Rời Hà Nội sau 13 năm, chi 500 triệu về quê xây nhà: Bình yên sân vườn nhưng đi kèm “kiếp nạn” không phải ai cũng hiểu

Những năm gần đây, câu chuyện "rời phố về quê" không còn xa lạ, đặc biệt với người trẻ. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hành trình bỏ lại thành thị phía sau - nơi từng là giấc mơ của nhiều người, để tìm về một cuộc sống chậm hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Mỗi người một lý do để rời đi: có người kiệt sức với áp lực công việc, có người muốn chữa lành, có người đơn giản là muốn thử một cách sống khác. Nhưng điểm chung là hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng như vẻ ngoài.

Rời Hà Nội về quê sau 13 năm sinh sống: Từ bỏ công việc văn phòng, về cuốc đất trồng rau

Giang (kênh TikTok @giang.daily7) là một trong những người trẻ như thế. Sau 13 năm gắn bó với Hà Nội, cô quyết định rời đi, từ bỏ công việc nơi Thủ đô để trở về quê. Quyết định ấy đến không ồn ào, nhưng đủ lớn để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Giang.

Từ nhịp sống đô thị quen thuộc, cô bước vào một hành trình mới, mọi thứ đều phải tự tay gây dựng, từ công việc, thu nhập cho đến từng gốc cây, luống đất. Những câu chuyện rất thật về "rời phố về quê" được Giang chia sẻ lại, như một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn mà nhiều người trẻ đang lựa chọn bước vào.

Có người từng hỏi cô: "Đang làm văn phòng 8 tiếng, giờ về quanh quẩn với đất, cây cỏ có thấy xấu hổ không?".

Giang chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng cô thấy hạnh phúc với hiện tại. Với cô, một cuộc sống không mỏi mệt, có công việc, có thu nhập đủ chi tiêu và tâm trí bình an đã là điều đáng giá.

"Mình thấy hạnh phúc với trạng thái hiện tại. Câu hỏi này khiến mình nhớ đến câu nói: 'Nhỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?'. Thật ra suy nghĩ của mình rất đơn giản, có công việc để làm, có thu nhập để lo cho sinh hoạt, không mỏi mệt, bình an là được.

Mình 34 tuổi, không sự nghiệp rực rỡ, không tài khoản 9 chữ số, không ô tô tiền tỷ và không chồng không con, trộm vía đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy vẫn ổn. Với mình quan trọng nhất là bản thân ở hiện tại ra sao và nỗ lực nhiều nhất có thể cho tương lai, để sau này không phải nói hai chữ: Giá như" - Giang chia sẻ.

Tuy nhiên, Giang cũng thẳng thắn: Cô không khuyến khích tất cả mọi người rời phố về quê, đặc biệt là những gia đình trẻ. Bởi ở quê, cơ hội phát triển, môi trường học tập hay điều kiện sống vẫn còn nhiều hạn chế. Hành trình này chỉ "dễ thở" hơn nếu có sự chuẩn bị kỹ về tâm lý, công việc và tài chính.

Giang cũng chia sẻ thêm về công việc của cô khi rời phố về quê. Lúc mới về quê, cô cũng đi làm tại khu công nghiệp gần nhà được khoảng 5-6 tháng thì nghỉ. Sau này cô nhận công việc làm online cho một doanh nghiệp và thu nhập cũng đủ để trả cho sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài 30 tuổi bỏ 500 triệu xây nhà ở quê: Căn nhà rộng 180m2 gồm cả sân vườn xanh mát

Giang lựa chọn để bắt đầu cuộc sống mới ở quê trên mảnh đất rộng khoảng 180m2. Đó là đất của ông bà để lại, nhưng lại để hoang suốt 30 năm.

Giang chia sẻ: "Nhà mình thuê thầu chọn gói, nhà thầu họ sẽ lo xây dựng cơ bản theo đúng hạng mục đã cam kết. Cả khu đất rộng 180m2 có 2 mặt ngõ, diện tích nhà vào khoảng 60m2, còn lại là sân và có một khu phơi đồ ở phía sau. Diện tích mình dùng làm sân vườn là 72m2. Riêng căn nhà thì là nhà cấp 4 lợp mái tôn, được chia làm 3 không gian chính: Hai phòng ngủ 12m2/phòng, phòng khách và bếp liền nhau là 25m2, nhà vệ sinh nhà tắm là 4m2".

