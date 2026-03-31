“Ngứa mắt” vì hội mặc đồ gym thiếu vải, người đi tập lên tiếng: "PT của tôi bảo phải mặc hở vì..."

Ăn mặc nơi công cộng vốn là câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết. Khi khoảng cách giữa cá tính cá nhân và sự phù hợp với không gian chung ngày càng mờ đi, mỗi lựa chọn trang phục đều có thể trở thành tâm điểm tranh luận. Và phòng gym - nơi tưởng chỉ xoay quanh chuyện tập luyện - cũng không nằm ngoài vấn đề này.

Mới đây, bài đăng của một anh chàng trên Threads đã châm ngòi tranh cãi này. Chàng trai bày tỏ sự khó chịu trước cách ăn mặc của một số người, đặc biệt là phái nữ trong phòng tập.

“Sao tui rất dị ứng các bạn nữ mặc đồ hở hang trong phòng gym á. Mặc áo hở nguyên cả vòng 1, phía sau có đúng 1 cọng dây còn quần bó sát và ôm khít đến mức thấy cả chi tiết hằn lên bên trong… Thề rất ngứa mắt. Bonus thêm mấy quả đứng ưỡn ẹo quay clip, pose dáng các kiểu” - anh chàng viết.

Lượng bình luận của bài đăng này vẫn đang tăng lên (Ảnh chụp màn hình)

Quan điểm này ngay lập tức nhận về lượng tương tác lớn, kéo theo hai luồng ý kiến trái chiều rõ rệt.

Một bên bày tỏ sự đồng tình, cho rằng phòng gym vẫn là không gian công cộng, cần có sự tiết chế nhất định trong cách ăn mặc. Không ít người - kể cả các chị em - thừa nhận họ cũng cảm thấy khó nhìn khi trang phục quá bó sát hoặc hở quá mức.

Ngoài ra, có ý kiến còn nhấn mạnh việc ăn mặc quá hở không chỉ gây phản cảm mà còn vô tình tạo điều kiện cho những hành vi tiêu cực như quay lén trong phòng tập - vấn đề từng nhiều lần gây bức xúc trước đó.

Một số bình luận đồng tình với chàng trai:

- Đồng ý với bạn! Mình con gái mà thấy con trai nào bận đồ bó sát, phản cảm mình cũng không có thiện cảm. Nơi công cộng nên tôn trọng mọi người xung quanh. - Hằn cả chỗ nhạy cảm lên ai nhìn cho nổi. Đâu nhất thiết phải hở quá thế nhiều bà mặc đồ tập bra các kiểu vẫn đẹp mà. - Thật ra hở lưng thì tui thấy bình thường. Nhưng mà đợt tui đi tập có bà mặc quần bó quá nên lồi hẳn chỗ nhạy cảm ra, nhìn siêu rõ luôn. Nổi hết da gà. - Ý là đi tập thì mặc đồ gym phù hợp để tập được thuận tiện, thoải mái nhưng mà cũng đừng phản cảm. Môi trường chung mà, bạn không thể mặc đồ hở toàn ngực, mặc quần bó sát lộ chỗ này chỗ kia được. Hãy mặc đồ tập một cách văn minh và có thẩm mỹ. - Lắm bà bình luận kiểu "chịu thì chịu, không chịu thì thôi" vậy? Nhưng mấy bà ơi, đây là chỗ công cộng, tôn trọng người khác 1 chút. Ở nhà thì mấy bà cởi truồng cũng không ai nói gì đâu. Nhưng nhiều bà mặc đồ cứ như không mặc gì ấy. Tui là con gái mà tui còn ngại. - Ê đúng nha! Trước ở phòng tập của tui có chị gái mặc không khác gì áo ngực luôn. Quá trời quá đất. - Bữa đi siêu thị đi nội khu thôi mà gặp 1 bạn nữ mặc nguyên cây gym, áo thì áo quây che đúng được nửa ngực, quần thì bó sát. Cùng là phụ nữ mà mình nhìn còn chướng mắt. Chẳng thấy đẹp ở đâu chỉ thấy phản cảm. - Ý là mặc như thế trông phản cảm thật và chỗ tập là chỗ công cộng, làm ơn tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác, ở nhà đi rồi muốn mặc gì thì mặc. - Tôi đang tập có nhiều cái không cần thiết đập vào mặt lắm. Chả nhẽ nói bà mặc như thế không sợ người ta đánh giá à? Nói ra lại hở cái văn my body my choice. Mặc sao tôn trọng mọi người xung quanh tí nếu thích mặc thế thuê gym private, gym home ấy. Lúc đó bà có cởi hết đồ cũng không ai nói gì. - Mình là nữ nhưng mình chung quan điểm. Khổ mấy bạn đi tập mặc hở quá, khúc cúi lại phải lấy khăn buộc vào cổ. Tập thì ít, giữ khăn thì nhiều. Mình không đẹp được như các bạn nên chắc mình không hiểu được nét đẹp của đi tập mặc như đi biển! - Tui nói thật là tui có đi tập và cũng có thấy những người như thế. Thật sự trong môi trường chung có cả nữ lẫn nam thì tui nghĩ nên ý tứ chút . Có những bà đi tập mà kéo cái quần sát lên người ta nhìn vào thấy phản cảm á. Nó còn tiếp tay cho bọn quay lén phòng gym nữa á.

