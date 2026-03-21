Tạo tranh cãi "Hoà Minzy có quá lố khi khoe hạnh phúc" rồi... gắn link bán quạt máy: Bức xúc vì cách làm affiliate "vô tội vạ" trên Threads

“Biết Hòa Minzy hạnh phúc rồi nhưng mà đăng nhiều có lố quá không?”; “Có ai thắc mắc không, Uyển Ân sắp có dự án gì mà seeding nhiều thế?, “Phụ nữ sau sinh mà vẫn đòi tự do là đúng hay sai?”, “Lương 10 triệu có nên yêu không?”…

Bạn chuẩn bị vào để combat chứ gì? Bạn sẵn sàng soạn một nội dung 5 trang để “cãi cho tới cùng” chứ gì? Ê nhưng khoan!

Bấm vào, đọc hết quan điểm (topic) bên dưới phần bình luận là một dãy dài các link dẫn về những trang thương mại điện tử, sản phẩm từ: quạt tích điện, kem chống nắng, nồi chiên không dầu, serum dưỡng da… được ghim ngay đầu hoặc rải rác khắp các phần bình luận.

Hoá ra, ai đó đã làm tất cả, đã cố nói điều gây sốc nhất cũng chỉ để dẫn mình đến… giỏ hàng. Cảm giác này, ai từng “dính” vài lần sẽ hiểu không chỉ khó chịu, mà còn là rất “tụt mood”, thậm chí muốn “hóa điên”.

“Tôi là nạn nhân của việc gắn link giỏ hàng tiếp thị liên kết trên Threads”

Nếu như trên TikTok hay Facebook, chúng ta đã quá quen với những post quảng cáo có câu chuyện kèm ảnh/ clip hấp dẫn nhất của sản phẩm để gắn link tiếp thị liên kết (affiliate), người dùng lướt qua và click vào xem và sau đó là chốt đơn, thì trên nền tảng Threads, mọi chuyện không hoạt động “cơ bản” như vậy!

Đã nhắc tới Threads là phải… có chuyện để cãi nhau; thì bài viết của bạn mới dễ neo lại trên trang chủ của những người dùng, chủ đề thảo luận phải hot thì mới nhận được nhiều lượt tiếp cận.

Đó là lý do, loạt tài khoản làm tiếp thị liên kết trên Threads chọn đi theo hướng “nặng mùi drama”. Tất cả đều được chọn lọc, tính toán rất kỹ. Thường là người nổi tiếng đang có câu chuyện gây chú ý như Hòa Minzy với chuyện tình cảm, phát ngôn; Uyển Ân với vóc dáng đang gây sốt hay câu chuyện đọ sắc giữa các mỹ nhân trong showbiz.

Tạo tranh cãi liên quan đến Hòa Minzy rồi dưới bình luận gắn link sản phẩm

Uyển Ân cũng trở thành chủ đề bàn tán nhưng bình luận chủ yếu vẫn là gắn link làm affiliate

Không những thế, cách đặt vấn đề của những tài khoản bán hàng đội lốt thảo luận này có xu hướng đẩy về hai phía rõ rệt. Người đọc bị đặt vào trạng thái khó có thể đứng ngoài, kiểu gì cũng phải chọn một phe để lên tiếng.

Đáng sợ hơn, có bài viết còn tung tin sai sự thật! Cố tình gán ghép những yếu tố không liên quan, so sánh chuyện tình yêu của người này với cuộc hôn nhân của người kia, hay tung tin đồn hạ bệ danh dự của người nổi tiếng: “Ê, nghe nói là…”.

Khi bài đăng đã có sự thu hút nhất định, đó là lúc “vào việc”.

Phần bình luận của các topic sẽ nhanh chóng được tác giả gắn link tiếp thị liên kết một sản phẩm nào đó, chẳng cần liên quan đến nội dung ban đầu. Một câu chuyện về tình cảm có thể đi kèm link mỹ phẩm. Một bài tranh luận về công việc lại dẫn sang đồ gia dụng.

Ở phía nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người đang trong một câu chuyện được cả cộng đồng quan tâm… họ bỗng nhiên trở thành nạn nhân của những chiêu trò bán hàng bất chấp đúng sai. Có rất nhiều trường hợp chính chủ phải lên tiếng đính chính trực tiếp ngay trong phần bình luận bên dưới bài đăng bán hàng, cuộc sống thật bị đảo lộn, phải khoá MXH khi bị công kích quá nhiều.

Ở phần người tiếp nhận thông tin, bạn thử nghĩ xem, cảm giác bị rơi vào bẫy lừa không dễ chịu chút nào phải không? Hoá ra cảm xúc của mình lại đang bị lợi dụng để phục vụ cho một mục đích hoàn toàn khác.

