Trend "nói chuyện với chính mình 10 năm trước": Đỗ Đạt chỉ mất 5 năm để đổi đời, 1 nhân vật hướng tới tương lai!

Nếu một ngày bất ngờ có cơ hội đối thoại với phiên bản của mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì? Kể về những điều đã làm được hay chỉ đơn giản thừa nhận rằng cuộc sống hiện tại vẫn đang trong quá trình cố gắng từng ngày? Chính những giả định này lại khiến một trào lưu mới trên MXH mở ra, khi người trẻ thử trò chuyện với bản thân của 1 thập kỷ trước.

Lướt MXH những ngày gần đây, liên tục xuất hiện những video xoay quanh ý tưởng này. Chỉ là những lời hỏi đáp qua lại giữa “mình của 2016” và “mình của 2026” nhưng nhiều đoạn clip đã thu hút lượng người xem “khủng”. Không cần dựng cảnh cầu kỳ hay kịch bản phức tạp, chính sự giản dị trong cách kể chuyện lại khiến người xem dễ đồng cảm: Có lúc bật cười vì những suy nghĩ rất “non nớt” của bản thân ngày trước, nhưng cũng có khoảnh khắc chợt lặng đi khi nhận ra 10 năm trôi qua đã âm thầm thay đổi quá nhiều thứ.

Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến câu chuyện của Đỗ Đạt - TikToker sở hữu 10,6 triệu người theo dõi. Chàng trai sinh năm 2001 này còn được cộng đồng mạng nhận xét là “đỉnh nhất trend”. Bởi chỉ mới 5 năm trôi qua, Đỗ Đạt đã có những bước tiến lớn trong cuộc sống, sự nghiệp của mình.

Đoạn clip của Đỗ Đạt đang thu hút 10,7 triệu lượt xem trên TikTok

Theo đó, đoạn clip trò chuyện với bản thân mình của Đỗ Đạt hiện cũng đang thu hút được 10,7 triệu lượt xem. Điều đặc biệt đó chính là Đỗ Đạt không cần phải diễn lại bản thân mình của nhiều năm trước. Thay vào đó, anh chàng có một clip tự quay rất chân thật từ năm 2021, với mục đích ghi lại những gì bản thân đã làm được khi ấy. Kèm theo đó, Đỗ Đạt của năm 2021 còn có một lời hứa hẹn xem vài năm sau đã có thể đi xa đến đâu và làm được thêm những gì.

Hiện tại sau 5 năm, Đỗ Đạt của năm 2026 khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì đã "đổi đời", có nhiều người yêu mến và rất thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Nhờ việc tự quay các video tình huống hài hước và đăng tải ở các nền tảng, Đỗ Đạt trở nên nổi tiếng, có thêm nhiều cơ hội trong công việc như quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng, livestream,...

Từ năm 2023, Đỗ Đạt đã xây được căn nhà mới. Từ khu vườn trồng bưởi của gia đình, anh chàng đã làm nên căn nhà 2 tầng bề thế, có phong cách tân cổ điển với tone màu trắng làm chủ đạo. Dù không tiết lộ chi phí cụ thể của căn nhà nhưng chỉ nhìn qua, nhiều người cũng đoán được con số không nhỏ chút nào.

Bên cạnh đó, anh chàng hiện cũng đã kết hôn và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống hiện tại khá thoải, cả hai vợ chồng Đỗ Đạt đều cùng nhau tiếp tục sáng tạo nội dung và kinh doanh thêm các sản phẩm. Song, cũng chính bởi những điều đã đạt được mà đoạn clip đu trend của Đỗ Đạt dù chẳng phải dạng hỏi – đáp nhưng lại khiến nhiều người xúc động vì hành trình mà chàng trai này đã đi.

Cũng giống Đỗ Đạt, Bách Khỉ (Hà Quang Bách, SN 1999) thu hút sự chú ý với một đoạn clip không thể chân thực hơn. Năm 2016, Bách Khỉ cũng tự quay một video gửi cho chính bản thân mình ở tương lai. Và hiện tại năm 2026, anh chàng đã có thể trả lời với một vẻ tự tin hơn vì những điều đã làm được.

