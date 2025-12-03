Đạp xe qua đường, 2 khách Tây được chủ nhà mời vào đám cưới ăn uống no say ở Lào Cai

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông ngoại quốc đang đạp xe trên đường thì gặp một đám cưới. Sau đó, 2 vị khách đặc biệt đã được đích thân cô dâu, chú rể mời vào dùng bữa.

Trước lời mời nhiệt tình của chủ nhà, 2 vị khách thân thiện đã nhận lời. Họ được xếp vào mâm ngồi chung với các vị khách khác là bạn của chú rể. 2 người đàn ông ngoại quốc vui vẻ dự đám cưới, thưởng thức các món ăn trên mâm cỗ, chụp ảnh kỷ niệm, trò chuyện với chú rể rất rôm rả.

Mọi người trong đám cưới bày tỏ sự thích thú trước sự xuất hiện của 2 vị khách đặc biệt nên đã đến chúc rượu, không khí vô cùng phấn khởi.

2 vị khách Tây hào hứng dự đám cưới ở Lào Cai.

" Người dân Việt Nam thân thiện, mến khách, đây chắc chắn là trải nghiệm đáng nhớ với 2 anh"; "Tuyệt vời, vào làm chén rượu nồng, ăn thịt gà luộc chấm muối chanh thì các anh nhớ mãi thôi";... cư dân mạng bình luận.

Được biết, bữa tiệc trên là tiệc ăn hỏi của cô dâu Vân Anh (27 tuổi, quê ở Lào Cai) và chú rể Hải Đoàn (27 tuổi, quê ở Thanh Hóa) được tổ chức tại gia đình nhà gái ở Lào Cai hồi giữa tháng 11 vừa qua.

Theo thông tin trên báo Dân trí , trong lúc buổi tiệc đang diễn ra tưng bừng thì có 2 vị khách nước ngoài đạp xe qua. Thấy rạp cưới trang hoàng và không khí rộn ràng nên 2 vị khách tò mò, dừng xe lại quan sát, dường như muốn tìm hiểu thêm về văn hóa của người địa phương.

Thấy vậy, chú rể đã chủ động ra bắt chuyện. Hải Đoàn nói tiếng Anh tốt nên 2 bên không gặp rào cản ngôn ngữ. Sau đó, cả Hải Đoàn và bà xã đã chủ động mời 2 vị khách nhập tiệc. Cô dâu Vân Anh chia sẻ, gia đình muốn mời 2 vị khách nước ngoài vào chung vui với mong muốn họ sẽ cảm nhận được nét văn hóa cưới hỏi truyền thống, cũng như tinh thần hiếu khách của người Việt Nam.

Khi được mọi người hướng dẫn cách thưởng thức các món ăn trên bàn tiệc, 2 vị khách tỏ ra rất hào hứng và gửi lời chúc phúc đến cô dâu, chú rể.

Vân Anh nói thêm, cô không hỏi cụ thể 2 vị khách là người nước nào, qua du lịch Việt Nam trong bao lâu vì muốn họ được thoải mái, tự nhiên. Khi bữa tiệc kết thúc, 2 vị khách rời đi. Họ không quên gửi lời cảm ơn gia chủ đã cho mình cơ hội tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của người địa phương.

