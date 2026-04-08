Nhận diện hội "meo meo" - nỗi ám ảnh ở các quán cà phê "hot hit": 1 ly nước, chục bộ đồ, trăm kiểu pose hớ hênh phiền nhiễu

Vài cô gái makeup cam hồng đỏ lựng, mi giả dài đến mức không mở mắt nổi, quần áo hot trend, bước vào quán cà phê đặt phịch cái túi xuống bàn, bên trong toàn là phụ kiện, đồ trang điểm, chân máy, phụ kiện chụp ảnh,... Gọi 1-2 ly nước, ngồi một bàn nhưng họ dùng gần như toàn bộ không gian quán, đồ makeup trải hết ra bàn. Đôi khi còn chẳng quan tâm đồ uống ngon hay dở vì chỉ để đấy giữ chỗ, sau đó sẽ đi “tác nghiệp” khắp những góc đẹp.

Đó đích thị là hội “meo meo”!

Clip: Thực trạng các "meo meo" thả dáng chụp hình, bất chấp xung quanh tại các quán cà phê hot hit

Cho những ai chưa biết, “meo meo” là cách gọi vui của Gen Z dành cho những cô thích điệu đà nhưng có phần hơi quá lố, họ chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, đồ mặc trên người có thể là chưa kịp tháo tag đã đổi sang bộ khác. Với họ, 15 phút là đủ để có 1 bộ ảnh đăng cả tuần. Nhưng làm gì 1 bộ mà họ chịu dừng, mỗi lần đi cà phê là phải sản xuất cỡ chục bộ ảnh.

Ghé vào một quán cà phê 2 mặt kính đẹp “keng” nằm ở khu Thanh Xuân, Hà Nội không khó để nhìn thấy tấp nập các “meo meo” này đang thả dáng chụp ảnh. Từ tầng 1 đến tầng 2, từ trong nhà ra đến ngoài sân cứ liên tục 3 - 4 tốp đứng xếp hàng chờ đến lượt mình check-in.

Thử đến một quán cafe khác ở khu Thái Hà (Hà Nội) vào ngày đầu tuần, tình trạng tương tự này cũng diễn ra. Muốn tìm một góc để ngồi yên tĩnh làm việc hoặc trò chuyện, uống một cốc cafe đơn thuần có lẽ cũng… hơi khó.

Trung bình các “meo meo” khi đi cafe: Quần áo xúng xính, makeup douyin, tay cầm theo túi xách lớn nhỏ, túi máy ảnh,...

Bởi nhìn quanh bàn nào cũng đã được bày sẵn đồ đạc, người đứng người ngồi chụp ảnh liên tục. Các góc đẹp đều được tận dụng, thậm chí ngay từ cửa ra vào cũng là nơi để “thả dáng” cháy máy.

Đương nhiên, điều này khiến những khách hàng xung quanh cảm thấy phiền phức, bị ảnh hưởng hay nặng nề hơn là phá hỏng một buổi đi cà phê chill chill.

Không dám ngẩng mặt lên vì sợ dính vào ảnh, vào vệ sinh phải xếp hàng chờ thay đồ: Đỉnh điểm bị mượn luôn chỗ ngồi vì góc này lên hình đẹp!

Với hội “meo meo”, một buổi đi cà phê có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ với lịch trình thay đồ, trang điểm, chụp ảnh, quay video. Có người tranh thủ thay 2 - 3 bộ đồ ngay trong quán, di chuyển liên tục giữa các góc để chụp cho đủ ảnh, đủ video. Tâm lý “mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng” nên chỉ gọi 1 vài đồ uống, bánh trái rồi tập trung “tạo suộc” để đăng dần trên MXH.

Song cũng phải nói rõ, điều khiến nhiều người khó chịu không phải là việc chụp ảnh, mà là cách chụp ảnh.

Có những nhóm khách chiếm cùng lúc nhiều bàn để đồ, để túi, để phụ kiện. Có người đứng giữa lối đi tạo dáng, quay video liên tục khiến người khác phải né tránh. Hoặc cũng có trường hợp khách ngồi uống nước nhưng phía trước lại là người khác đang tạo dáng chụp hình, quay lưng, xoay người liên tục, gần như không còn không gian riêng tư.

