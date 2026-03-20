Tất tần tật về barre - bộ môn "độ dáng" vibe tiểu thư nhà giàu được các cô gái thành thị sẵn sàng chi tiền trải nghiệm

Bạn đã bao giờ nghe tới barre (phát âm gần giống “bar”) chưa?

Đó là 1 bộ môn mới xuất hiện theo cách khá “âm thầm” nhưng lại nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhóm khách nữ thành thị, sẵn sàng chi tiền để theo đuổi phong cách sống khỏe, đẹp và có phần “chăm chút” cho từng trải nghiệm.

Từ TikTok đến Instagram, những video về barre dễ gây ấn tượng bởi phần nhìn: phòng tập sáng, gương lớn, outfit ôm dáng, chuyển động nhẹ nhàng theo nhạc. Không khó hiểu khi nhiều người ví đây là bộ môn mang vibe “quý cô sang chảnh” - vừa là tập luyện, lại vừa giống như đang tham gia một lớp học múa. Thậm chí, lướt qua ai mà chưa từng biết về môn này, dễ tưởng đây là lớp đào tạo kỹ năng cho hội sắp bước vào thế giới thượng lưu.

Điểm nhận diện quen thuộc của bộ môn thể dục này chính là thanh ngang (barre) để bám khi tập, nhưng đừng để vẻ ngoài “thanh mảnh” đánh lừa, bởi các động tác tuy uyển chuyển như ballet, lại có lúc khiến cơ bắp có cảm giác “nóng bừng” không kém gì yoga hay pilates.

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng hội chị em xúng xính đi học barre. Nguồn: lelamlung

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những chia sẻ từ người tập lẫn các phòng studio về loạt lợi ích của barre: từ cải thiện tư thế, “nắn” lại vóc dáng đến tăng sức bền và độ linh hoạt. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng ai tập rồi mới biết độ “đốt cơ” không hề đơn giản. Điểm cộng là bộ môn này không kén người tập, dù nam hay nữ đều có thể thử sức.

Thực ra, barre không phải là cái tên hoàn toàn mới tại Việt Nam. Bộ môn này đã xuất hiện từ vài năm trước, nhưng khá “âm thầm”. Chỉ đến gần đây, khi mạng xã hội bắt đầu lan truyền mạnh các clip tập luyện đẹp mắt và dễ tạo cảm hứng, barre mới thực sự “nổi sóng” và được nhiều người chú ý hơn.

Vậy barre thực chất là gì?

Theo Women's Health, barre xuất hiện từ những năm 1940. Phương pháp này được sáng tạo bởi Lotte Berk - một vũ công ballet người Đức. Trong quá trình hồi phục chấn thương lưng, bà đã kết hợp kỹ thuật múa với vật lý trị liệu để tạo ra một hình thức tập luyện mới. Sau khi rời Đức Quốc xã, bà mở studio tại London và dần phát triển barre thành một phương pháp riêng biệt. Theo thời gian, các bài tập đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với người không có nền tảng múa, giúp bộ môn này ngày càng phổ biến.

Đây là một phương pháp tập luyện kết hợp giữa ballet, pilates, yoga và các bài tập sức mạnh. Điểm đặc trưng của bộ môn này nằm ở những chuyển động nhỏ, có kiểm soát, lặp lại nhiều lần và thường sử dụng tạ nhẹ hoặc trọng lượng cơ thể. Hiện tại, barre không chỉ tồn tại trong các studio chuyên biệt mà còn được “biến tấu” thành nhiều phiên bản như kết hợp với cardio hay HIIT để tăng nhịp tim và đốt năng lượng.

Một buổi tập barre. Nguồn: lelamlung.

Không gian phòng tập barre thường được thiết kế tương tự phòng múa, với gương lớn và các thanh đỡ gắn quanh tường. Thanh barre không chỉ để “vịn” mà đóng vai trò hỗ trợ thăng bằng, giúp người tập giữ form ổn định khi thực hiện các động tác, từ đó tập trung kích hoạt các nhóm cơ cốt lõi như bụng, lưng và chân.

Một buổi tập barre thường kéo dài khoảng 45-60 phút, chia thành nhiều phần, lần lượt tác động đến các nhóm cơ như tay, chân, mông và core. Người tập sẽ thực hiện các động tác như squat, plank, hoặc nhún nhẹ (pulse) với biên độ rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, khiến cơ nhanh chóng mỏi và “rung” lên. Điểm đáng chú ý là dù nhìn có vẻ nhẹ nhàng, barre lại là một bài tập có cường độ cao theo cách riêng. Việc giữ nguyên tư thế (isometric) trong thời gian dài giúp tăng sức bền và sức mạnh cơ mà không cần nâng tạ nặng.

Vì sao barre lại "lên xu hướng" ở thời điểm này?

Không phải tự nhiên mà các clip về barre lên xu hướng trên các nền tảng MXH. Điểm cộng lớn nhất của bộ môn này là khá dễ tiếp cận - từ người mới tập đến người đã có nền tảng đều có thể thử.

