Linda Ngô và Phong Đạt khoe tin vui

Mới đây, Linda Ngô và Phong Đạt - cặp vợ chồng sở hữu 5,4 triệu người theo dõi trên TikTok thông báo tin vui khiến nhiều người chú ý. Theo đó, cặp đôi cho biết đã mang thai con đầu lòng, kèm những dòng chia sẻ trạng thái hạnh phúc như: “Điều ấp ủ bấy lâu nay”, “Một hành trình mới”,...

Điều này khiến không chỉ cộng đồng mạng mà cả người thân, bạn bè của cặp đôi cũng cảm thấy bất ngờ. Bởi nhiều người cho rằng, trước khi thông báo mang thai, Linda Ngô không để lộ có nhiều dấu hiệu khác biệt. Không ít người còn bày tỏ dù vẫn gặp Linda Ngô gần đây nhưng lại không hề nhận thấy điều này.

Linda Ngô và Phong Đạt thông báo tin vui

Đây là điều mà cặp đôi từng giữ kín, đợi đến hiện tại mới chính thức công khai

Song, netizen thì cho rằng dù cặp vợ chồng giữ kín chuyện mang thai nhưng qua một số video gần đây, dân tình cũng đã để ý và dành nhiều câu hỏi cho Linda Ngô. Tuy nhiên thời điểm đó, cả hai đều chưa chia sẻ về tin vui này.

Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời chúc mừng đến với gia đình Linda Ngô - Phong Đạt. Netizen cũng dành lời khen ngợi bởi Linda Ngô vẫn giữ được sắc vóc trong thời gian đầu thai kỳ. Cô nàng không thay đổi quá nhiều, vóc dáng vẫn thon gọn, chỉ có thêm chiếc bụng nhưng phải quay góc nghiêng mới thấy rõ.

Linda Ngô nhận nhiều lời khen bởi vóc dáng không có quá nhiều thay đổi

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chúc mừng anh chị! Giấu kỹ quá bất ngờ ghê”.

- “Trời ơi, tính ra mình gặp Linda hoài luôn mà không nhận ra điều này”.

- “Bất ngờ quá, chúc mừng vợ chồng Linda Ngô - Phong Đạt”.

- “Tuyệt quá, vậy sắp tới sẽ có những video chia sẻ về hành trình mới này đây. Chúc mừng 2 bạn”.

- “Đáng yêu, cặp đôi mình mê nhất TikTok”.

- “Bữa xem video cũng nghi nghi, giờ thì anh chị công bố rồi. Chúc mừng cả nhà”.

Linda Ngô (SN 2000) và Phong Đạt (SN 1994) là một trong những cặp đôi nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung trên TikTok. Cả hai nhận được sự yêu mến qua những clip troll nhau vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, xuất thân đặc biệt và sự cố gắng, nỗ lực của cặp đôi cũng khiến nhiều người phải trầm trồ.

Linda Ngô sinh ra tại Nga, lớn lên trong một căn hộ tập thể cùng mẹ, Linda từng nghĩ mình là cô gái có xuất thân bình thường. Cô sống tiết kiệm, không ăn chơi, và từng tin gia đình không có điều kiện. Đến khi về Việt Nam năm 2019, cô mới vỡ lẽ: Gia đình đang sở hữu một khách sạn lớn ở Nha Trang.

Trong khi đó, Phong Đạt - chồng cô cũng trải qua hành trình tương tự. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga và trở về nước năm 2018, anh khởi đầu bằng việc làm lễ tân ở một quán hải sản, rồi kiêm thêm phiên dịch tiếng Nga để tăng thu nhập. Thậm chí trong thời gian yêu Linda, anh vẫn tự kinh doanh nhỏ lẻ, chưa từng xin tiền bố mẹ.

Cặp đôi đã có khoảng 10 năm bên nhau, từ yêu đến kết hôn

Linda Ngô và Phong Đạt là cặp đôi rất được yêu thích trên MXH

Chuyện tình yêu của Linda Ngô và Phong Đạt cũng từng “làm mưa làm gió” trên MXH. Cả hai có khoảng 6 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân vào tháng 3/2023. Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn lựa chọn tập trung vào phát triển sự nghiệp của mình. Linda Ngô và Phong Đạt cũng không ngần ngại chia sẻ những kế hoạch về tài chính, chuyện mua nhà hay những dự định cá nhân,...

Cho đến hiện tại, sau gần 3 năm về chung nhà, cặp đôi thông báo mang thai con đầu lòng. Nhiều người bày tỏ sự mong ngóng bởi dự đoán rằng đây sẽ là những ông bố, bà mẹ rất thú vị và có nhiều điều để học hỏi, “xin vía”.