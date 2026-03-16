Độc lạ Thái Nguyên: Hai chị em song sinh rủ chồng ở chung nhà, áp dụng các quy tắc văn minh tình cảm

Câu chuyện bắt đầu từ cặp chị em song sinh Vũ Thị Thanh và Vũ Thị Hiếu (sinh năm 1992, quê Thái Nguyên). Như hai bản sao không chỉ về ngoại hình mà cả tâm hồn, họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi thơ, học chung lớp, chung trường suốt 12 năm đèn sách. Dù lên đại học mỗi người chọn một hướng đi riêng, nhưng sợi dây liên kết chị em chưa bao giờ đứt đoạn.

Từ hai lối rẽ riêng đến cuộc hội ngộ giữa lòng Thủ đô

Năm 2016, Hiếu sớm yên bề gia thất tại quê nhà Thái Nguyên. Cuộc sống của cô êm đềm bên gia đình nhỏ gần bố mẹ hai bên. Trong khi đó, Thanh lại chọn một ngã rẽ khác khi kết hôn vào 4 năm sau đó và cùng chồng xuống Hà Nội lập nghiệp. Khoảng cách địa lý tưởng chừng làm xa cách hai chị em, nhưng bước ngoặt xảy ra vào cuối năm 2022 khi vợ chồng Hiếu quyết định rời quê, tìm kiếm cơ hội mới tại mảnh đất Thủ đô.

Ban đầu, gia đình Hiếu tá túc tại ngôi nhà thuê 3 tầng của vợ chồng Thanh. Sự hiện diện của em gái như một luồng gió mới khiến Thanh vô cùng hạnh phúc. Tầng 2 và tầng 3 trở thành tổ ấm riêng của mỗi nhà, nhưng bếp ăn ở tầng dưới lại là nơi họ quây quần sau mỗi ngày làm việc. Đặc biệt, khi Thanh đón con đầu lòng vào năm 2023, sự hỗ trợ của Hiếu trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Từ việc chăm sóc trẻ sơ sinh đến những bữa cơm nóng hổi mang vào bệnh viện khi cháu ốm, tình thâm của hai gia đình nhỏ đã được tôi luyện qua những ngày tháng vất vả ấy.

Thanh từng bộc bạch: " Được ở gần em gái, tôi hạnh phúc lắm. Sau thời gian dài xa cách vì bận rộn với cuộc sống riêng, chị em tôi lại được ở bên giúp đỡ nhau".

"Góp gạo thổi cơm chung": Khi hai gia đình nhỏ hòa làm một

Khát khao về một mái nhà "an cư" tại Hà Nội giữa thời điểm giá bất động sản đắt đỏ đã dẫn đến một quyết định táo bạo: Hai gia đình cùng góp tiền mua chung một căn hộ.

Ý tưởng này ban đầu vấp phải sự phản đối từ người cha ở quê. Thanh kể lại: "Bố đẻ tôi phản đối. Ông nhiều lần khuyên nhủ, chị em dù thân nhau đến mấy thì khi có gia đình rồi cũng không nên sống chung... Dẫu vậy, chúng tôi vẫn quyết định làm theo kế hoạch. Dần dần, bố thấy các con chung sống hòa thuận cũng an tâm".

Bằng sự đồng lòng của cả hai chàng rể và tình cảm gắn bó của hai chị em, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại Hà Nội đã chính thức trở thành mái nhà chung vào tháng 9/2024.

Cuộc sống "tuy hai mà một" này được vận hành dựa trên những nguyên tắc rất văn minh và tình cảm:

Quản lý tài chính: Họ lập một quỹ chung để chi trả mọi sinh hoạt phí, tiêu hết lại đóng, không tính toán chi li.

Phân chia việc nhà: Theo quy tắc "cùng làm, cùng nghỉ", người đi chợ nấu cơm thì người kia rửa bát, giặt đồ.

Không gian riêng tư: Buổi tối sau bữa cơm chung, mỗi gia đình lại rút về phòng riêng để đảm bảo sự tự do cá nhân.

Hỗ trợ nuôi dạy con cái: Với hai đứa trẻ (một bé 3 tuổi và một bé 7 tháng), việc trông nom được hoán đổi linh hoạt tùy theo lịch trình của bố mẹ.

Đến nay, nỗi lo của người cha đã tan biến khi thấy các con không chỉ sống hòa thuận mà còn gắn kết hơn. Những chuyến du lịch chung hay những lần cùng nhau về quê đã biến hai gia đình nhỏ thành một khối thống nhất. Với Thanh và Hiếu, đây không chỉ là giải pháp kinh tế, mà là hành trình gìn giữ tình thân giữa bộn bề cuộc sống hiện đại.