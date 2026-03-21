Hôn nhân của chàng trai miền Tây cao 2m03 và vợ bị cho là "chênh lệch": Chăm chồng như em bé!

Chuyện “iu đương” của những cặp đôi trên MXH vốn vẫn luôn được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ. Cũng bởi vậy mà chuyện tình cảm của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh - cầu thủ bóng rổ cao tới 2m03 và vợ Thúy Uyên cũng không ngoại lệ. Mới đây, một đoạn clip ngọt ngào của cả hai được Phú Vinh đăng tải đã thu hút tới hơn 1,7 triệu lượt xem và nhận về nhiều lời chúc phúc.

Cho những ai chưa biết, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (SN 1998) hiện đang là cầu thủ bóng rổ của CLB Saigon Heat. Anh chàng là nội binh cao nhất Việt Nam, ngôi sao sáng của đội tuyển quốc gia, từng đạt 6 chức vô địch liên tiếp tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Vợ của Phú Vinh - Phan Thị Thuý Uyên cũng sinh năm 1998, là người luôn đồng hành cùng anh từ cuộc sống đến sự nghiệp.

Cả hai quen nhau từ thời cấp 3, khi còn học chung trường tại cấp 3. Khác với những câu chuyện quen thuộc, người chủ động trong mối quan hệ này lại là Thúy Uyên. Cô từng chia sẻ, thời đi học, cô nàng đem lòng crush Phú Vinh - anh bạn cùng khoá ở tầng dưới cũng chính bởi chiều cao ấn tượng 2m03 và chơi bóng rổ cực ngầu. Vì vậy mà Thuý Uyên chủ động tìm Facebook để kết bạn và cũng là người nhắn tin tỏ tình trước. Sau khoảng 3 ngày trò chuyện, Phú Vinh bày tỏ “hẹn hò thử xem sao” và cái kết cả hai “dính” nhau tới tận bây giờ.

Hiện tại, cặp đôi đã có khoảng 11 năm bên nhau. Trong đó, Phú Vinh và Thuý Uyên có 8 năm hẹn hò và 3 năm chính thức về chung nhà. Chuyện cầu hôn của cặp đôi cũng rất đặc biệt khi vào tháng 9/2022, sau khi giành chức vô địch tại VBA cùng năm, Phú Vinh đã tạo sự bất ngờ khi ngỏ lời và trao nhẫn cho Thuý Uyên. Đến đầu năm 2023, cả hai tổ chức đám cưới, “nâng cấp” mối quan hệ từ người yêu thành vợ chồng.

Thuý Uyên luôn đồng hành, ủng hộ cho nam cầu thủ

Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cặp đôi cũng gặp không ít những khó khăn. Bởi Phú Vinh là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, anh chàng thường xuyên phải đi thi đấu nên không tránh khỏi những quãng thời gian yêu xa. Không những vậy, Phú Vinh cũng là một trong số những cầu thủ điển trai, khả năng chơi bóng hay nên được rất nhiều fan nữ yêu thích. Do vậy ban đầu, Thuý Uyên cũng có phần hơi ghen khi thấy fan nữ gọi Phú Vinh là “chồng”.

Tuy nhiên, Thuý Uyên cũng rất tin tưởng và dành nhiều sự tự hào cho người bạn đời của mình. Cô nàng là hậu phương vững chắc mỗi khi Phú Vinh đi thi đấu xa cũng như luôn đồng hành trong mỗi trận đấu của chồng trong nước.

Đến hiện tại, sau 3 năm hôn nhân, cuộc sống của hai cũng không có quá nhiều thay đổi, thậm chí ngày càng ngọt ngào, hạnh phúc. Vì đã bên nhau hơn 1 thập kỷ, cả Phú Vinh và Thuý Uyên đều rất thấu hiểu đối phương. Hơn nữa vì bằng tuổi, có nhiều điểm chung nên khi gặp mâu thuẫn, cặp đôi cũng dễ dàng trải lòng với nhau, cùng nhau hoàn thiện và vun đắp tổ ấm.

Để giữ lửa trong mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên dành tặng cho nhau những món quà nho nhỏ không nhân dịp đặc biệt nào, chỉ cần đối phương cảm thấy vui khi nhận món quà đó. Cặp vợ chồng son cũng thường xuyên đi du lịch, khám phá nhiều điều mới mẻ cùng nhau. Bên cạnh đó, Phú Vinh và Thuý Uyên cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội, cập nhật những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi hay chúc phúc, cặp đôi cũng đối mặt với một số bình luận không mấy tích cực. Bởi lẽ, cả hai có phần chênh lệch lớn về mặt chiều cao khi Phú Vinh cao tới 2m03, còn Thuý Uyên cao 1m63. Vì vậy mà không ít người cho rằng cặp đôi nhìn “đũa lệch”, không hợp nhau.

Song, trước những bình luận này, vận động viên bóng rổ khiến cả cõi mạng phải trầm trồ vì cách anh chàng bênh vợ. Theo đó, Phú Vinh bày tỏ: “Từ nhỏ cái bộ băng gối đầu tiên mình đánh bóng rổ là cô ấy mua, cô ấy chăm cho mình từ lúc là người yêu đến lúc làm chồng, không đòi hỏi, không áp lực, cô ấy chỉ cần sự tôn trọng. Lớn lên cô ấy cùng mình làm thiện nguyện, dạy mình sống biết ơn, biết yêu thương. Mình nghĩ, người ‘quét lá đa’, may mắn là mình vì cưới được cô ấy”.

Không những vậy, nam cầu thủ cũng cho rằng trong suốt 11 năm qua, cả hai không chạy theo những cột mốc mà học cách trưởng thành cùng nhau, hiểu nhau hơn qua từng giai đoạn. Phú Vinh cũng bày tỏ rằng anh luôn tự hào về tình yêu này của cả hai nên sẽ “flexing” liên tục và “nhả vía” cho ai cũng tìm được hạnh phúc của mình.