Barre gần như không có động tác nhảy mạnh nên khá “nhẹ nhàng” với khớp, phù hợp cả với dân văn phòng ít vận động, người đang hồi phục hay phụ nữ sau sinh. Tuy nhìn chậm rãi, nhưng việc lặp lại những chuyển động nhỏ và giữ tư thế lâu lại khiến cơ nhanh chóng mỏi và “cháy”, đặc biệt ở bụng, đùi và mông.

Ngoài chuyện “đốt cơ”, barre còn được nhiều người chọn vì giúp cải thiện tư thế. Việc liên tục siết bụng, giữ lưng thẳng trong lúc tập dần tạo thành thói quen, từ đó hạn chế tình trạng đau lưng, đau cổ do ngồi nhiều.

Thêm một điểm khiến barre dễ “ghi điểm” là cảm giác vừa tập vừa thư giãn. Các động tác được thực hiện theo nhạc, không gian phòng tập cũng khá “chill”, nên nhiều người xem đây như một cách vận động nhẹ nhàng để “reset” lại cơ thể sau một ngày dài.

Nguồn: Ananta Pilates Việt Nam

Không ít người lần đầu tập sẽ gặp cảm giác chân hoặc tay bắt đầu rung lên khi giữ động tác. Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu “đuối sức” như nhiều người nghĩ, mà ngược lại cho thấy cơ bắp đang hoạt động đúng cách và bắt đầu bị kích thích. Bên cạnh đó, người tập cũng thường xuyên được nhắc siết bụng, giữ lưng thẳng và điều chỉnh tư thế một cách rất nhỏ. Những điều tưởng chừng đơn giản này lại đóng vai trò quan trọng, giúp cơ thể vào đúng form và tăng hiệu quả tập luyện rõ rệt.

Chính vì vậy, barre không đòi hỏi chuyển động lớn hay quá mạnh. Chỉ cần tập trung vào từng động tác nhỏ, làm đúng và đủ, người tập vẫn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể sau mỗi buổi tập.

Khi những người tập pilates hay yoga đã có thể lực nền tảng, muốn thử bộ môn mới - thì barre là một lựa chọn đáng để bắt đầu.

Cần chuẩn bị gì và chi phí ra sao nếu muốn gia nhập bộ môn này?

Nếu đang cân nhắc thử barre, tin vui là bạn không cần chuẩn bị quá nhiều thứ cầu kỳ như nhiều người nghĩ. Khác với một số bộ môn phải đầu tư thiết bị riêng, barre khá “nhẹ nhàng” ở khoản này. Người tập thường chỉ cần một bộ đồ ôm sát, co giãn tốt để dễ vận động và giúp huấn luyện viên quan sát, chỉnh form. Đi kèm là một đôi tất chống trượt, gần như “must-have” để tránh bị trơn khi tập trên sàn, cùng một chiếc thảm tập cơ bản.

Tùy từng lớp, bạn có thể được sử dụng thêm các dụng cụ hỗ trợ như tạ tay nhẹ, dây kháng lực hoặc bóng Pilates, nhưng hầu hết đều đã được studio chuẩn bị sẵn. Vì vậy, người mới gần như chỉ cần đến lớp và bắt đầu tập.

Với những ai lần đầu làm quen, việc đăng ký lớp cơ bản hoặc lớp nhập môn là lựa chọn hợp lý để không bị “ngợp” với nhịp độ và kỹ thuật. Những buổi đầu có thể hơi lạ, đặc biệt khi phải làm quen với các chuyển động nhỏ và giữ tư thế khá lâu, nhưng sau khoảng 3-4 buổi, cơ thể sẽ dần bắt nhịp. Nếu duy trì đều đặn trong vài tuần, nhiều người có thể bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi, từ cảm giác cơ thể săn chắc hơn cho đến việc kiểm soát tư thế tốt hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Hiện tại, barre tại Việt Nam chủ yếu được giảng dạy tại các studio chuyên biệt hoặc các phòng gym phân khúc cao cấp, nên mức giá thường nhỉnh hơn so với những lớp tập phổ thông.

Tùy từng địa điểm và hình thức đăng ký, chi phí có thể dao động theo buổi, theo tháng hoặc khóa học dài hạn, với giá từ vài trăm nghìn tới 1 triệu đồng/buổi.

So với mặt bằng chung trên thế giới, mức giá này không quá chênh lệch. Tại Mỹ hay châu Âu, một buổi barre thường vào khoảng 25-40 USD (600.000 - 1 triệu đồng), thậm chí cao hơn nếu tập tại các studio lớn. Tuy nhiên, nếu mua gói hoặc tập không giới hạn, chi phí mỗi buổi có thể giảm xuống còn khoảng 10 - 20 USD (250.000 - 500.000 đồng). Ngoài ra, để tiết kiệm hơn, nhiều người lựa chọn tập tại nhà thông qua các video hướng dẫn hoặc lớp online.

Giữa vô số lựa chọn tập luyện hiện nay, barre xuất hiện như một làn gió mới: nhẹ nhàng về hình thức nhưng lại “đủ đô” về hiệu quả, lại còn mang thêm yếu tố thư giãn và cảm hứng. Dù là môn hot ở hiện tại hay sẽ trở thành thói quen lâu dài, không thể phủ nhận barre đang khiến nhiều người muốn thử ít nhất một lần!