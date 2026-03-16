Trai Tây Cuba U50 yêu mẹ đơn thân Việt, bị con riêng của bạn gái phản đối và cái kết bất ngờ

Vừa gặp đã muốn cưới

Anh Martinez Vega Maikel (46 tuổi, nhạc công, quốc tịch Cuba) đã sống ở TP.HCM được 10 năm. Cách đây 3 năm, anh Maikel gặp chị Trần Thị Yến Nhi (31 tuổi, quê ở Cần Thơ) trong một lần đi biểu diễn tại khách sạn Caravelle (TP.HCM) khi chị đến nghe nhạc.

Lần đầu nhìn thấy chị Nhi, anh Maikel đã nói với người bạn của mình rằng: “ Cô này là vợ tương lai của tôi ”, và anh khẳng định: “ Chắc chắn sẽ như vậy ”. Lý giải về điều này, người đàn ông Cuba nói không biết vì sao nhưng lúc đó, anh cảm nhận như vậy.

Trái lại, lần đầu gặp Maikel, chị Nhi lại có ấn tượng không tốt do ngoại hình của nam nhạc công không đúng gu. Maikel chủ động tiếp cận và xin số điện thoại khá nhiều lần mới được “đàng gái” đồng ý.

Anh Martinez Vega Maikel và chị Yến Nhi.

Gia đình nhỏ của cặp đôi vợ Việt - chồng Cuba.

Trò chuyện một thời gian, anh Maikel chính thức tỏ tình song chị Nhi cần thời gian suy nghĩ thêm. Những ngày sau đó, bất chấp nắng hay mưa, anh Maikel đều đặn mua hoa, đứng dưới sảnh chung cư nhà chị Nhi để bày tỏ tình cảm, ròng rã 3 tháng trời.

Vào một ngày mưa lớn, chị Nhi mới đồng ý xuống gặp và ngập ngừng nói tiếng yêu với chàng nhạc công. Tuy nhiên, chị thừa nhận thời điểm đó bản thân cũng chưa chắc chắn với chuyện tình cảm này. Đã từng trải qua một lần đổ vỡ nên chị Nhi khá thận trọng với những mối quan hệ mới.

Chuyện tình cảm của cặp đôi chỉ thực sự có bước ngoặt lớn sau lần bé Phương Anh - con riêng của chị Nhi phải nhập viện phẫu thuật. Trong suốt quá trình đó, anh Maikel luôn túc trực ở bệnh viện, hết lòng lo lắng cho sức khỏe của bé. Khi ấy, chị Nhi mới nhận ra, người đàn ông này rất thương con mình. Đó cũng là tiêu chí hàng đầu mà chị đặt ra trong việc lựa chọn người đồng hành với mình quãng đời về sau.

Cặp đôi kết hôn được hơn 1 năm.

Từ không thích có con đến hành trình chinh phục con riêng của vợ

Anh Maikel vốn không muốn có con. Với anh, việc sinh con và dạy dỗ chúng thực sự rất khó khăn. Thế nhưng, ngay lần đầu gặp bé Phương Anh, người đàn ông Cuba đã thấy cô bé rất đặc biệt. “ Cô bé rất ngọt ngào, đó là lần đầu tiên tôi gặp một cô bé dễ thương như vậy ”, anh Maikel nhận xét. Maikel từ một người không thích trẻ con lại rất yêu quý bé Phương Anh, muốn được trở thành người một nhà với bé.

Thế nhưng, Phương Anh thì phản ứng dữ dội. Chị Nhi bộc bạch, con gái là một cô bé có suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Bé nghĩ rằng nếu có người khác thì sẽ phải chia sẻ tình thương của mẹ, sợ ba dượng đối xử không tốt với mình,... Chị Nhi biết con gái cũng rất yêu quý anh Maikel nhưng bé lại có sự đề phòng và không dám nói ra tình cảm thực của mình. Cô bé luôn từ chối mọi sự nỗ lực trong suốt thời gian dài của anh Maikel.

Một lần, cô bé nói với anh Maikel: “ Chú đâu phải ba của con. Tại sao con phải nghe lời chú? ”. Câu nói khiến anh Maikel rơi nước mắt. Trước tình huống này, chị Nhi cảm thấy mọi chuyện cần phải chấm dứt tại đây.

“ Mình nói với anh rằng, anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, em sẽ giải thoát cho anh. Anh hãy đi tìm một người phụ nữ khác không có con. Chúng ta chia tay ”, chị Nhi kể. Anh Maikel dù là người dễ khóc nhưng không bao giờ bỏ cuộc.

“ Maikel nói hãy cho Phương Anh thời gian để chấp nhận chuyện này. Tất cả quãng đời về sau, anh sẽ cố gắng để làm con bé chấp nhận và yêu thương anh. Một tuần sau, mình nghĩ ra cách nói anh Maikel vờ dọn đồ trở về Cuba, nói với Phương Anh là cho bé thời gian để suy nghĩ. Khi nào bé cảm thấy thực sự cần, gọi cho anh thì anh sẽ quay lại Việt Nam ”, người phụ nữ Việt nói.

Dù gặp khác biệt về văn hoá, ẩm thực, lỗi sống,... anh Maikel và chị Nhi cố gắng dung hòa, cùng vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

Lúc anh Maikel kéo vali ra khỏi nhà, nói vài lời dặn dò, chia tay với Phương Anh, cô bé bỗng khóc lớn, chạy theo và xin lỗi, giữ anh Maikel ở lại. Khoảnh khắc đó, anh Maikel rất xúc động, hạnh phúc vì nhận ra, con gái cũng rất yêu quý mình.

Đến hiện tại, tình cảm của hai cha con rất tốt đẹp, Phương Anh rất hiểu ý ba. Mỗi ngày, anh Maikel kết thúc công việc tại khách sạn lúc 2 giờ sáng nhưng 6 giờ vẫn dậy đưa con đi học. Mỗi khi ra đường, mọi người thường nhận xét bé Phương Anh có nhiều nét giống anh Maikel.

Anh Maikel và chị Nhi đã kết hôn được hơn 1 năm. Trong cuộc sống hàng ngày, cặp đôi vẫn gặp không ít khác biệt về văn hoá, ẩm thực... song cả 2 đều cố gắng dung hòa, cùng vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Anh Maikel rất yêu thương, chiều chuộng chị Nhi, con gái Phương Anh, và đặc biệt, chàng rể Cuba cũng rất được lòng cha mẹ vợ.

Nhắn nhủ đến cô con gái bé bỏng, anh Maikel bày tỏ: “Con biết rằng ba rất yêu quý con. Ba muốn con biết, ba luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con. Ba rất may mắn khi con đến với cuộc đời của ba, làm cho mỗi ngày của ba thật hạnh phúc. Ba cầu nguyện mỗi ngày để chúng ta được sống bên cạnh nhau ”. Đáp lại tình cảm đó, Phương Anh nhìn ba âu yếm và nói lời cảm ơn anh Maikel.

