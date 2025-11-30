Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trưởng đổi vé gấp về Hà Nội

Thời gian qua, trên nhiều hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội xuất hiện các bài chia sẻ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan tới tiền hỗ trợ A80 khiến dư luận đặc biệt chú ý. Những viết này đều bày tỏ sự bức xúc khi mức hỗ trợ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội lại có sự chênh lệch khá rõ so với nhóm sinh viên các trường khác có cùng chung nhiệm vụ.

Những bài viết này được cho là của các sinh viên đã tham gia chương trình A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh) vào dịp 2/9 vừa qua. Theo nội dung bài viết, sinh viên các trường khác nhận được 1,6 triệu đồng hỗ trợ cho đợt tập luyện này nhưng trường của bạn chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền.

“Khi được hỏi thì phía nhà trường giải thích rằng phần chênh lệch là do "chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng những khoản này bên em cũng giống như các trường khác và sinh viên không được xem bất kỳ bảng kê, đơn giá hay hóa đơn nào. Việc giải thích chỉ nói miệng nên em chưa hiểu rõ”, bài viết nêu.

Bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới vấn đề này, N.M.T. - một sinh viên trường Cao đẳng du lịch Hà Nội tham gia khối xếp hình trong sự kiện A80, chia sẻ trên Dân Trí: “Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi các trường khác chi trả cho sinh viên nhiều hơn trường em. Có trường 2 triệu đồng, có trường 1,6 triệu đồng, còn trường em trả 940.000 đồng, mặc dù sinh viên các trường đó đều tập như chúng em”.

Theo lời T., nhà trường xin số tài khoản của sinh viên nhưng không chuyển khoản mà gọi lên nhận tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó T. phát hiện ra một sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ quản sinh của trường được chuyển khoản 995.000 đồng tiền bồi dưỡng A80, cộng thêm bằng khen và 702.000 đồng tiền mặt.

Một sinh viên khác của trường trả lời phỏng vấn trên tờ Sinh Viên Việt Nam rằng các bạn đều mong muốn sự việc được làm rõ và nhà trường cần giải đáp một cách minh bạch: "Tại sao khoản tiền hỗ trợ giữa các trường đi A80 lại có sự chênh lệch cao như vậy; số tiền bị trừ đi là những khoản nào, cần có sao kê minh bạch và chi tiết; liệu rằng những sinh viên đi A80, trong đó có chúng em, có được hoàn trả đúng số tiền mà Nhà nước cấp cho hay không và tại sao nhà trường lại trả bằng tiền mặt mà không phải bằng cách chuyển khoản như các trường khác".

Hiệu trưởng lên tiếng

Trước những chia sẻ trên, Thông tin trên tờ Sinh viên Việt Nam, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết, trường đang tiến hành rà soát lại các công văn, văn bản liên quan, bảo đảm quyền lợi của sinh viên.

Ông Long cho hay đã chỉ đạo phía lãnh đạo và nhà trường tổ chức một buổi đối thoại cùng sinh viên sớm nhất vào thứ Hai ngày 1/12 để giải thích rõ ràng, đảm bảo mọi văn bản, sao kê, thông tin được công khai minh bạch, không bao che cho những sai phạm. Nhà trường khẳng định luôn quan tâm sát sao và đánh giá cao những đóng góp của sinh viên vào các hoạt động chung. Ông Long chia sẻ, ông và nhà trường luôn làm việc với tinh thần "tất cả vì sinh viên".

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, ông Phạm Văn Long đang đi công tác nhưng đã đổi vé gấp để bay về Hà Nội tham dự buổi đối thoại và cùng lắng nghe cũng như giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên trong ngày 1/12.