đã có 9,1 triệu người theo dõi, được giới thiệu là hoạt động với mục đích “cập nhật tới đồng bào về hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thông tin quan trọng khác”.

Hiện tại chưa rõ ai đứng sau những tài khoản giả mạo Thông tin Chính phủ và có mục đích gì, nhưng chắc chắn đây là hành động không phù hợp, thậm chí ẩn chứa nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật. Vì vậy người dùng nên tỉnh táo, nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng MXH.