10 câu nói người thiếu thốn tình cảm hay nói, nghe thì ổn nhưng rất bất ổn!

Người thiếu thốn tình cảm không lúc nào cũng buồn bã hay yếu đuối. Họ thường là những người rất tự lập, rất biết điều, rất ít làm phiền ai. Nhưng chính sự “ổn định” ấy đôi khi lại được xây dựng trên nền của việc đã quen với thiếu hụt. Thiếu thốn tình cảm không phải là thiếu người bên cạnh. Mà là thiếu cảm giác được ưu tiên, được lắng nghe, được ở trong một mối quan hệ nơi mình không phải luôn tỏ ra ổn.

Và điều khó nhất không phải là thiếu mà là quen với việc thiếu đến mức không còn nhận ra mình đang cần.

Dưới đây là 10 câu nói, nghe có vẻ ổn nhưng có thể là bất ổn!

1. “Tôi không cần ai cả, quen rồi.”

Nghe như độc lập, nhưng thường là kết quả của việc đã từng cần mà không được đáp lại. Khi nhu cầu tình cảm bị bỏ mặc đủ lâu, người ta học cách gọi sự cô đơn là thói quen.

2. “Tôi không thích làm phiền người khác.”

Không phải vì quá lịch sự, mà vì đã quen với việc mở lời cũng không ai thực sự quan tâm. Thà im lặng còn hơn cảm giác bị lơ đi.

3. “Tôi ổn mà, có gì đâu.”

Một câu nói rất ngắn để đóng lại mọi cánh cửa hỏi han. Người thiếu thốn tình cảm thường học cách tự dỗ mình trước khi kịp mong ai đó làm điều ấy.

4. “Chắc tại tôi nhạy cảm quá.”

Khi cảm xúc từng bị xem nhẹ, người ta bắt đầu nghi ngờ chính cảm nhận của mình. Thay vì đòi hỏi sự thấu hiểu, họ tự hạ thấp nhu cầu ấy.

5. “Ai cũng bận mà, hiểu được.”

Sự thông cảm này đôi khi không xuất phát từ trưởng thành, mà từ việc đã quá quen với vị trí bị xếp sau cùng trong ưu tiên của người khác.

6. “Không sao đâu, tôi quen rồi.”

Một câu nói nghe rất bình thản, nhưng thường được nói ra sau nhiều lần thất vọng. “Quen rồi” ở đây không phải là chấp nhận, mà là tê liệt.

7. “Tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc.”

Không hẳn vì không giỏi, mà vì đã từng bày tỏ và không nhận lại điều gì tương xứng. Khi nói ra không có hồi đáp, im lặng trở thành kỹ năng sinh tồn.

8. “Ở một mình cho nhẹ đầu.”

Đôi khi đúng. Nhưng nhiều khi, đó là cách hợp lý hóa việc không còn kỳ vọng vào sự gắn kết. Khi mong chờ từng làm mình mệt, người ta chọn cách không mong nữa.

9. “Tôi không muốn phụ thuộc cảm xúc vào ai.”

Một ranh giới nghe rất lành mạnh, nhưng cũng có thể là bức tường dựng lên sau những lần phụ thuộc mà không được đỡ lấy.

10. “Tôi không cần ai hiểu mình cả.”

Không phải vì không cần được hiểu, mà vì đã quá mệt khi phải giải thích, giãi bày, rồi vẫn không được nhìn thấy thật sự.