Team qua đường bắt gặp Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu: “Họ vẫn rất hạnh phúc“

Mới đây, một người qua đường chia sẻ đoạn clip bắt gặp khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đi cafe với nhau. Clip được đăng tải lên TikTok, gây chú ý.

Khoảnh khắc này đang nhận về nhiều lượt tương tác, hút gần nửa triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Trong clip, vợ chồng nam cầu thủ SN 1999 ngồi tại một quán cafe. Cả hai ngồi đối diện, đều đang dùng điện thoại, và thoải mái trò chuyện, tương tác với nhau. Chủ nhân bài đăng này còn chia sẻ thêm: “Họ vẫn rất hạnh phúc. Mọi người đừng soi mói chuyện người khác. Hãy nhìn lại gia đình mình bản thân mình đi”.

Cặp đôi ngồi đối diện nhau, Đoàn Văn Hậu đang đưa cho vợ xem điều gì đó trong điện thoại, Doãn Hải My liên tục nói, cười.

Thời gian gần đây, Đoàn Văn Hậu có nhiều ồn ào nên những hình ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm.

Phía dưới phần bình luận, đông đảo netizen để lại comment thắc mắc khoảnh khắc này được quay vào thời điểm nào. Chủ bài đăng cho biết vừa quay trong ngày hôm nay và đăng tải lên mạng xã hội. “Mới sáng nay ở eco (ecopark - pv).

Dù chưa rõ thực hư của thông tin này song nhiều netizen để lại bình luận mong cặp đôi cặp đôi sớm xuất hiện trên MXH, cập nhật cuộc sống như trước đây.

Hiện tại, cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn đang khóa comment trên tất cả các nền tảng mạng xã hội từ tối qua 12/4 đến nay. Cả hai chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến sự việc thời gian gần đây. Trước đó, Doãn Hải My vẫn duy trì hình ảnh nàng WAGs nhẹ nhàng, khéo léo, thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống hôn nhân bên Đoàn Văn Hậu.

Cũng trong chiều qua, 12/4, nàng WAGs này bế con cùng người thân xuất hiện trên khán đài trận đấu CAHN vs PVF-CAND để ủng hộ chồng. Doãn Hải My vẫn ghi điểm với visual nhẹ nhàng, phong cách đơn giản.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Doãn Hải My xuất hiện cổ vũ chồng. Kể từ sau khi về chung một nhà, cô nàng là hậu phương vững chắc cho chồng, đồng hành trong giai đoạn anh gặp khó khăn về sự nghiệp khi gặp chấn thương.

Song hành với vai trò làm vợ, làm mẹ, Doãn Hải My cũng đang tiếp tục sự nghiệp học tập. Cô hiện tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội (HLU). Trước khi kết hôn, nàng WAG tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Luật Hà Nội năm 2023.

Cặp đôi công khai chuyện yêu vào tháng 8/2022 và kết hôn vào năm 2023. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị cùng chăm sóc con trai hay những chuyến du lịch tận hưởng thời gian riêng tư.



