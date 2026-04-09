Một nàng thơ chạm mốc 60kg

Đó chính là Ngọc Xuân (SN 1999, Đồng Tháp).

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, người đẹp này gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới kèm caption công khai điều mà con gái thường muốn giữ kín, đó là cân nặng. "60kg, thank you", cô nàng chia sẻ.

Ngọc Xuân chia sẻ trên Facebook cân nặng đã chạm ngưỡng 60kg.

Trong loạt ảnh mới, có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt về vóc dáng. Ngọc Xuân trông đầy đặn hơn trước, gương mặt cũng “có da có thịt” hơn. Bên cạnh đó, cô còn cắt tóc ngắn và lựa chọn trang phục jeans mang hơi hướng cá tính, tạo nên tổng thể hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với phong cách nhẹ nhàng, mong manh vốn đã gắn liền với mình trước đây.

Bởi thế, nhiều người hâm mộ từ lâu vốn đã quen thuộc với hình ảnh một Ngọc Xuân nhỏ ngắn, dáng người thanh mảnh nên khi nhìn thấy cô nàng trong diện mạo mới này không khỏi bất ngờ. Bên cạnh những lời khen ngợi cho rằng cô trông đáng yêu, tươi tắn hơn, vẫn có nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò về lý do đằng sau màn “lột xác” này, liệu đây chỉ là thay đổi phong cách cá nhân hay đang phục vụ cho một dự án mới.

Ngọc Xuân yêu thích vẻ ngoài mới này của mình.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những nhận xét như “Vẫn xinh lắm chị ơi”, “Trông lạ nhưng dễ thương”, hay “Có chuyện gì vậy chị?”.

Song, Ngọc Xuân chưa phản hồi.

Ngọc Xuân sinh năm 1999, quê gốc Tiền Giang, đang học trường Đại học RMIT, chuyên ngành truyền thông.

Thời điểm còn học Đại học, Ngọc Xuân đã nổi tiếng khi sở hữu nhan sắc thanh thuần, đường nét nhẹ nhàng và khí chất trong trẻo.

Ngọc Xuân và chiếc vibe đậm chất nàng thơ từ khoảng năm 2020.

Thời điểm này, cô nàng thực tập với vai trò Producer, Art Director tại một công ty về food photography (nhiếp ảnh ẩm thực). Bên cạnh đó, mỗi tối cô nàng còn đăng kí lớp học kịch sân khấu, vì đây là đam mê từ nhỏ và cũng vì Xuân muốn thử khám phá bản thân mình. Ngọc Xuân theo học diễn xuất ở Sân khấu kịch Hồng Vân, đóng vai phụ trong phim truyền hình "Giấc mơ của mẹ" và MV "Vì sao sáng" của ca sĩ Lam Trường.

Năm 2024 là lần đầu tiên Ngọc Xuân lấn sân điện ảnh, vào vai Miền trong dự án Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ngọc Xuân được yêu thích với tạo hình trong trẻo, mong manh của nhân vật, được nhiều khán giả nhận xét như “bước ra từ trang sách” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Ngọc Xuân lấn sân điện ảnh.

Cô nàng cũng nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh.

Từ đây, Ngọc Xuân dần được nhắc đến như một gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt, gắn liền với hình tượng “nàng thơ” - dịu dàng, nữ tính và có phần mong manh. Phong cách thời trang của cô cũng xoay quanh những thiết kế bay bổng, nhẹ nhàng, kết hợp với lối trang điểm trong trẻo, tạo nên hình ảnh nhất quán trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Ngọc Xuân không hoàn toàn “đóng khung” trong một màu sắc. Trên mạng xã hội và trong một số bộ ảnh, cô từng thử nghiệm hình ảnh gợi cảm, cá tính hơn.

Cô nàng đa dạng phong cách.

Với lợi thế gương mặt sáng và đường nét hài hòa, nữ diễn viên được đánh giá có khả năng biến hóa đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Với nhan sắc "đỉnh chóp", netizen cho rằng cô nàng dễ dàng "cân" nhiều phong cách khác nhau. Bởi thế, bên cạnh vai trò diễn viên, Ngọc Xuân cũng được mời làm mẫu ảnh, chụp hình quảng cáo,....

Cô có hơn 50K người theo dõi trên Instagram, và 10K người theo dõi trên Facebook.