Đồ đạc, quần áo, phụ kiện được bày xung quanh các ghế ngồi

Thậm chí bày biện đồ làm tóc, makeup ngay tại quán cà phê

Không ít người rơi vào tình huống đang nói chuyện, ăn uống thì vô tình xuất hiện trong video của người lạ. Không những vậy, trang phục của hội “meo meo” ngày càng “thiếu vải” và hớ hênh. Đôi khi mải mê với việc tìm góc, pose dáng mà để lộ những khoảnh khắc phản cảm.

Một vấn đề khác là thời gian sử dụng không gian. Nhiều người chỉ gọi một ly nước nhưng ngồi rất lâu để chụp ảnh, chỉnh ảnh, quay video, thay đồ. Trong khi đó, những khách đến sau có thể không còn chỗ ngồi hoặc phải ngồi ở vị trí không mong muốn vì những góc đẹp đã bị “đặt chỗ” bằng túi xách, quần áo, đạo cụ. Việc trả tiền cho một ly nước đồng nghĩa với việc có quyền ngồi trong quán, nhưng không có nghĩa là có quyền sử dụng gần như toàn bộ không gian xung quanh.

Không chỉ ở quán cà phê, tình trạng này còn xuất hiện tại nhiều địa điểm “hot” khác. Tại một quán rượu vang ở Hà Nội, không gian chật, bàn kê sát nhưng khách vẫn mang máy ảnh vào chụp hình. Có trường hợp đồ của bàn bên cạnh bị tự ý đẩy đi chỉ để tránh lọt vào khung hình, không hề có sự trao đổi.

Ở bàn khác, khách ngồi hàng tiếng nhưng phần lớn thời gian là thay phiên chụp ảnh, thậm chí tràn sang khu vực xung quanh dù quán đông. Nhân viên nhiều lần nhắc nhở giữ đúng vị trí nhưng không cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy việc chụp ảnh chiếm dụng không gian không còn là câu chuyện riêng của quán cà phê, mà đang dần trở thành hiện tượng chung ở nhiều hàng quán đông khách.

Không ít trường hợp chủ quán còn trực tiếp bình luận, bày tỏ mong muốn khách hàng đừng biến quán thành studio chụp ảnh

Minh Châu (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình hay ra quán cà phê để gặp gỡ bạn bè hoặc tranh thủ làm việc. Nhưng mình thấy khá phiền vì việc các bạn chụp hình như chỗ không người, không để ý xung quanh. Nhiều khi mình không dám ngồi thẳng lưng, cứ phải cúi mặt xuống vì sợ vô tình vướng vào khung hình của các bạn. Chưa kể, việc các bạn liên tục di chuyển nhiều góc để chụp ảnh cũng khiến không gian có phần ồn ào, đồ decor cũng bị xáo trộn, đồ cá nhân cùng không gọn gàng” .

POV đang ngồi làm việc ngửng đầu lên thấy có người đứng ngay trước mặt

Có trải nghiệm tương tự, anh H.N (đang làm việc tại Hà Nội) cho hay: “Mình từng gặp trường hợp đang ngồi uống cà phê, có các bạn đứng ngay trước mặt để chụp hình. Điều này khiến mình cảm thấy ái ngại vì nhiều lúc, trang phục của một số bạn trẻ còn khá hớ hênh, gây ra những tình huống phản cảm ở nơi công cộng” .

Không ít “meo meo” còn diện đồ hớ hênh, phản cảm

Ngoài ra, trên MXH, nhiều người cũng từng bày tỏ về chủ đề này. Một tài khoản bức xúc viết: “Một số bạn nữ bây giờ quan trọng việc đi cà phê có ảnh đẹp đến mức quên cả trải nghiệm của người khác. Dù nhân viên có động thái nhắc nhở nhưng vẫn đâu hoàn đó. Chiếm dụng khu nhà vệ sinh để thay đồ, dùng máy ảnh chụp flash, thêm hắt sáng,... Đỉnh điểm có lần mình còn được ngỏ ý mượn chỗ ngồi vài phút để các bạn chụp hình vì góc bàn mình đẹp, có ánh sáng tự nhiên. Thật sự khiến mình rất khó chịu và ngán ngẩm” .

Theo Minh Châu, cô bạn biết rằng việc tạo không gian đẹp để chụp hình là xu hướng chung của nhiều quán cà phê hiện tại. Vì đối tượng khách hàng là người trẻ, người kinh doanh cũng muốn quán được quảng bá một cách tự nhiên qua những hình ảnh đẹp của khách hàng. Tuy nhiên, Minh Châu cho rằng vẫn cần có những quy định rõ ràng hoặc chia ra những không gian riêng để tránh gây ảnh hưởng với những người chỉ muốn đến uống cà phê, ngồi thư giãn bình thường.

