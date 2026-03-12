Mẹ đơn thân lấy diễn viên Việt nổi tiếng: "Người ta bỉ bôi nhan sắc, bảo lấy mình là phí cho chồng"

Mới đây, MC, BTV Bạch Lan Phương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên mạng xã hội, chia sẻ về những lời công kích mà cô phải đối mặt trong nhiều năm qua kể từ khi đến với diễn viên Huỳnh Anh.

Theo nữ MC, suốt nhiều năm qua, mỗi lần cô đăng tải hình ảnh liên quan đến chồng lên mạng xã hội đều xuất hiện những bình luận tiêu cực. "Vẫn là câu chuyện chửi bới, nhục mạ, vùi dập mỗi lần mình đăng gì đó liên quan đến hai vợ chồng lên mạng. Sáu năm rồi và có lẽ còn lâu nữa", cô viết.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương.

Bạch Lan Phương cho biết bản thân thường xuyên bị chê bai về ngoại hình, thậm chí có người cho rằng việc Huỳnh Anh kết hôn với cô là "phí". "Người ta bỉ bôi nhan sắc, bảo lấy mình là phí cho chồng, rồi nói mình chiêu trò đủ cả", nữ MC chia sẻ.

Dù vậy, Bạch Lan Phương khẳng định điều quan trọng trong một mối quan hệ không phải là sự đánh giá của người ngoài mà là những gì hai người dành cho nhau trong lúc khó khăn. Theo cô, chỉ có chồng mình mới hiểu rõ ai là người đã nắm tay anh khi anh chông chênh và đi qua những giai đoạn thăng trầm.

"Có lẽ chỉ chồng tôi là người hiểu rõ nhất, cái nắm tay duy nhất khi anh ấy chông chênh nhất là ai. Cũng chỉ có mình tôi biết anh ấy yêu thương mình nhiều thế nào", cô bày tỏ.

Nữ MC cũng cho rằng trong tình yêu không tồn tại chuyện "xứng hay không xứng" mà quan trọng là sự phù hợp ở một thời điểm nhất định. "Trong một mối quan hệ chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng mà là ở thời điểm đó họ phù hợp với nhau", cô viết.

Kết thúc chia sẻ, Bạch Lan Phương nhắn nhủ rằng nếu chưa từng cùng nhau đi qua khó khăn thì cũng khó có thể hiểu được hạnh phúc của người khác. "Không đi cùng nhau trong cơn mưa, tại sao lại đòi cùng nhau ngắm cầu vồng rực rỡ?", cô viết.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, được biết đến qua nhiều bộ phim như Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận... Năm 2020, anh công khai mối quan hệ với Bạch Lan Phương – cựu MC của một số chương trình truyền hình như VTV Kết nối và Thời trang & cuộc sống. Bạch Lan Phương sinh năm 1986, hơn Huỳnh Anh 6 tuổi và là mẹ đơn thân trước khi đến với nam diễn viên.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, nữ MC nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi bị so sánh ngoại hình và cho rằng "không xứng" với bạn trai kém tuổi.