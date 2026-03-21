Sinh viên thiết kế đồ họa Thái Nguyên đứng sau đế chế doanh thu 230 tỷ/năm từng tuyên bố giải thể: Cuộc sống hiện tại bí ẩn

Đó là Nguyễn Minh Trường (SN 1999) hay còn được biết đến là chủ kênh YouTube, TikTok NMT Vlog với hơn 4 triệu người theo dõi tính tổng cả 2 nền tảng.

Với nhiều người, Minh Trường không phải cái tên quá xa lạ bởi ngoài điều hành kênh YouTube, TIkTok riêng, anh còn là con trai của bà Tuyết (Đỗ Thị Tuyết - Tuyết Diamond, đến từ Thái Nguyên) - người phụ nữ U60 gây sốt với thương hiệu Ăn Vặt Cùng Bà Tuyết.

Nguyễn Minh Trường và bà Tuyết

Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung hàng triệu người theo dõi, Minh Trường từng theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông ở Thái Nguyên. Từ khi còn đi học, Trường đã quay video về cuộc sống thường ngày của gia đình với nhân vật chính là bà Tuyết, đặt tên là NMT Vlog.

Song chính những video đậm chất bình dị, nhẹ nhàng nơi làng quê cùng những màn “troll” hài hước đã khiến kênh của Trường ngày càng có lượng người xem lớn. Cũng từ đây, nhân vật bà Tuyết được nhiều người biết đến và chiếm nhiều thiện cảm của cư dân mạng.

Minh Trường và bà Tuyết từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống của gia đình trước đây vốn nghèo khó, phải làm rất nhiều nghề để mưu sinh. Bà Tuyết từng làm ruộng đến đi buôn đồng nát, dọn nhà thuê... Gia đình có khoảng thời gian khó khăn, phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để sửa nhà, chữa bệnh, cho con trai đi học,...

Tuy nhiên từ khi viral trên TikTok, cuộc sống của gia đình có phần thay đổi rõ rệt. Nguyễn Minh Trường đã có thể sửa nhà cho bố mẹ, mua xe ô tô, đầu tư hơn về mặt hình ảnh, nội dung trên các nền tảng MXH. Không những thế, anh còn chuyển hướng sang kinh doanh đồ ăn vặt, cùng mẹ lấy tên thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết và tạo thành một “cơn sốt”.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Ăn cùng Bà Tuyết được thành lập vào ngày 31/5/2023, có trụ sở chính tại huyện Hoài Đức (Hà Nội). Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty Ăn Cùng Bà Tuyết là Nguyễn Minh Trường.

Công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Minh Trường góp 1,7 tỷ đồng (chiếm 85% vốn điều lệ), hai cổ đông còn lại là ông Phạm Hải Dương và ông Đỗ Thành Nhớ, mỗi người góp 150 triệu đồng (tương đương 7,5% vốn).

Thương hiệu này quảng cáo chủ yếu trên kênh TikTok lần lượt có 2,8 triệu và 1,7 triệu follow. Bà Tuyết là "gương mặt đại diện" của thương hiệu, xuất hiện trong các video giới thiệu nhà xưởng đến trình bày quy cách sản xuất từng mặt hàng. Ăn Cùng Bà Tuyết bán các loại đồ ăn vặt phổ biến đối với trẻ em như chân gà, que cay, bim bim, snack đùi gà phô mai, cá cơm tê cay...

Tuy nhiên vào tháng 6/2025, trang Facebook Ăn Cùng Bà Tuyết từng đăng thông báo về việc giải thể Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết. Lý do được đưa ra là sau thời gian hoạt động, công ty gặp khó khăn và không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc khi thương hiệu vẫn bán được lượng lớn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Song ở hiện tại, hoạt động bán hàng vẫn tiếp tục thông qua tài khoản @batuyethanhvi. Hiện kênh này vẫn livestream bán hàng mỗi ngày và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

Thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết viral khắp cõi mạng

Dữ liệu từ đơn vị thống kê Metric cho thấy trong năm 2025, thương hiệu này đạt doanh thu khoảng 228,6 tỷ đồng, tăng 304% so với năm trước. Tổng số sản phẩm bán ra đạt hơn 1,9 triệu đơn vị, tăng 208% so với cùng kỳ.

Phần lớn doanh thu của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết đến từ sàn TikTok Shop, chiếm hơn 97% tổng doanh số. Các sản phẩm mang lại doanh thu chủ yếu là các combo hoặc set đồ ăn vặt, với mức giá phổ biến trong khoảng từ 100.000 đến 350.000 đồng.

Hiện tại, Minh Trường không còn hoạt động quá sôi nổi trên MXH. Anh vẫn đều đặn đăng tải clip trên TikTok nhưng tài khoản chủ yếu để livestream bán hàng. Ngoài ra trang cá nhân Facebook hay YouTube đều rất hiếm khi hoạt động hay cập nhật quá nhiều về cuộc sống đời thường.

Được biết, Minh Trường đã kết hôn từ năm 2023 và đã có 1 bé trai. Dù không chia sẻ chính thức nhưng thông qua hình ảnh trên MXH, Minh Trường được cho là đã mua xe Mercedes. Bên cạnh đó, Minh Trường còn từng tiết lộ tiền đóng thuế thu nhập của anh rơi vào khoảng 200 triệu đồng cũng đủ khiến cư dân mạng đoán ra được thu nhập của 2 mẹ con “khủng” cỡ nào.

Vì vậy mặc dù không có số liệu chính thức về tổng tài sản cá nhân, nhưng dựa vào quy mô doanh thu và đóng thuế, rõ ràng Nguyễn Minh Trường (qua thương hiệu của mình) đang sở hữu một thu nhập cực kỳ cao.

