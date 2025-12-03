Quý tử nhà Lê Phương mới 13 tuổi đã cao 1m81, rất chăm chơi một môn thể thao cùng bố mẹ

Con trai Lê Phương: 13 tuổi cao 1m81, cao lớn nhất lớp, khiến mẹ phải ngước nhìn khi nói chuyện

Sự xuất hiện gần đây của Cà Pháo - con trai lớn của diễn viên Lê Phương sinh năm 2012, khiến công chúng bất ngờ bởi vóc dáng cao lớn vượt bậc. Mới 13 tuổi nhưng cậu bé đã đạt chiều cao lên đến 1m81, một con số gây choáng ngay cả với người lớn.

Trong những hình ảnh được mẹ chia sẻ, Cà Pháo nổi bật với dáng người cao ráo, gương mặt sáng và phong thái chững chạc, khiến nhiều khán giả ví cậu như "trai Hàn Quốc", sở hữu vẻ đẹp thư sinh, nam tính nhưng vẫn giữ nét dễ thương của tuổi mới lớn.

Từ cậu bé mũm mĩm năm nào, Cà Pháo đã thay đổi ngoạn mục. Không chỉ cao vượt trội, cậu còn có vóc dáng cân đối, đôi chân dài và gương mặt thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Những khoảnh khắc đứng cạnh bạn bè khiến người xem gần như choáng ngợp vì sự chênh lệch chiều cao rõ rệt. Ngay cả Lê Phương đôi lúc cũng phải "ngước nhìn" khi trò chuyện với con trai.

Sau khi tái hôn với ca sĩ Phạm Trung Kiên, Lê Phương đưa Cà Pháo về sống cùng gia đình mới. Cậu bé được bố Trung Kiên yêu thương, chăm sóc và xem như con ruột. Trong những chuyến du lịch hay những dịp sum vầy, Cà Pháo luôn quấn quýt bên mẹ, em gái Bông và bố Kiên, tạo nên hình ảnh một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Chính môi trường sống trọn vẹn về tinh thần và sự đầu tư nghiêm túc của bố mẹ giúp Cà Pháo phát triển toàn diện, từ thể chất đến học tập và tính cách.

Lê Phương từng chia sẻ rằng cô cố gắng nuôi dạy con trong sự tôn trọng, lắng nghe và hướng dẫn để con phát triển tự nhiên nhưng có định hướng. Chính vì thế, dù có chiều cao nổi bật và ngoại hình sớm "ra dáng", Cà Pháo vẫn giữ được sự chừng mực, lễ phép và tính tình hiền lành.

Trở lại với Cà Pháo, hình ảnh một cậu bé 13 tuổi cao lớn, điển trai, trưởng thành từng ngày đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động trước hành trình nuôi dạy con đầy yêu thương của Lê Phương. Từ một cậu nhóc theo mẹ trên những phim trường, Cà Pháo giờ đây dần trở thành chàng trai cao vượt mẹ, mang thần thái của một "soái ca" tuổi mới lớn, trong tương lai có thể theo nghề nghệ thuật giống bố mẹ hoặc trở thành một "mỹ nam" showbiz Việt.

Môn thể thao giúp Cà Pháo phát triển chiều cao vượt trội

Được biết gia đình Lê Phương thường xuyên rủ nhau chơi bộ môn đánh cầu. Đây là một trong những môn thể thao vận động khá nhiều, và có thể hỗ trợ phát triền chiều cao cho trẻ ở độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, hiệu quả đến mức nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như dinh dưỡng và giấc ngủ.

Cả nhà thường xuyên rủ nhau chơi thể thao, đặc biệt là bộ môn cầu lông.

Cầu lông giúp giãn cơ và kéo dài cột sống

Khi chơi, bạn liên tục bật nhảy, với tay, rướn người, những động tác này kích thích sụn tăng trưởng, làm xương phát triển nhanh hơn.

Tăng sản xuất hormone tăng trưởng (GH)

Các môn vận động nhanh, mạnh như cầu lông giúp cơ thể tiết nhiều GH — loại hormone quyết định lớn đến việc tăng chiều cao.

Phát triển cơ chân và cải thiện tư thế

Chạy, bật, đổi hướng liên tục giúp chân khỏe, cột sống thẳng, từ đó cải thiện cả vóc dáng lẫn "chiều cao nhìn thấy".

Giúp ngủ sâu hơn

Vận động đều đặn giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu - thời điểm GH tiết ra mạnh nhất là khoảng 11 giờ đêm - 2 giờ sáng.