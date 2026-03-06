Danh tính gái xinh tạo dáng chụp ảnh "vẹo cột sống", cao 1m47 mà gợi cảm thôi rồi

Cứ lên mạng là auto thấy gái xinh! Từ TikTok , Instagram đến Facebook , đâu đâu cũng thấy những visual sáng bừng, vóc dáng nổi bật, ảnh check-in xịn xò ở quán cà phê, phòng gym hay những chuyến du lịch.

Thế nhưng giữa một “vũ trụ gái xinh” ngày càng đông đúc trên MXH, không phải ai cũng khiến netizen chú ý. Có người gây ấn tượng vì ngoại hình nổi bật, có người lại hút follow nhờ thần thái, cách nói chuyện hay một vibe rất riêng.

Và Linh Chi Phạm - cái tên đang được netizen nhắc tới gần đây là một trong số đó.

Cô bạn này sở hữu hơn 207.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 381.000 lượt theo dõi trên TikTok . Các hình ảnh, clip của Linh Chi đều nhận được nhiều lượt thả tim. Cô chủ yếu làm các nội dung về làm đẹp, diện đồ thời trang, check-in ở những địa điểm giới trẻ và gắn link affiliate.

Linh Chi Phạm

Linh Chi nhận nhiều lời khen với gương mặt thanh tú, phong cách thời trang sành điệu, đúng gu giới trẻ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán nhất không phải là nhan sắc, mà chính là khả năng tạo dáng "uốn cong" cơ thể đến mức khó tin.

Để khoe trọn vòng eo con kiến và vòng ba gợi cảm, cô nàng đã lựa chọn một dáng pose cực khó. Phần lưng được uốn cong, tạo body thành đường cong chữ S cực cuốn hút. Thần thái tự tin và cách chọn góc chụp tinh tế của cô nàng thực sự đã tạo nên một "cực phẩm" visual trên mạng xã hội.

Cách pose dáng khoe đường cong body khiến Linh Chi viral trên MXH

Một số bình luận của cư dân mạng về loạt ảnh của Linh Chi :

- “Tuyệt đối điện ảnh, đường cong siêu thực”.

- “Mê body của bạn này quá, cảm giác nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng đó, tỷ lệ đẹp luôn”.

- “Pose dáng đỉnh vậy trời, tạo dáng cong vút luôn, tôi thử rồi mà không được”.

- “Bạn này xinh ghê. Mà trên mạng nói chung giờ các chị em ai cũng xinh đẹp, có sức hút riêng, tự tin và yêu bản thân nữa”.

- “Thích các bạn nữ vibe tự tin, slay mà vẫn nhẹ nhàng như này”.

Được biết, Linh Chi chỉ sở hữu chiều cao 1m47. Tuy nhiên nhờ sở hữu tỷ lệ hình thể cân đối cùng gu ăn mặc, thẩm mỹ tốt nên cô nàng phần nào “hack” chiều cao. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ có dáng người tương tự như Linh Chi cũng follow cô nàng để xin tips tạo dáng, diện đồ cũng như cách làm đẹp.

Linh Chi Phạm sở hữu chiều cao 1m47 nhưng diện đồ cực hack dáng