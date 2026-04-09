Nữ tiếp viên hàng không đẹp như "búp bê sống" bỏ nghề lấy chồng CEO: Nhan sắc, cuộc sống giờ ra sao?

Min Ji (tên thật Kim Min Ji, sinh năm 1994) từng là một trong những nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô nàng làm việc cho Korean Air - hãng hàng không quốc gia đạt chuẩn 5 sao quốc tế nhiều năm liền.

Những hình ảnh người đẹp này mặc đồng phục tiếp viên hàng không khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng viral. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo, vóc dáng nóng bỏng, Min Ji được ví von như “búp bê sống”, "nàng thơ ngành hàng không".

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, Min Ji còn xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch hay phong cách thời trang cá nhân của cô thường xuyên nhận về nhiều tương tác. Vóc dáng cân đối cùng thần thái nhẹ nhàng khiến nhiều người nhận xét cô không thua kém bất kỳ người mẫu nào.

Nhiều năm liền, người hâm mộ xuýt xoa trước cuộc sống của nữ tiếp viên này. Ví von cô như có tất cả từ nhan sắc tới công việc. Không rõ gia thế Min Ji, song những gì cô nàng đăng tải lên mạng xã hội còn cho thấy cuộc sống của một tiểu thư, check-in sang chảnh.

Đến tháng 8/2024, cô kết hôn. Chồng của nữ tiếp viên hàng không này cũng là người Hàn Quốc, sở hữu vẻ ngoài điển trai và profile được netizen nhận xét là "xứng đôi".

Theo đó, chồng Min Ji là Christopher Lee (Lee Seong-il) - một nhà sản xuất nội dung đang hoạt động tại Los Angeles (Mỹ). Anh là người sáng lập kiêm CEO điều hành của một công ty chuyên sản xuất quảng cáo truyền hình và video âm nhạc có trụ sở ở Los Angeles (Mỹ). Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, anh còn mở rộng sang kinh doanh khi sở hữu thương hiệu làm đẹp, mỹ phẩm & chăm sóc cá nhân ở Hàn Quốc.

Trên mạng xã hội, Christopher Lee duy trì hoạt động tương đối đều đặn, thể hiện hình ảnh một doanh nhân sáng tạo theo đuổi song song hai lĩnh vực: truyền thông và thương mại.

Sau 1 năm yên bề gia thất, khoảng tháng 5/2025, cô nàng nghỉ công việc tiếp viên hàng không sau hơn 5 năm gắn bó, cùng chồng điều hành thương hiệu làm đẹp riêng ở Hàn Quốc, mở rộng chi nhánh sang Los Angeles (Mỹ).

Hiện tại, trên Instagram với khoảng 65N người theo dõi, Min Ji duy trì việc chia sẻ cuộc sống thường ngày tại Los Angeles. Nội dung xoay quanh thời trang, du lịch, làm đẹp và những khoảnh khắc đời sống cá nhân. Trên Facebook, cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh check-in sang trọng cùng chồng, cho thấy cuộc sống ổn định sau hôn nhân.

Điều khiến nhiều người chú ý là nhan sắc hiện tại của Min Ji. Sau khi rời nghề tiếp viên, cô được nhận xét ngày càng trẻ trung, thậm chí có phần “lão hóa ngược” so với thời điểm trước đây. Cô nàng ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Cô nàng cũng chuyển phong cách và chuyển hướng rõ rệt, từ thanh lịch, chuẩn mực sang hiện đại và cá tính hơn, phù hợp với môi trường sống mới.