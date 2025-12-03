Siêu đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Loạt động thái các thành viên và nhóm chat kín gây chú ý

Ngày 7/12 tới đây, Tiên Nguyễn sẽ chính thức lên xe hoa cùng Justin Cohen trong hôn lễ sang trọng tại TP.HCM. Trước sự kiện được trông đợi này, dàn khách mời đã rộn ràng chia sẻ thiệp cưới và hình ảnh trên mạng xã hội, nhưng điều khiến công chúng chú ý là sự im lặng gần như tuyệt đối từ gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – một gia tộc nổi tiếng giàu có nhưng luôn kín đáo.

Khác hẳn với những màn "khoe hình ảnh" náo nhiệt thường thấy, các con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn như Louis Nguyễn hay Tăng Thanh Hà, Phillip Nguyễn hay Linh Rin… không có bất cứ cập nhật nào về đám cưới của em gái, dù trước đó họ vẫn xuất hiện trong các sự kiện gia đình. Đây là minh chứng cho lối sống kín đáo, tôn trọng riêng tư mà gia đình tỷ phú duy trì nhiều năm nay, tương tự như hồi đám cưới của Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà khi cả gia đình cũng giữ im lặng tuyệt đối, chỉ xuất hiện với vai trò ủng hộ và chúc phúc.

Dù ít chia sẻ công khai, mối quan hệ giữa Justin Cohen và gia đình Tiên Nguyễn vẫn được thể hiện tinh tế qua các hành động nhỏ. Louis Nguyễn (chồng Tăng Thanh Hà), Hiếu Nguyễn (em trai Tiên Nguyễn), Stephanie Nguyễn (chị gái Tiên Nguyễn) và Linh Rin đều theo dõi tài khoản Instagram của Justin – động thái đủ cho thấy sự gắn bó và chấp nhận chú rể vào "hệ sinh thái" gia đình.

Không chỉ trên mạng xã hội, gia đình nhà chồng còn duy trì một nhóm chat chung, theo Linh Rin tiết lộ: " Chúng tôi chia sẻ về các bài tập thể dục, cuộc sống đời thường, món ăn và thỉnh thoảng trò chuyện về những kế hoạch chung. Đây là cách để giữ liên lạc, vừa tinh tế vừa riêng tư". Nhóm chat này chính là minh chứng sống động cho sự tinh tế trong cách gia đình quản lý đời sống cá nhân lẫn quan hệ nội bộ, vừa gắn kết vừa không phô trương.

Về phần hôn lễ, Tiên Nguyễn – Justin Cohen yêu cầu khách mời tuân thủ dress code: nữ diện đầm dạ hội hoặc đầm dài, nam mặc vest kèm cà vạt hoặc nơ. Mỗi thiệp cưới được kèm mã QR để check-in, đảm bảo an ninh và sự riêng tư. Điểm đáng chú ý là cô dâu, chú rể không hạn chế việc khách chụp ảnh hay đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, khác hẳn với các hôn lễ trước đây của hai anh trai Tiên Nguyễn, vốn được bảo mật tối đa.

Cách đây vài ngày, cặp đôi đã xuất hiện tại một sự kiện thiện nguyện, công khai trước công chúng và trích 2 tỷ đồng từ quỹ cá nhân cho hoạt động xã hội, thể hiện hình ảnh tinh tế, biết cân bằng giữa quyền riêng tư và trách nhiệm cộng đồng. Những hành động này một lần nữa khẳng định phong cách cưới sang trọng nhưng không phô trương của gia đình Tiên Nguyễn giống như lối sống kín đáo nhưng đầy tinh tế mà công chúng đã quen thuộc từ Tăng Thanh Hà và các thành viên khác.