“Mình vẫn sẽ quay lại những quán đó vì yêu thích đồ uống của họ nhưng sẽ cân nhắc chọn những khung giờ vắng người hơn để không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mình cũng mong các quán cà phê nói chung có thể mạnh mẽ hơn trong việc đưa ra quy định về việc chụp hình, đảm bảo không gian chung của quán. Ngoài ra, các bạn đến với mục đích chụp ảnh cũng cần có ý thức, tế nhị để không gây ảnh hưởng đến người xung quanh” , Minh Châu nói.

Anh H.N cũng bày tỏ: “Mình nghĩ các quán nên phân chia khu vực hoặc nếu có định hướng rõ ràng rằng quán để chụp ảnh là chính, cà phê là phụ thì mình sẽ không tới vì không đúng gu trải nghiệm. Về phía các bạn chụp hình thì mình nghĩ nên biết quan sát, để ý hơn tới những người khác trong quán. Nếu chụp ảnh, nên tìm những vị trí không ảnh hưởng, không gây vướng tầm nhìn hay làm phiền đến ai thì cũng sẽ thoải mái hơn”.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh này ở các quán cà phê, những chiếc bàn “giữ chỗ” để đi chụp ảnh

Thậm chí còn có người giả mang bầu để chụp ảnh quảng cáo quần áo

Những người kinh doanh quán cà phê nói gì với trường hợp này?

Từ phía chủ quán, đây được cho là câu chuyện khó xử. Một mặt, khách chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội giúp quán được nhiều người biết đến hơn. Nhiều quán cà phê thậm chí còn thiết kế không gian đẹp để thu hút khách đến chụp hình. Nhưng mặt khác, nếu tình trạng chụp ảnh kéo dài, chiếm dụng không gian, những khách chỉ đơn giản muốn uống cà phê, làm việc hoặc nói chuyện sẽ dần rời đi vì cảm thấy không thoải mái. Quán có thể đông người nhưng không chắc trải nghiệm khách hàng tốt hơn hay tồn tại lâu bền hơn.

Thực tế, không ít quán đã phải đưa ra quy định: không mang đèn chụp ảnh, không thay đồ trong quán, không quay chụp quá lâu hoặc nếu chụp hình với mục đích thương mại thì phải liên hệ trước. Những quy định này đôi khi gây tranh cãi nhưng cũng cho thấy vấn đề đã tồn tại đủ lâu và đủ rõ ràng để các quán phải tự bảo vệ không gian kinh doanh của mình.

Anh Quốc Bình - hiện đang kinh doanh một quán cà phê nhỏ ở Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: “Với mô hình mình hướng tới và dưới góc độ chủ quán, thật lòng mà nói mình thấy việc này rất ảnh hưởng đến khách hàng chung. Tất nhiên kiếm tiền thì chủ quán nào cũng muốn nhưng mình nghĩ người làm chủ phải biết cân bằng, mang đến trải nghiệm tốt cho tất cả các khách hàng. Tuy nhiên điều này cũng tùy với mục đích kinh doanh của từng quán. Với những ai mở quán để hướng tới việc check-in chụp ảnh là chính thì có thể đây sẽ là điều bình thường” .

Những khu vực như cửa ra vào quán, lối đi,... đều trở nên bất tiện vì nhiều người liên tục đứng chụp hình

Dựa vào kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân, anh Bình cho rằng nhiều bạn trẻ khi tới quán cà phê thường thiếu sự tinh tế: “Các bạn đi theo nhóm đông, đứng dàn trải gây chật cửa hàng, không có lối đi. Rồi đôi khi các bạn còn đòi hỏi mọi người phải ưu tiên cái việc chụp ảnh của các bạn” .

“Cá nhân mình thì mình ủng hộ các chủ quán nên giảm bớt tình trạng này. Mình cũng thấy nhiều quán đã thẳng thắn lên tiếng không nhận khách tới chụp hình, makeup tại quán. Họ cũng đưa ra những lý do phù hợp nên dù nhận đánh giá 1 sao, họ vẫn quyết định giữ đúng định hướng. Còn như mình chia sẻ, cái này tuỳ thuộc vào gu của từng người làm chủ nên rất khó để đưa ra 1 quy định chung cho toàn bộ” , anh Quốc Bình nói thêm.

