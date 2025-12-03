Chú Ba Minh "nhặt vợ" nổi tiếng làm tân gia nhà mới, vợ cũ xuất hiện: Diễn biến hút 1,5 triệu người

Sau khoảng 3 tháng thì căn nhà mới của chú Ba Minh (tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Minh, 66 tuổi, ở Đồng Tháp) và cô Giao đã hoàn thiện. Vợ chồng chuyển vào tổ ấm mới, làm lễ tân gia linh đình mời hàng xóm, người thân hai bên gia đình.

Vợ chồng chú Ba Minh - cô Giao trong buổi tiệc tân gia - chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới quý mạnh thường quân, bà con lối xóm. Nguồn: huongvimienque191

Sự kiện nhanh chóng viral, bởi câu chuyện của chú Ba Minh và vợ từng nổi đình nổi đám khắp MXH - từ cưu mang "vợ nhặt" 11 năm đến nhận từ thiện tiền tỷ - có chí phí để xây căn nhà mới khang trang như hiện tại.

Đáng chú ý, trong những clip được chia sẻ lên MXH thì còn có sự xuất hiện của vợ cũ chú Ba Minh (58 tuổi). Đây cũng là nhân vật từng được chú Ba Minh nhắc tới vợ cũ, rằng bà không ý kiến gì về việc ông sống với bà Giao. Thậm chí còn cùng với các em vợ cũ cũng giúp đỡ ông rất nhiều trong cuộc sống khi ở Đồng Tháp - quê vợ cũ.

Vợ cũ chú Ba Minh cũng tới tân gia, chúc mừng chồng cũ và vợ mới. Nguồn: huongvimienque191

Tại buổi tân gia, vợ cũ chú Ba Minh gửi lời chúc mừng, đồng thời cũng cảm ơn các mạnh thường quân hỗ trợ chồng cũ và cô giao có tiền xây căn nhà mới khang trang để ở.

Nhiều bình luận dành lời khen ngợi cho sự văn minh, tử tế trong mối quan hệ người cũ - người mới. Đồng thời cũng gửi lời chúc mừng chú Ba Minh đã có được căn nhà cho riêng mình, an cư lạc nghiệp đồng thời cũng là chốn an dưỡng tuổi già với vợ.

"Vậy là đến cuối cùng là trọn vẹn quá ha, có nhà mới, mối quan hệ vợ mới, vợ cũ văn minh", "Này là nhất chú Ba Minh rồi, nhà cũng đẹp, rộng rãi nữa", "Thế là ổn rồi, có chỗ ở tuổi già", "Nhanh ha, mới thấy xây hồi tháng 9 đây. Đúng là một năm nhiều biến động với chú, từ chỗ tưởng cô đơn - vợ nhặt về quê đến giờ vợ về ở cùng, có nhà, vợ cũ cũng tốt nữa",... là những bình luận của cư dân mạng.

Theo chia sẻ từ cô Giao trên mạng xã hội thì tân gia làm khoảng 4-5 mâm mời hàng xóm, những người thân thiết hai bên gia đình đến chung vui. Cũng là một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của đôi vợ chồng này.

Được biết, căn nhà được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9 vừa qua, có diện tích khoảng 70m2, chi phí xây dựng theo chú Ba Minh tiết lộ là khoảng 250 triệu đồng. Nhà khang trang, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, từ tủ lạnh, Tivi, giường ngủ, bàn ghế, bếp ga,.... đều có đủ. Thậm chí, chú Ba Minh còn lắp camera, bảo đảm an ninh cho căn nhà.

Một số góc bên trong căn nhà, thiết kế màu trắng - đen chủ đạo, có đầy đủ nội thất. Nguồn: huongvimienque191

Đáng chú ý, trong căn nhà mới này của vợ chồng chú Ba Minh nhiều người nhận ra một chiếc nồi cơm điện cũ.

Theo lời cô Giao thì gia đình không nỡ vứt đồ vật đã gắn bó nhiều năm này, quyết định mang sang nhà mới, chùi rửa và cất đi để kỷ niệm một thời khó khăn.

Trước đó, chú Ba Minh nhận được số tiền lớn nhận được từ mạnh thường quân. Cụ thể là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long phối hợp cùng anh Vũ Đắc Duy đã trao số tiền 1,547 tỉ đồng vận động được cho ông Ba Minh. Ngoài ra, chị Trần Trúc Ly cũng trao số tiền 43 triệu đồng. Chú Ba Minh quyết định chỉ dành để mua đất và xây nhà. Số còn lại sẽ để tiết kiệm phòng trường hợp ốm đau, bệnh tật.

“Từ hồi nhận được tiền về, tôi cũng đã đâu dám xài gì. Để dành tiền mua đất, xây nhà thôi. Mua mảnh đất 950 triệu, rộng 14 mét dài 50 mét, chưa giao gì nên chưa chồng tiền. Xây căn nhà trong khoảng 250 triệu đồng.

Trước đó có người cho 5 hay 3 triệu gì thì sử dụng tiền đó. Tiền còn lại để tiết kiệm dưỡng già, phòng khi đau ốm. Mấy hôm nữa khi mọi chuyện ổn định, bà ấy cũng quay lại bán vé số lấy thêm tiền sinh hoạt hằng ngày, mua đồ ăn", chú Ba Minh chia sẻ với chúng tôi.

Chú Ba Minh và cô Giao cũng dần trở lại cuộc sống trước kia, có thể đi bán vé số, trồng rau, trồng mướp,... trong vườn nhà. Nói về tương lai liệu có tính đến chuyện đăng ký kết hôn với bà Giao để lấy một "danh phận", ông Minh nói: “Già quá rồi không nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn. Có nghĩ thì nghĩ ghi vô hộ khẩu hai người thôi. Tôi làm giấy tờ nhà đất đứng tên hai người, hai vợ chồng vô hộ khẩu, nếu tôi hoặc bà ấy qua đời vẫn còn tiền".

Căn nhà cũ trước đây của chú Ba Minh trước đây.

Giữa tháng 8/2025, cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng với câu chuyện cô Giao và chú Ba Minh thông qua tài khoản Facebook Phong Bụi. Dù chẳng dư dả, ông vẫn cưu mang, thương yêu bà như vợ chồng.

Niềm vui giản dị ấy bất ngờ biến cố khi con bà Giao đã tìm được mẹ và đến đón bà về quê. Hình ảnh người đàn ông chất phác ngẩn ngơ nhìn theo “người vợ nhặt” gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Rất nhiều người thương hoàn cảnh của ông đã gửi tiền hỗ trợ.