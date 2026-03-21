“BTS đi đâu mà bây giờ mới comeback”, “Có diễn free thật không?”…: Loạt thảo luận của netizen Việt, Hàn lên xu hướng ngày “nhà vua trở lại”

Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS chính thức trở lại vào tháng 3/2026 với album mới Arirang, concert BTS The comeback live | Arirang quy mô lớn tại quảng trường Gwanghwamun và kế hoạch World Tour 2026 - 2027. Sự kiện ngay lập tức phủ sóng MXH, kéo theo hàng loạt phản ứng khác nhau từ ARMY nói riêng đến cư dân mạng nói chung; từ bất ngờ, hoài nghi cho tới vỡ oà cảm xúc.

Màn trở lại bùng nổ của BTS đang là tâm điểm giải trí toàn cầu

Để hiểu vì sao màn comeback này lại gây chấn động như vậy, cần nhìn lại khoảng trống trong gần 4 năm qua. Từ cuối năm 2022, các thành viên BTS lần lượt nhập ngũ theo nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Và từ giữa năm 2024, các thành viên mới lần lượt xuất ngũ: Jin vào tháng 6/2024, J-Hope vào tháng 10/2024, trong khi RM, V, Jimin và Jungkook hoàn tất nghĩa vụ vào tháng 6/2025.

Với người hâm mộ, đây là chuyện hiển nhiên, là lộ trình đã được đoán biết từ trước, chỉ chờ đến ngày idol xuất ngũ. Đây cũng là lý do mà cùng với những cụm từ khóa hiển nhiên như “BTS comeback mấy giờ”, “free BTS concert”, “concert BTS”, “Đã BTS còn free”,... lọt tìm kiếm phổ biến.

Nhưng với khán giả đại chúng - đặc biệt là những người không theo dõi Kpop thường xuyên - khoảng thời gian này lại giống như một sự biến mất không rõ lý do. Và câu hỏi lọt tìm kiếm lại là “BTS đi đâu mà bây giờ mới comeback”, “Xem BTS concert free thế nào”,...

Các tìm kiếm liên quan đến BTS trên TikTok

Về tìm kiếm đầu tiên, câu trả lời đã quá rõ ràng, BTS đi lính.

Về chuyện free, concert BTS The comeback live | Arirang hoàn toàn free giá vé nhưng để vào được các vị trí có chỗ ngồi, người hâm mộ cần đăng ký. Vào thời điểm mở đăng ký vào 20h ngày 23/2, khoảng 15.000 suất hết sạch rất nhanh. Có thời điểm hơn 100.000 fan tràn vào trang web đặt chỗ cùng lúc khiến hệ thống bị sập.

Với những người hâm mộ không thể đăng ký được vé vào bên trong khu vực diễn ra concert đều có thể xem sự kiện qua màn hình led xung quanh quảng trường Gwanghwamun. Dự tính có khoảng 260.000 người sẽ đổ về khu vực concert để theo dõi màn tái xuất của nhóm.

Ngoài ra còn một kênh khác là xem online trên Netflix. Thời gian diễn ra concert dự kiến kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ.

"Đã BTS lại còn free" trở thành bình luận được dùng nhiều nhất những ngày gần đây

Cách xem concert của BTS trên Netflix cũng được tìm kiếm

Trái ngược với sự ngơ ngác của dân ngoại đạo, cộng đồng fan BTS lại đón nhận màn comeback này như một cột mốc đã được đếm ngược suốt nhiều năm. Từ thời điểm các thành viên nhập ngũ, người hâm mộ đã quen với việc chờ đợi theo từng mốc thời gian xuất ngũ. Nhưng khi khoảnh khắc đủ 7 thành viên cùng xuất hiện thực sự diễn ra tại một concert free, cảm xúc vẫn vượt ngoài dự đoán.

Nhiều người mô tả đó là cảm giác “không tin là thật” - một kiểu vỡ oà sau quãng thời gian đủ dài để tích tụ kỳ vọng.

Tại Hàn Quốc, sự trở lại của BTS mang ý nghĩa lớn hơn một màn comeback âm nhạc.

Việc nhóm hoàn thành nghĩa vụ quân sự giúp họ trở lại với hình ảnh trọn vẹn cả về sự nghiệp lẫn trách nhiệm công dân. Concert tại quảng trường Gwanghwamun - một không gian mang tính biểu tượng trong văn hóa lịch sử Hàn Quốc - càng củng cố vị thế đặc biệt của BTS.

Sân khấu cho màn trở lại của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun đã hoàn thiện

Vào tối 20/3 - 1 đêm trước khi concert tổ chức đã có rất đông người hâm mộ đổ bộ Gwanghwamun, cả Seoul thành ngày hội riêng

Tuy nhiên, đi kèm với sự tự hào là áp lực kỳ vọng. Sau 4 năm, BTS không chỉ trở lại, mà còn phải đối mặt với một thị trường Kpop đã thay đổi nhanh chóng. Công chúng đặt ra nhiều câu hỏi: Âm nhạc sẽ khác ra sao? Hình ảnh có trưởng thành hơn không? Và liệu họ có tiếp tục giữ được vị thế dẫn đầu?

Phạm vi ảnh hưởng của sự kiện này cũng vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ. Người từng là fan tìm lại ký ức, người chưa từng theo dõi bắt đầu chú ý, còn người ngoài cuộc cũng bị cuốn vào các cuộc thảo luận. Cùng chờ xem sau concert 21/3, hiệu ứng lan tỏa mà “bảo vật quốc gia” BTS tạo nên!