Huỳnh Nguyễn - hiện đang làm chủ một quán cà phê ở TP.HCM cho rằng việc khách đến chụp ảnh, quay video hay thậm chí thay đổi trang phục là điều khá quen thuộc. Bởi anh nhận định đây là một sự thay đổi tự nhiên trong thói quen tiêu dùng hiện đại. Cà phê giờ không chỉ là nơi để uống, mà còn là nơi để làm việc, gặp gỡ, sáng tạo nội dung và thể hiện cá tính.

“Quán mình không đặt ra những quy định cứng nhắc, mọi người có thể thoải mái chụp hình, quay phim, thay trang phục hay makeup. Tuy nhiên mình cũng có những nguyên tắc chung để đảm bảo trải nghiệm cho tất cả các khách đến quán.

Nếu khách mang nhiều đồ đạc, nhân viên bên mình sẽ chủ động hỗ trợ, sắp xếp, hướng dẫn vị trí cho khách để đồ hợp lý, tránh ảnh hưởng tới khách khác. Ngoài ra, những trường hợp có thể gây ồn ào hay quá làm phiền đến không gian chung, quán sẽ ưu tiên xử lý bằng cách trao đổi riêng nhẹ nhàng, lịch sự và tôn trọng” , Huỳnh Nguyễn nói.

Anh cũng cho rằng mỗi quán sẽ có những mô hình cũng như tệp khách hàng riêng. Do đó tùy theo nhu cầu, người làm chủ phải thích nghi hoặc đặt ra những định hướng rõ ràng cho quán của mình. Huỳnh Nguyễn bày tỏ: “Mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là cách người làm chủ vận hành, đào tạo nhân viên đủ tinh tế để xử lý các tình huống và giữ được trải nghiệm chung cho toàn bộ khách hàng khi đến quán” .

Dựng chân máy, mang tấm hắt sáng hay các thiết bị chụp hình chuyên nghiệp vào quán cà phê là điều không hiếm gặp

Ở góc độ người trẻ, có thể hiểu vì sao việc chụp ảnh lại trở nên phổ biến. Mạng xã hội khiến hình ảnh trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Một bộ ảnh đẹp có thể mang lại lượt tương tác, cơ hội hợp tác, thậm chí là thu nhập. Vì vậy, việc đầu tư thời gian và công sức để chụp hình không phải điều quá khó hiểu. Tuy nhiên, khi việc đó diễn ra trong một không gian công cộng, nơi còn nhiều người khác cùng sử dụng, thì câu chuyện không còn chỉ là sở thích cá nhân nữa.

Điểm mấu chốt nằm ở ý thức sử dụng không gian chung. Chụp vài tấm ảnh nhanh gọn, không ảnh hưởng đến người khác là chuyện bình thường. Nhưng khi việc chụp ảnh kéo dài hàng giờ, thay đồ liên tục, chiếm nhiều bàn, quay chụp ở lối đi hoặc vô tình ghi hình người khác mà không xin phép, thì đó lại là một câu chuyện khác. Ranh giới giữa “chụp ảnh kỷ niệm” và “chiếm dụng không gian” thực ra rất rõ, chỉ là nhiều người chọn cách không để ý đến.

Một quán cà phê, xét cho cùng, vẫn là nơi kinh doanh đồ uống và dịch vụ chỗ ngồi. Không gian ở đó là không gian chung, không phải phim trường, cũng không phải studio, phòng thay đồ. Khi mỗi người sử dụng không gian nhiều hơn phần của mình, những người khác sẽ phải sử dụng ít đi. Và sự khó chịu thường không đến từ một hành động quá lớn, mà đến từ việc những hành động nhỏ lặp lại quá nhiều lần.

Câu chuyện đi cà phê để chụp ảnh có lẽ sẽ vẫn tiếp tục, vì đó đã trở thành một phần trong thói quen của nhiều người trẻ. Nhưng nếu không có sự điều chỉnh về cách ứng xử nơi công cộng, mâu thuẫn giữa người chụp ảnh và những khách hàng khác sẽ còn tiếp tục xảy ra. Và khi đó, vấn đề không còn nằm ở chuyện chụp ảnh hay không, mà nằm ở cách mỗi người tôn trọng không gian chung đến đâu.