Trend "mua nhà, mua xe" là gì mà ầm ĩ? Xài đúng 3 tấm ảnh cũng viral, mấy ní đang yêu đu lẹ!

Giữa vô số trào lưu thay đổi liên tục trên TikTok, có những trend không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn khiến nhiều người thích thú. Trường hợp mới nhất chính là trend "mua nhà, mua xe".

Công thức của trend này cực kỳ dễ làm, chỉ cần 3 tấm ảnh là đủ.

Ảnh đầu tiên, chủ nhân bài đăng thường liệt kê những mục tiêu to đùng trong đời như mua nhà, mua xe, mua đất, tự do tài chính, đi du lịch vòng quanh thế giới,… Nhìn chung, đó là toàn những thứ nghe thôi đã thấy áp lực, là những điều mà phần lớn người trẻ đang hướng tới trong hành trình ổn định cuộc sống.

Đến ảnh thứ hai, không khí bắt đầu “đổi mood”. Một người thân, người yêu hoặc bạn bè xuất hiện với một yêu cầu rất nhỏ: thèm trà sữa, muốn đi ăn đồ Thái, rủ đi chơi cuối tuần hay đơn giản là “dẫn em đi mua gấu bông”. Chính sự đối lập giữa mục tiêu lớn và mong muốn bé xíu này là thứ khiến nhiều người xem thấy vừa buồn cười, vừa quen thuộc.

Và điểm quay xe nằm ở ảnh thứ ba. Lúc này, toàn bộ thứ tự ưu tiên được sắp xếp lại, đưa mong muốn của người kia lên đầu danh sách. Những kế hoạch lớn như mua nhà, mua xe bỗng lùi xuống phía sau. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng đủ để truyền tải thông điệp rằng nhiều khi, niềm vui của người mình thương lại quan trọng hơn mọi kế hoạch dài hạn.

Neyun (Bùi Mạnh Nguyên) đu trend tặng giày cao gót cho Á hậu Quỳnh Anh (Nguồn: @neyunn1)

Trend này được cặp đôi yêu thích (Nguồn: @nmn.tec)

Cặp đôi content Ngọc Minh - Giỏi Lee không thể nằm ngoài dòng sự kiện (Nguồn: @ngminh_h)

Không những trông cháu full-time mà còn ra thêm 5 clip nữa (Nguồn: @cauzoiday.official)

Đáng chú ý, rất nhiều video là câu chuyện giữa bố mẹ - con cái, anh chị em hay cô - cháu, cậu - cháu. Có người dùng nó để nịnh bố mẹ, có người tranh thủ dỗi yêu,... gần gũi và dễ thương.

Không dừng lại ở đó, trend còn được biến thể bằng những đáp trả hài hước. Chẳng hạn, khi “ưu tiên số 1” lại là một câu trả lời mang tính trêu chọc hơn là chiều theo mong muốn của đối phương.

Yêu cầu của em trai khó quá, Trịnh Hà Vi mạnh dạn ngó lơ (Nguồn: @_trinhhavi_)

Em mong một đằng, anh trai làm một nẻo (Nguồn: @toan.ananas)

Điều khiến trend “mua nhà, mua xe” viral không phải vì nó mới lạ về hình thức mà vì nó quá... đúng tâm lý. Giữa áp lực công việc, tiền bạc và những mục tiêu dài hơi, mỗi người vẫn luôn có một góc riêng dành cho gia đình và những mối quan hệ thân thiết.

Ngoài ra, dù đó phiên bản cảm động hay cảm lạnh thì trend này vẫn giữ một tinh thần chung: trân trọng những người bên cạnh mình. Bởi sau tất cả, mua nhà hay mua xe có thể là mục tiêu lớn, nhưng một buổi đi chơi cùng người thân hay một ly trà sữa,… hoặc những khoảnh khắc đùa giỡn nhau mới là thứ khiến ngày dài trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

