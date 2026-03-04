Cụ ông 93 tuổi di chúc tài sản 14 tỷ đồng và 5 BĐS cho hàng xóm, người thân trắng tay đồng loạt kiện ra tòa: "Người ngoài huyết thống không có quyền thừa kế"

Đứng ra chăm sóc người hàng xóm cao tuổi

Theo Sohu, năm 2011, cụ Nguyễn bước vào tuổi 81 với nỗi lo lớn nhất của tuổi già: cô đơn và không người chăm sóc.

Vì không lập gia đình, không con cái, các anh chị em ruột và họ hàng lại dần xa lánh, sinh hoạt thường ngày của cụ Nguyễn rơi vào cảnh khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, người hàng xóm Lưu Mỗ Quân đã chủ động đứng ra giúp đỡ cụ ông.

Dưới sự chứng kiến của chính quyền thôn, 2 bên ký kết thỏa thuận tặng cho kèm nghĩa vụ phụng dưỡng, theo đó ông Lưu đảm nhận trách nhiệm phụng dưỡng và lo hậu sự sau này cho cụ Nguyễn, đổi lại sau khi cụ qua đời, Lưu sẽ được thừa hưởng 11 căn nhà và tài sản liên quan của cụ.

Thời điểm đó, 11 căn nhà ở nông thôn chưa có giá trị kinh tế đáng kể. Điều mà ông Lưu nhận về là 1 bản thỏa thuận lâu dài nặng trách nhiệm, nhưng ông không hề do dự. Suốt nhiều năm liền, ông Lưu luôn tận tâm chăm sóc từ sinh hoạt thường nhật đến việc khám chữa bệnh của cụ Nguyễn, bù đắp phần nào khoảng trống tinh thần cụ phải chịu trong quãng thời gian cuối đời. Mối quan hệ không chung huyết thống ấy dần trở nên sâu sắc như cha con. Sự chăm sóc bền bỉ ấy kéo dài tròn 12 năm, dưới chứng kiến của người dân địa phương.

Phần thưởng xứng đáng

Năm 2017, địa phương này được giải tỏa, toàn bộ nhà ở dưới tên cụ Nguyễn được thu hồi. Từ 1 người sở hữu những căn nhà cũ bình thường, cụ bất ngờ nhận được khoản tiền bồi thường 3,8 triệu NDT (khoảng 14,4 tỷ đồng) và 5 căn nhà tái định cư. Giá trị tài sản tăng vọt, những căn nhà quê bình thường trở thành khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đến tháng 3 năm 2023, khi đã 93 tuổi, cụ Nguyễn biết rõ khối tài sản lớn này dễ gây ra tranh chấp. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi cho người đã chăm sóc mình suốt 12 năm, cụ chủ động mời luật sư hoàn thiện bản thỏa thuận trước đây, ký kết lại bản mới với nội dung chi tiết hơn. Thỏa thuận lần này quy định rõ rằng toàn bộ tiền bồi thường và 5 căn nhà tái định cư sẽ thuộc quyền sở hữu của ông Lưu.

Ảnh minh họa

Tháng 9 năm 2023, cụ Nguyễn ra đi trong sự thanh thản, ông Lưu cũng thực hiện đầy đủ cam kết đã ký, lo chu toàn hậu sự cho cụ. Thế nhưng, ngay sau khi cụ mất, anh chị em ruột và con cháu của họ bất ngờ xuất hiện, đòi kiện ông Lưu ra tòa. Những người này ra mặt với lí lẽ “tài sản phải do người thân huyết thống thừa kế, người ngoài không có quyền thừa hưởng”, thỏa thuận cho tặng kia là không hợp lệ và phải chia lại tài sản.

Phán quyết của tòa án

Trong quá trình xét xử, tòa án đã làm việc với chính quyền thôn, những người từng chứng kiến việc ký kết thỏa thuận, đồng thời thu thập lời khai của hàng xóm và các chứng từ liên quan đến quá trình chăm sóc cụ Nguyễn. Kết quả điều tra cho thấy, trong suốt 12 năm cuối đời, ông Lưu là người duy nhất trực tiếp phụng dưỡng cụ, các thân nhân theo pháp luật không hề thực hiện nghĩa vụ chăm sóc nào.

Trên cơ sở đó, tòa án kết luận thỏa thuận cho tặng kèm nghĩa vụ phụng dưỡng được ký kết trên tinh thần tự nguyện, nội dung hợp pháp và người nhận di tặng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết.

Cuối cùng, tòa tuyên toàn bộ 5 căn nhà tái định cư và khoản tiền bồi thường sẽ thuộc quyền sở hữu của ông Lưu, đồng thời bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.