“Mình đã mổ mắt rồi, ước mơ của anh em mình năm xưa đã được thực hiện rồi. Nhưng mình vẫn chưa có nhà riêng, chưa có tài sản gì quá lớn đâu, vẫn ở nhà cùng với bố mẹ thôi nhưng giờ đã có thêm chị dâu. Một ngôi nhà cũng khá đông thành viên nhưng rất hạnh phúc. Mình đang rất tự hào vì tới bây giờ mình cũng có tầm ảnh hưởng nhất định trên MXH, ước mơ của chúng mình phần nào thành công rồi đó, mình làm được rồi, mình đã cố gắng rất nhiều”, Bách Khỉ của hiện tại nói chuyện với chính mình của 10 năm trước.

Chính sự chân thực của Bách Khỉ khiến người xem có thể chứng kiến rõ sự thay đổi trong 10 năm khiến đoạn video này trở nên thu hút. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng hóm hỉnh cho rằng Bách Khỉ như biết trước tương lai sẽ có trend này nên đã chuẩn bị một phiên bản từ năm 2016 để có thể "đu trend" một cách dễ dàng. Nhiều người bày tỏ: “Sao có thể quay trùng hợp như vậy”, “Xem các bạn có video thật từ 10 năm trước tự nhiên thấy nổi da gà, xúc động thay vì nhìn rõ thay đổi là có thật”, “Video này đỉnh quá, không cần diễn mà lại còn được xem 10 năm trước của ai đó một cách chân thật”,….

Không chỉ ở Việt Nam, trend này cũng viral trên MXH nước ngoài. Đáng chú ý nhất phải nhắc đến MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) - YouTuber giàu nhất thế giới. Cộng đồng mạng cho rằng, MrBeast mới là người dẫn đầu trend này khi anh đã thực hiện nó từ cách đây 1 năm.

Theo đó, anh từng tự làm một video vào năm 2015, khi chỉ mới 17 tuổi với những lời nhắn gửi cho chính mình trong tương lai. Trong đoạn video dài 3 phút, chàng thiếu niên năm 2015 nhìn thẳng vào ống kính và mở đầu bằng câu: “Chào tôi của 10 năm sau. Nếu giờ tôi đã chết thì thật kỳ lạ. RIP”. Sau đó, anh bộc bạch ước mơ giản dị: “Nếu khi cậu xem được video này mà vẫn chưa có 1 triệu lượt đăng ký, thì cuộc đời tôi coi như thất bại. Tôi thật sự mong mình đã có 1 triệu subs”.

10 năm sau, mọi kỳ vọng của chàng trai 17 tuổi đều đã được vượt xa. Tính đến nay, MrBeast sở hữu hơn 471 triệu người đăng ký, trở thành một trong những YouTuber nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Anh được Time vinh danh là một trong những “nhà sáng tạo kỹ thuật số quyền lực nhất”, đồng thời sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1 tỷ USD nhờ chuỗi video, chương trình truyền hình và các dự án kinh doanh.

Xem loạt video đu trend này, nhiều người nhận ra một chi tiết thú vị là “phiên bản 2026” hiếm khi mang đến những câu trả lời kiểu khoe thành tích hay nói về tiền bạc quá nhiều. Thay vào đó, nhiều người chỉ trả lời rất giản dị: Mình vẫn đang sống ổn, vẫn tiếp tục cố gắng và mỗi ngày đều học cách làm cho cuộc sống tốt hơn một chút so với hôm qua.

Có người cảm thấy tự hào vì sau 10 năm, điều đáng kể nhất không phải là sự nghiệp mà là việc có thể chăm lo cho gia đình. Có người chia sẻ rằng họ đã đi qua một giai đoạn tinh thần khá chông chênh và điều khiến họ nhẹ nhõm nhất là… mình đã vượt qua được. Cũng có những câu trả lời rất thẳng thắn hóa ra hạnh phúc không phải là đạt được mọi mục tiêu từng đặt ra, mà đơn giản là vẫn kiên trì đi tiếp, dù đôi lúc chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Có lẽ chính những câu trả lời đời thường như vậy đã khiến trào lưu “trò chuyện với bản thân 10 năm trước” càng viral. Điều khiến người xem chạm cảm xúc không phải là việc ai đó đạt được bao nhiêu thành tựu sau một thập kỷ, mà là nhận ra con người ta có thể trưởng thành theo những cách rất âm thầm, những điều mà phiên bản của 10 năm trước thậm chí còn chưa từng nghĩ tới.

Netizen còn đùa rằng những video đang đăng tải hôm nay chẳng khác nào một “bức thư gửi cho tương lai”. Khi chúng được lưu lại trên TikTok hay Facebook, rất có thể 10 năm nữa, vào một ngày nào đó của năm 2036, một phiên bản khác của chính chúng ta sẽ mở lại, đọc lại và tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở với quá khứ.