Một khoảnh khắc của nữ gymer khiến người xem đỏ mặt (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, phía còn lại lại cho rằng quan điểm trên mang tính phán xét và áp đặt. Với họ, gym là không gian để tập trung vào cơ thể và hiệu quả tập luyện nên việc mặc đồ ôm sát, thậm chí hở, là hoàn toàn bình thường.

Một số người cũng thẳng thắn khẳng định họ mặc như vậy vì tự tin với cơ thể mình. Họ cũng đã nỗ lực tập luyện để có được vóc dáng hiện tại và việc khoe thành quả là điều chính đáng. Những ý kiến ủng hộ quan điểm này:

- Năm 2026 rồi bạn ơi, không nên phán xét người khác mặc gì vì đã chắc gì thứ bạn mặc không bị người ta phán xét. Tôi tập gym mặc crop và gymshark leggings thôi nhưng nếu gái nào mặc phản cảm thì tôi nhìn chỗ khác. Tập mệt vã ra rồi, không có đủ sức đủ thời gian đi soi mói thiên hạ mặc gì. - Tập không PT mặc đồ hơi bó để tự coi form cho dễ. Bạn lo tập cái thân bạn đi. Thở kịp chưa mà có thời gian đá mắt liếc mấy bạn nữ chung gym vậy? Mà có thời gian săm soi vậy chắc cũng nhìn người ta dữ lắm rồi. - Cũng đúng nhưng mà mặc đồ ôm để quan sát body mình cần cân chỉnh như thế nào. Mà sao đàn ông lại để ý quá vậy? Học cách kệ người ta đi. - Bạn không thể thay đổi bất kỳ ai trên cuộc đời này, ngoại trừ bạn, nên là nếu thấy chướng mắt thì tránh xa ra và quên nó đi, đừng để ảnh hưởng đến bản thân mình. - Thôi thì bạn ghét mình vì mình là một trong số đó. Nhưng mình yêu bản thân nên mặc vậy thôi chứ đi tập mình không quan tâm đến ai hết. - Việc ai người đó làm đi. Bản thân tui đi tập mặc đồ cực kỳ lôi thôi nhưng chả ai ý kiến. Đi tập gym quan trọng ý thức và mùi hương thôi. Còn lại miễn đừng ở truồng là được - PT của tôi bảo phải mặc hở để xem vào đúng nhóm cơ. Bọn tui mặc vì bọn tôi đẹp và thích ngắm bản thân chứ cần gì ai khen hay soi đâu? Đi tập lo mà tập không cần nhìn xung quanh đâu. - Đổ mồ hôi sôi nước mắt lăn lê bò toài, vừa tập vừa khóc mới được cái body mà cấm tui khoe là sao hả?

Cuộc tranh luận thể hiện hai góc nhìn đối lập. Một bên đặt nặng chuẩn mực không gian chung và sự lịch sự khi xuất hiện trước người khác. Bên còn lại đề cao quyền tự do cá nhân và sự thoải mái trong môi trường tập luyện. Có lẽ câu trả lời không nằm ở việc “cấm” hay “cho phép” người khác mặc gì mà là sự cân bằng giữa 2 yếu tố này.

Thực tế là có rất nhiều bộ đồ gym đẹp, không quá hở hang hay lộ những vùng nhạy cảm (Ảnh minh hoạ)

Phòng tập gym là nơi để tập luyện, cải thiện bản thân nhưng đồng thời cũng là không gian chung, nơi nhiều người với độ tuổi và quan điểm khác nhau cùng sử dụng. Song song với đó, việc lựa chọn trang phục để tập luyện hiệu quả là cần thiết. Nên ăn mặc ra sao để vừa phù hợp vừa không khiến người khác khó chịu cũng là một hành động văn minh giống như việc giữ vệ sinh, không gây ồn ào hay tôn trọng không gian chung.

Và có lẽ, tranh cãi này sẽ còn tiếp diễn bởi chín người mười ý, mỗi người có một chuẩn mực rất riêng về cái gọi là… đủ lịch sự và đủ đẹp.