Ngôi nhà cô chọn là kiểu nhà cấp 4 đơn giản, mái tôn, không cầu kỳ nhưng đủ ấm cúng. Bên trong chia thành ba không gian chính: Hai phòng ngủ nhỏ, một khu phòng khách liền bếp và một góc vệ sinh gọn gàng. Phía sau có thêm khoảng phơi đồ, phía trước là sân rộng để cô trông các loại rau xanh, hoa quả theo mùa.

Thời điểm xây nhà, Giang vẫn còn làm việc ở Hà Nội nên không thể theo sát công trình mỗi ngày. Vì vậy, cô quyết định thuê thầu trọn gói. Đây là lựa chọn tốn kém hơn, nhưng đổi lại giúp cô giảm áp lực và rủi ro. Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ từ xây thô, hoàn thiện đến điện nước, giúp cô yên tâm hơn khi không có nhiều kinh nghiệm xây dựng.

"Chi phí thuê nhà thầu tính theo m2, bao gồm trọn gói từ xây dựng thô, sơn, cửa, điện nước... sẽ đắt hơn nhưng đổi lại họ chịu toàn bộ trách nhiệm về công trình. Nếu tự lo thì không tính toán kỹ rất có thể sẽ tốn thêm chi phí thất thoát sắt thép, nguyên vật liệu ngoài mong muốn... nếu vậy khoản chênh lệch này cũng chẳng kém. Tất nhiên nếu bạn là người am hiểu, hoặc có người nhà làm về lĩnh vực xây dựng thì nên tự mua vật liệu, tự thuê thợ... sẽ tiết kiệm hơn nhiều".

Nói về chi phí xây dựng và hoàn thiện căn nhà của mình, Giang chia sẻ: "Mình xây nhà vào thời điểm cuối năm nên giá công thợ và vật liệu cũng cao hơn bình thường. Mình nhận thấy răng xây nhà càng nhỏ thì càng đắt thì phải. Về cơ bản nhà mình xây hết khoảng 500 triệu. Vì ngoài xây dựng cơ bản, mình còn đổ mấy chục xe đất để tôn nền sân, làm cổng và các hạng mục khác.

Về nội thất, mình chọn tầm trung nên tổng cũng hết một khoản kha khá. Thuê thi công trọn gói sẽ đắt hơn vài chục triệu so với việc tự mua nguyên vật liệu, nhưng đổi lại mình sẽ nhẹ gánh hơn".

"Kiếp nạn" nhà sân vườn mà không phải ai cũng hiểu

Bên cạnh những khoảng trời xanh mát và nhịp sống chậm rãi, "kiếp nạn" của nhà có sân vườn lại là điều không phải ai cũng hình dung hết. Với Giang, đó là câu chuyện về muỗi, thứ tưởng nhỏ nhưng lại đủ khiến cuộc sống đảo lộn. Cô kể: "Ai cũng khen nhà có vườn thì thích và chill, nhưng liệu có ai thấu được cái cảnh muỗi đậu kín tường, dày đặc luôn".

Tình trạng này không phải chỉ xảy ra một lần. Năm ngoái đã có, và năm nay vẫn lặp lại. Tuy vậy, thay vì dùng các loại thuốc xịt muỗi bán sẵn trên thị trường, Giang chọn cách tự pha dung dịch để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Công thức "quen mà hiệu quả" của cô gồm: Nước lau sàn, nước chanh, tinh dầu sả và một chút kem đánh răng. Cô chia sẻ: "Nhà sạch bong, mà muỗi cũng đỡ hẳn".

Từ ngày rời Hà Nội về quê xây nhà riêng, Giang dần học cách chấp nhận mọi điều diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Với Giang, coi đó là "gia vị" của nhà vườn, của cuộc sống thôn quê... nơi mọi thứ không quá hoàn hảo, nhưng lại rất bình yên, nhẹ nhàng.

(Nguồn: @giang.daily7)