Bức ảnh Đoàn Văn Hậu gặp gỡ Doãn Hải My ngay trước thời điểm đặc biệt được chia sẻ trở lại

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và chuyện hôn nhân, tình cảm của cặp đôi này đang lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội trong nhiều giờ vừa qua.

Cùng lúc này, trên mạng xã hội, bức ảnh được cho là Đoàn Văn Hậu gặp Doãn Hải My vào năm 2019 được “đào lại". Trong khung hình còn có cả bạn gái cũ của Đoàn Văn Hậu là Hoàng Oanh (biệt danh là Ốc). Trong hình, Văn Hậu cười tươi tắn khi tham gia tiệc sinh nhật của một người anh thân thiết. Hoàng Anh ngồi cạnh gia đình của Doãn Hải My. Doãn Hải My hôm đó đi cùng bố mẹ và hai em trai.

Bức ảnh từ năm 2019 viral trở lại. Nguồn: MXH.

Bức ảnh được chụp vào tối 12/9/2019 trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Chỉ vài ngày sau, vào 17/9/2019, Đoàn Văn Hậu lên đường sang Hà Lan thi đấu cho SC Heerenveen. Thời điểm này, anh vẫn đang trong mối quan hệ với bạn gái cũ và đến tháng 6/2020, cả hai mới chính thức “đường ai nấy đi”.

Vào năm 2023, trong một clip trả lời phỏng vấn được đăng tải trên TikTok, Đoàn Văn Hậu giải thích rõ hơn chuyện tình của cả hai. Thời điểm này, nam cầu thủ sinh năm 1999 cho biết anh ấn tượng với Hải My ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, nên đã nhắn tin làm quen và bắt đầu gặp gỡ tìm hiểu. Sau đó, Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan Thi đấu nên cả hai không nói chuyện nữa. Sau này khi anh về nước thì cả hai mới tái hợp, chính thức hẹn hò.

Chính Doãn Hải My cũng chia sẻ về điều này trong đám cưới, khi được MC hỏi về việc ai là người làm quen trước, cô chia sẻ: "Hậu làm quen với em qua mạng xã hội, chắc hồi ấy thấy xinh quá nên add".

Thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu đã nhắn tin với Doãn Hải My chỉ vỏn vẹn 2 chữ: "Hello em". Điều này gây ấn tượng với Doãn Hải My: "Em thấy hiếm khi có người bắt chuyện với em mà lại dùng cách nhạt như thế".

Điều này khiến cho netizen xôn xao tin đồn Doãn Hải My người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Văn Hậu và bạn gái cũ. Tuy nhiên, chính chủ đã nhiều lần phủ nhận về chuyện này. Doãn Hải My từng lên tiếng trên trang cá nhân vào năm 2023 rằng: "Từ lần đầu tiên làm quen cho tới lúc trong giai đoạn thử trò chuyện và gặp gỡ nhau (sau đó ngừng và cả 2 có những mối quan hệ riêng) rồi tới lúc trò chuyện lại với nhau vào 1 năm sau và cho tới bây giờ khi đã cưới nhau - chưa bao giờ My và Hậu đang trong mối quan hệ, mà là đã độc thân rồi thì mới làm quen/trò chuyện lại với đối phương.

My nghĩ mình cần làm rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có và cũng để nguôi (và mong là có thể dừng) những làn sóng tiêu cực suốt hơn 3 năm nay; mong rằng sẽ không có thêm những sự hiểu lầm nữa ạ".

Doãn Hải My từng lên tiếng về tin đồn làm người thứ 3.

Trở lại với câu chuyện tình cảm của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thì vào tháng 11/2020, tại Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau. Nam cầu thủ được cho là đến để ủng hộ nửa kia, còn lên tặng hoa, đứng chung trong nhiều khung hình. Tại cuộc thi này, người đẹp Hà Thành lọt Top 10 chung cuộc và nhận danh hiệu Người đẹp tài năng.

Dù cả hai đều im lặng trước truyền thông, những khoảnh khắc quan tâm, chăm sóc nhau trong hậu trường đã khiến người hâm mộ tin chắc rằng họ đang hẹn hò.

Được biết, cặp đôi chính thức hẹn hò vào tháng 8/2020. Đây cũng là thời điểm nam cầu thủ chính thức rời Hà Lan và trở về Việt Nam vào tháng 8 năm 2020, sau khi hợp đồng cho mượn với CLB SC Heerenveen kết thúc vào ngày 30/6/2020.

Đoàn Văn Hậu công khai xuất hiện cùng Doãn Hải My vào năm 2020, cả hai lộ nhiều hint hẹn hò.

Sau đó, cả hai công khai hẹn hò vào giữa năm 2022, bằng loạt ảnh bên bạn gái do chính Đoàn Văn Hậu đăng tải lên MXH. Kể từ khi kết hôn vào cuối năm 2023, họ luôn thoải mái chia sẻ các hoạt động đời thường như đi du lịch và ăn uống cùng gia đình.

Đoàn Văn Hậu công khai chuyện tình cảm với Doãn Hải vào tháng 8/2022 bằng loạt ảnh tình tứ này.

Sau gần 3 năm kết hôn, cặp đôi có với nhau một cậu con trai tên là Lúa. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị cùng chăm sóc con trai hay những chuyến du lịch tận hưởng thời gian riêng tư.