Khi chuyện này diễn ra quá thường xuyên, từ chỗ hào hứng tham gia thảo luận, nhiều người chuyển sang trạng thái đề phòng, thậm chí có phần mất niềm tin với những nội dung tương tự và tự nhủ: “Nếu thấy sẽ lướt qua luôn”.

Cách làm này ngày càng "nhan nhản" trên Threads

Chỉ ấn vào link không ra tiền, sao phải cố chấp như thế để làm gì?

Một câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc rằng: “Làm vậy để làm gì? Có phải chỉ cần click vào link là ra tiền?”.

Thực tế, tiếp thị liên kết vốn không vận hành theo kiểu cứ có người bấm link là ra tiền. Chỉ khi có chuyển đổi mua hàng thì người làm affiliate mới nhận được hoa hồng. Tức là, một bài post có thể kéo 1000 lượt đọc, 100 lượt click nhưng nếu không ai “xuống tiền” thì doanh thu vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Vậy nên, dựng hẳn một “drama” để kéo comment, câu view khiến nhiều người không hiểu rốt cuộc họ đang trông chờ vào điều gì? Người đọc sẽ tiện tay xuống tiền? Thuật toán sẽ ưu ái hơn? Hay chỉ đơn giản đang hy vọng rằng được đơn nào hay đơn nấy, “rải” càng nhiều link càng tốt?

Trong khi đó, cách mọi người lựa chọn mua hàng bây giờ không còn như trước. Người ta có thể click vì tò mò nhưng để “chốt đơn” thì lại là một câu chuyện tỉnh táo hơn nhiều.

Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng ưu tiên những nội dung có sự liên quan rõ ràng, thay vì những cách “chuyển cảnh” thiếu logic như đang bàn chuyện tình cảm nhưng lại dẫn sang một sản phẩm gia dụng.

Người ta cũng không dễ dàng mua một món hàng mà họ thấy đâu đó trên mạng. Họ phải thật sự có nhu cầu mua sắm (đó là điều kiện đầu tiên), và sau đó còn qua mấy lượt kiểm tra giá cả, cân nhắc về tính năng, nhu cầu bản thân bla bla bla rồi mới… chốt đơn. Bởi vậy nên, việc người làm tiếp thị liên kết trung thực trong chuyện quảng bá sản phẩm ngay từ đầu mới chỉ là điều kiện cần để người mua hàng cảm thấy tin tưởng. Ngay từ bước này là đã “khôn lỏi” thì rất khó để có khách hàng thật sự muốn chốt đơn.

Nói cách khác, cách làm này đang đặt cược gần như toàn bộ vào chuyện hên xui, thay vì xây dựng một hành vi mua hàng thực sự.

Muốn kiếm tiền từ tiếp thị liên kết là chuyện tốt; nhưng cách triển khai mới là thứ quyết định netizen đón nhận nội dung đó theo hướng tích cực… hay lập tức “quay xe”.

Khi nội dung một đằng, sản phẩm một nẻo, còn tranh luận chỉ là cái cớ để kéo tương tác, người đọc sẽ nhanh chóng “bắt bài”. Và một khi đã nhận ra, họ vẫn có thể đọc, nhưng không còn tin; vẫn thấy link, nhưng không còn muốn bấm, thậm chí lướt qua luôn những bài na ná như vậy. Lâu dần, không chỉ một bài post mất hiệu quả, mà chính người làm nội dung cũng tự bào mòn uy tín của mình.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều người “miễn nhiễm” với quảng cáo và hiểu rõ cách vận hành của các nền tảng, việc “dẫn dắt” bằng những chiêu thức đánh vào cảm xúc rồi gắn link không còn là “dễ ăn” như trước. Người mua giờ không còn tiếp nhận thông tin một cách bị động, mà chủ động hơn trong việc chọn lọc. Họ đặt câu hỏi, cân nhắc và sẵn sàng bỏ qua nếu nhận ra mình đang bị dẫn dắt.

Làm affiliate hay bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến sản phẩm, cuối cùng vẫn quay về câu chuyện niềm tin. Nếu nội dung được xây dựng trên tư duy “lừa” tương tác, tận dụng cảm xúc để bán hàng, thì dù có thể mang lại hiệu quả ngắn hạn, về lâu dài cũng khó bền vững. Bởi khi niềm tin đã mất đi, không chỉ một bài viết bị bỏ qua, mà cả người làm nội dung phía sau cũng sẽ dần bị quay lưng.