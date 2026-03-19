Lilthu - TikToker có gia thế khủng thông báo tin vui

“Hệ tư tưởng Lilthu” là một gương mặt khá quen thuộc với cư dân mạng. Ngoài vai trò nhà sáng tạo nội dung với gần 800k người theo dõi trên TikTok, Lilthu còn được biết đến là “tiểu thư” của một chuỗi siêu thị lớn tại Đà Nẵng.

Mới đây, Lilthu bất ngờ thông báo chuẩn bị đón em bé đầu lòng với doanh nhân người Anh - Luke Emery. Trên các tài khoản MXH, cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc đội mũ lưỡi trai có chữ “Dad” và “Mom” cùng với ảnh siêu âm của em bé.

Lilthu và Luke thông báo tin vui đến mọi người

Khoảnh khắc ngọt ngào này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi đã để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự vui mừng khi cặp đôi bước sang một cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân.

“Chúc chị mẹ tròn con slay nha!”, “Em theo dõi chị từ hồi mới làm video tới tận bây giờ luôn á. Không ngờ ngày chị sắp đảm nhận vai trò làm mẹ cũng đến rồi. Chúc mừng chị, slay queen của lòng em”, “Chờ đợi tin này đã lâu. Mai sau tổ chức meet & greet có em bé nha bà!”, “Trời ơi! Tui coi bà từ lâu rồi, giờ nghe bà có tin vui mà tui thấy vui lây lun á! Chúc mừng gia đình nha!”, “Ráng xem tới cuối vì sợ troll nhưng mà là thật luôn. Chúc mừng chị ạ”, “Ôi! Cuối cùng bả cũng lên chức rồi sao? Chúc mừng anh chị!”,... là một số lời nhắn từ dân tình.

Tin vui này cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây, Lilthu từng nhiều lần chia sẻ tưởng tượng về cuộc sống “không chồng, không con, không vướng bận gia đình”. Về sau, cô nàng cho biết vì chồng đến với cô quá nhẹ nhàng, ban đầu chỉ nghĩ là đi chơi cho vui, không ngờ lại quen thật và nên duyên vợ chồng.

Lilthu có tên thật là Phạm Hồng Anh Thư, sinh năm 1999. Có một thời gian, cô gắn liền với từ "slay" vì cô nàng có phong cách phóng khoáng, làn da ngăm và gu thời trang sành điệu, là điển hình của một cô gái năng động và kiếm tiền giỏi từ MXH. Lilthu cũng truyền đi năng lượng tích cực của mình đến phần lớn người theo dõi, từ đó nhận về sự ủng hộ lớn từ netizen.

Bên cạnh đó, Lilthu còn khiến nhiều người bất ngờ khi từng công khai gia thế “khủng”. Được biết, cô nàng là con gái của gia đình chuỗi siêu thị lớn tại nhiều địa điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long,... Bên cạnh đó, gia đình cô còn sở hữu một cửa hàng bán quà và đồ lưu niệm, một nhà hàng cơm niêu và một nhà hàng chuyên phục vụ điểm tâm sáng và đặc sản miền Trung.

Về chuyện tình yêu, Lilthu gặp gỡ Luke Emery (sinh năm 1988) từ năm 2019. Anh hoạt động trong ngành sáng tạo và công nghệ, từng sở hữu dịch vụ tạo chân dung thú cưng "hoàng gia" độc đáo Van Woof. Anh chàng khá kín tiếng trên MXH, gần như chỉ mở Instagram để tương tác qua lại và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nửa kia.

Đến giữa năm 2023, Lilthu mới bắt đầu công khai người ấy với cư dân mạng. Nói về thời gian hẹn hò đó, cô nàng cho rằng yếu tố quan trọng nhất để duy trì tình yêu lành mạnh là dành thời gian chất lượng, tôn trọng ranh giới riêng của nhau. Một trong những khó khăn lớn nhất của cặp đôi trong giai đoạn này là cách xa nhau hơn 9.000km khi người sống ở Việt Nam, người lại đang ở Anh.

"Có người yêu nhưng lại thiếu những hành động quan tâm hay chăm sóc trực tiếp nên đôi lúc Thư cũng tủi thân. Thỉnh thoảng Luke sẽ nhờ bạn bè mang quà về cho Thư và Thư cũng ngược lại như vậy. Mình nghĩ những hành động nhỏ và đáng yêu là điều rất cần thiết để duy trì mối quan hệ khi ở xa" - Lilthu chia sẻ về quãng thời gian yêu xa.

Tháng 5/2024, Luke đã cầu hôn Lilthu thành công. Cặp đôi hiện đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn.

Cặp đôi đi du lịch nhiều nơi, không ngại thể hiện tình cảm với đối phương

Ảnh cưới của Lilthu và Luke

