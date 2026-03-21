Đám cưới tổ chức gần khu vực concert của BTS: Cô dâu chú rể gọi điện xin lỗi từng khách, nói “không cần đến nữa”

Concert BTS The comeback live | Arirang tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul, Hàn Quốc) diễn ra vào tối 21/3 đang nhận được sự thảo luận từ đông đảo cư dân mạng. Với 22.000 khán giả sở hữu vé chính thức và dự kiến 260.000 người sẽ tập trung về khu vực tổ chức concert, nhiều hoạt động cũng như hệ thống giao thông công cộng tại đây đều được điều chỉnh để thích ứng.

Đặc biệt, các sự kiện cá nhân quan trọng như đám cưới gần khu vực Gwanghwamun cũng ghi nhận những ảnh hưởng nhất định liên quan đến việc di chuyển của khách mời.

Theo Nate News, một số cặp đôi cho biết họ phải chủ động liên hệ lại với khách mời để khách cân nhắc do lo ngại ùn tắc giao thông.

Một cô dâu (được gọi là A) dự kiến tổ chức lễ cưới vào ngày 21/3 tại Euljiro chia sẻ rằng cô đã đặt địa điểm tại trung tâm Seoul từ hơn 1 năm trước với kỳ vọng thuận tiện đi lại cho khách mời. Tuy nhiên, khi một số tuyến đường bị kiểm soát phục vụ sự kiện comeback của BTS, cô phải gấp rút thông báo lại cho khách mời.

Dù nơi tổ chức tiệc cưới của cô dâu A không nằm trực tiếp trong khu vực bị phong tỏa, nhưng dự kiến sẽ xảy ra ùn tắc do lượng xe dồn sang các tuyến đường vòng. Vì vậy cô dâu và chú rể đang phải gọi điện nhắn khách có con nhỏ hoặc ở xa để báo họ “không cần đến, cứ nghỉ ngơi cũng được”.

“Vì mong giao thông thuận tiện nên tôi đã chọn đặt tiệc cưới ở trung tâm Seoul, nhưng không ngờ bây giờ lại bất tiện hơn” - cô dâu nói.

Một cặp đôi khác cũng có chia sẻ tương tự và đang viral trên X (Twitter cũ) và diễn đàn Theqoo của Hàn Quốc. Theo đó, cặp đôi dự tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Gwanghwamun vào ngày 21/3 nhưng vì những bất tiện giao thông nên đã gây ảnh hưởng đến ngày trọng đại.

“Ngay lúc này, chúng tôi vẫn đang phải gọi điện xin lỗi từng khách mời…” - cô dâu tâm sự.

Sau chưa đầy 1 ngày đăng tải, câu chuyện nhận về gần 2 triệu lượt xem trên X.

Tính đến trưa 21/3, chia sẻ của cô dâu đã nhận về 1,7 triệu lượt xem

Cũng theo Nate News, đã có trường hợp khách mời thông báo không thể tham dự do lo ngại khó tiếp cận khu vực tổ chức. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều người dùng cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi lịch trình cá nhân trùng với thời điểm diễn ra sự kiện.

Một nhân viên văn phòng cho biết: “Tôi định đi dự đám cưới của người quen gần khu Gwanghwamun, nhưng vì hạn chế giao thông nên có lẽ khó tiếp cận, đành xin lỗi và không tham dự”.

Một cư dân mạng khác chia sẻ: “Tôi định đi dự tiệc cưới buổi trưa gần Gwanghwamun, ban đầu đã nói không đi được, nhưng vì cô dâu buồn quá nên lại nói sẽ đi. Giờ thì chỉ thấy đường đi ăn cưới có vẻ khó khăn”. Bình luận này thành top comment với 4,2 nghìn lượt đồng tình.

Một người khác bày tỏ sự bất tiện khi đám cưới người thân trùng đúng ngày diễn ra concert.

Người này nói: “Gia đình 2 bên đã thuê xe để đưa khách từ tỉnh lên Gwanghwamun. Ban đầu còn định sau đám cưới sẽ cho mọi người đi tham quan quanh khu vực nhưng giờ thì chỉ cần họ đến được dự lễ thôi đã là may mắn. Bố mẹ cô dâu chú rể cũng đang phải gọi điện từng người để giải thích tình hình”.

Công tác chuẩn bị sân khấu đang diễn ra sôi nổi tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul vào ngày 20/3 (Ảnh: News1)

Trước những phản ánh này, Sở Cảnh sát Seoul cho biết sẽ triển khai phương án hỗ trợ di chuyển cho các đám cưới trong ngày 21/3.

Cụ thể, trong khung giờ từ 15h đến trước thời điểm nhiều lễ cưới diễn ra, lực lượng chức năng dự kiến bố trí xe buýt để hỗ trợ đưa đón khách mời trên tuyến từ ga Euljiro 3-ga đến khu vực Trung tâm Báo chí Hàn Quốc (Korea Press Center). Phương án được đưa ra nhằm giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo Yonhap News, việc điều chỉnh giao thông phục vụ concert có thể khiến một số ga tàu điện ngầm không dừng đón trả khách, đồng thời nhiều tuyến xe buýt phải thay đổi lộ trình. Trong một số tình huống, người dân có thể cần di chuyển quãng đường dài hơn bằng cách đi bộ để đến điểm đến.

Trong khi đó, đại diện một số sảnh cưới tại khu vực Gwanghwamun cho biết các lễ cưới vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Các đơn vị tổ chức đang phối hợp để hướng dẫn khách mời về phương án di chuyển, đồng thời theo dõi tình hình để đảm bảo buổi lễ được tổ chức ổn định nhất có thể.

Nhìn chung, bên cạnh kỳ vọng về một sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn, việc điều chỉnh hạ tầng và giao thông tại khu vực trung tâm do concert BTS cũng đặt ra những thách thức nhất định đối với các hoạt động diễn ra cùng thời điểm.

(Nguồn: Nate News, Yonhap News)