Con gái "ông hoàng cửa gỗ" châu Á 36 tuổi vẫn "ế", một mình sống trong dinh thự hơn 2000m2, 4 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh

Sinh ra trong gia đình đứng sau một trong những “đế chế cửa gỗ” lớn nhất châu Á, cái tên Dư Vãn Vãn từ lâu đã gắn liền với cụm từ “ngậm thìa kim cương”.

Cô là con gái duy nhất của Dư Tĩnh Uyên, nhà sáng lập Tập đoàn Mengtian - doanh nghiệp sở hữu hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn Trung Quốc và được xem là nhà sản xuất cửa gỗ lớn nhất khu vực.

Xuất thân “đỉnh nóc kịch trần” là vậy, nhưng Dư Vãn Vãn không dừng lại ở danh xưng thiên kim tiểu thư. Sau khi tốt nghiệp London College of Fashion, cô tự xây dựng đế chế riêng mang tên Yu Holdings, đầu tư vào thời trang, công nghệ và nghệ thuật. Năm 2018, cô lọt danh sách Forbes 30 Under 30 Trung Quốc, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nhân tố góp phần định hình thị trường xa xỉ trong nước.

Giàu có, quyền lực, xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang hàng đầu thế giới, nhưng đời tư của nữ doanh nhân sinh năm 1990 lại gần như là “vùng trắng” hiếm hoi. Ở tuổi 36, cô chưa từng công khai người yêu, cũng không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào được xác nhận trên truyền thông. Trong khi mọi chi tiết về tài sản, phong cách sống đều được “phơi bày” tới từng mét vuông, thì chuyện tình cảm của Dư Vãn Vãn vẫn là ẩn số.

Nếu phải chọn một hình ảnh đại diện cho cuộc sống của Dư Vãn Vãn, đó có lẽ là căn biệt thự khổng lồ tại Thượng Hải - nơi từng khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Theo truyền thông Trung Quốc, không gian sống của cô có diện tích lên tới hàng rộng khoảng 2.194m2, riêng khu nhà chính khoảng 678m2, được xây dựng theo kết cấu ba tầng với trần cao vút như sảnh khách sạn hạng sang.

Nằm giữa một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc, nơi giá bất động sản được ví “trúng xổ số mới mua nổi nhà”, dinh thự của Dư Vãn Vãn càng trở nên gây choáng. Trong một video từng viral, khi một nữ hot girl đến thăm nhà, Vãn Vãn nói rằng cô sẽ phải mất tới 7 tiếng mới đi hết một vòng quanh biệt thự, khám phá các căn phòng trong nhà, con số đủ để hình dung quy mô không gian lớn đến mức nào.

Bên trong, biệt thự được chia thành nhiều khu chức năng: bốn phòng ngủ, ba phòng khách, sáu phòng tắm, một căn bếp hiện đại cùng khu sân thượng ngoài trời. Tuy nhiên, điểm đặc biệt không nằm ở số lượng phòng, mà ở cách Dư Vãn Vãn biến ngôi nhà thành một “hệ sinh thái” thu nhỏ phục vụ cả công việc lẫn đời sống cá nhân.

Không gian này đồng thời là nơi ở, văn phòng làm việc, phòng trưng bày nghệ thuật và địa điểm tiếp đón đối tác trong ngành sáng tạo. Mỗi khu vực mang một phong cách riêng: có phòng theo tông trắng, gỗ tối giản, có phòng lại đậm chất nghệ thuật đương đại, phản ánh gu thẩm mỹ cá nhân rõ rệt của chủ nhân.

Một trong những khu vực gây chú ý nhất chính là phòng thay đồ, nơi được mô tả có diện tích lớn hơn cả một căn hộ tiêu chuẩn tại Thượng Hải. Không đơn thuần là nơi cất giữ quần áo, đây gần như là một “triển lãm thời trang” thu nhỏ, với hệ thống tủ âm tường, kệ trưng bày và ánh sáng được thiết kế riêng để bảo quản đồ xa xỉ.

Bộ sưu tập của cô bao gồm các thiết kế haute couture từ những nhà mốt châu Âu, túi xách phiên bản giới hạn và trang sức đặt riêng. Đáng chú ý, toàn bộ được sắp xếp theo concept, giống như cách một curator trưng bày triển lãm, thay vì phân loại theo thương hiệu, cho thấy tư duy sưu tầm mang tính nghệ thuật thay vì chỉ tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, biệt thự còn có phòng riêng cho thú cưng, cùng khu vực dành cho nhân viên được thiết kế đầy đủ tiện nghi, có ánh sáng tự nhiên và không gian sinh hoạt riêng biệt. Điều này phần nào phản ánh cách vận hành cuộc sống của giới siêu giàu thế hệ mới. Nơi mọi chi tiết, kể cả khu vực “hậu trường”, đều được đầu tư kỹ lưỡng.

Bản thân Dư Vãn Vãn từng chia sẻ rằng cô có thể dành hàng giờ chỉ để đi quanh nhà, kiểm tra ánh sáng, bố cục và cách sắp đặt nội thất. Với cô, ngôi nhà không đơn thuần là nơi ở, mà là “tuyên ngôn thẩm mỹ” và cũng là “bộ mặt văn hoá” của một thế hệ thừa kế mới, những người không chỉ sở hữu tài sản, mà còn muốn định nghĩa lại cách sống của giới thượng lưu.