6 lần hoá trị, chủ động cạo tóc để điều trị ung thư ở tuổi 22: “Mình chọn tin là mình sẽ khỏi"

Giữa rất nhiều clip lên xu hướng mỗi ngày, câu chuyện của Lương Gia Linh (SN 2001) nhanh chóng nhận được sự chú ý, thu về hơn 1,1 triệu lượt xem. Trong video, cô sử dụng hình ảnh kèm những dòng chữ như “GPA 3.8”, “thực tập tại Ogilvy”, “cân bằng 4 lò lửa”… - như cách mà mọi người đang bắt trend "mua nhà, mua xe". Nên theo lời Gia Linh, những điều này chỉ là mục tiêu, mơ ước của cô bạn.

Thực tế, ở tuổi 22, Linh là sinh viên năm 3, có công việc thực tập, các mối quan hệ ổn định và một cuộc sống đủ đầy theo cách rất riêng. Cũng là quãng thời gian mà cô gọi là “rực rỡ nhất”.

Nhưng chính vào thời điểm ấy, cô bất ngờ phát hiện mắc ung thư, buộc phải tạm dừng tất cả để bước vào hành trình điều trị. May mắn, đến hiện tại, ở 25 tuổi, cô bạn đã khỏe trở lại và “bắt trend” chia sẻ về hành trình của mình lên mạng xã hội.

22 tuổi đang “sống cuộc đời rực rỡ” thì phát hiện ung thư, 25 tuổi sức khỏe ổn định và chỉ còn một mục tiêu quan trọng nhất

Liên hệ với Gia Linh, cô bạn cho biết đây không phải lần đầu cô chia sẻ về chuyện bản thân mắc bệnh hay hành trình chữa trị qua hình ảnh hay chỉ đơn giản là những dòng nhật ký nhỏ.

Bởi, bản thân vốn là người hướng ngoại, thích chia sẻ. Hơn nữa, với Linh, đây cũng là cách mà cô truyền động lực tới nhiều người ngoài kia.

“Mọi người hay gọi mình là ‘Chiến binh K’. Còn mình thì nghìn mình vẫn là người bình thường thôi (cười). Mỗi người đều có một cuộc chiến riêng: người đối diện bệnh tật, người chông chênh sự nghiệp, người trắng tay sau biến cố. Điểm chung là tất cả rồi sẽ tìm cách vượt qua. Con người vốn mỏng manh, cần nhà để che nắng, cần dù để che mưa, trái gió trở trời là ốm. Nhưng chúng ta cũng đủ bản lĩnh để tìm ra giải pháp trước mọi rào cản”, cô bạn chia sẻ.

“Mình chọn tin là mình sẽ khỏi, vì chỉ có cách đó mình mới đi tiếp được”

Trở ngược về quá khứ, thời điểm phát hiện mắc ung thư dạ dày.

Gia Linh cho biết lúc này là năm cô 22 tuổi. Thời điểm mà cô bạn ví là một trong những giai đoạn đẹp nhất của đời sinh viên năm 3 đại học Hoa Sen, chuyên ngành Marketing, có công việc thực tập mơ ước, nhiều mối quan hệ chất lượng và một cuộc sống ổn định tại TP.HCM sau gần 7 năm gắn bó.

Cô bạn cho biết 22 tuổi là quãng thời gian tươi đẹp khi có gia đình, người yêu, học tập, công việc.

Nhưng, cùng lúc này, cơ thể bắt đầu “báo động”, với đó là nhiều dấu hiệu bất thường: đau dạ dày kéo dài, cơ thể mệt mỏi, hơi thở có mùi… kéo dài suốt nhiều tháng. “Thời gian này mình nhận được nhiều lời cảnh báo của bạn bè, vì sống xa gia đình nên bố mẹ cũng sẽ không biết. Nhưng lúc đó mình chậc lưỡi cho qua, mình nghĩ mình trẻ, khỏe, nhưng cũng có những hôm mình thức rất khuya, có hôm 4-5h sáng mới ngủ). Tuy nhiên thời gian cuối cùng các cơn đau diễn ra nhiều hơn và cũng nặng hơn trước, nên mình quyết định đi khám”, cô bạn nhớ lại, đó là vào tháng 9/2023.

Kết quả nội soi phát hiện tổn thương lớn ở dạ dày, nghi ngờ ác tính. Sau 14 ngày chờ sinh thiết, kết luận chính thức được đưa ra: ung thư.

Chỉ trong một tuần, Gia Linh rời TP.HCM, xin nghỉ thực tập, bảo lưu việc học, trả nhà và trở về quê ở Long Thành (Đồng Nai). Từ đó, mỗi tháng đến lịch hóa trị, cô lại lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Một cuộc sống khác bắt đầu.

Phác đồ điều trị của Gia Linh gồm 6 lần hóa trị, kèm theo phẫu thuật đặt buồng truyền hóa chất dưới da.

Tháng 10/2023, cô bước vào đợt hóa trị đầu tiên.

“Mình chủ động cạo tóc trước khi tóc rụng. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi bước vào thực tế, mọi thứ vẫn rất khác” , Gia Linh chia sẻ.

Cô mô tả cảm giác cơ thể yếu dần đi theo từng đợt hóa trị. Từ một người khỏe mạnh, làn da sạm đi, ngoại hình thay đổi rõ rệt, bởi thế, Gia Linh tự “động viên” mình bằng cách trang điểm để cảm thấy tự tin hơn.

Trong hành trình này, may mắn cô bạn có bố mẹ và chị gái đều làm trong ngành y hỗ trợ gần như tuyệt đối, từ tài chính đến chuyên môn. “

Họ giải thích cho mình hiểu ung thư không còn là án tử, giúp mình hiểu từng thay đổi của cơ thể. Nhờ vậy mình không hoang mang”, cô bạn chia sẻ. Tất nhiên, những cơn đau và sự thay đổi về sức khỏe là điều rõ ràng, song Gia Linh cho biết lúc này niềm tin và ý chí nghị lực luôn là “vị cứu tinh”. Tuyệt đối không được bỏ cuộc. 50% của cuộc chiến này là nhờ gia đình và bác sĩ, 50% còn lại là phần của mình” , cô cho biết.

Ngoài ra, bạn trai và bạn bè cũng trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. Những chuyến về thăm cuối tuần, những tin nhắn hỏi han, những món quà nhỏ… tạo nên một “vòng tròn nâng đỡ” mà Linh nói rằng: “Nếu thiếu họ, mình sẽ không làm được”.

Và may mắn, kết quả xét nghiệm sau mỗi chu kỳ lại khả quan hơn: “Mình chọn tin là mình sẽ khỏi, vì chỉ có cách đó mình mới đi tiếp được”.

Tuổi 25: Không còn “chạy đua”, chỉ còn một điều quan trọng nhất

Và cứ như thế, Linh chiến thắng ung thư sau hơn 1 năm chữa trị - vào tháng 5/2024, sau đó mất khoảng 1 năm để phục hồi.

Hiện tại, ở tuổi 25, quay lại với nhịp sống bình thường nhưng cô bạn cho biết mục tiêu và các nhu cầu đã thay đổi sau biến cố lớn của cuộc đời.

Cô bạn từng có nhiều ước mơ, nhưng sau tất cả, chỉ còn một điều đặt lên hàng đầu: sức khỏe.

“Khi nhìn lại mình biết đã nhận được nhiều hơn là mất. Mình có thể mất công việc, mất đi vẻ ngoài, mất đi 1 phần sức khỏe mà mình biết suốt đời này nó sẽ cứ ở đó (ý bệnh K có khả năng tái phát cao và không điều trị dứt điểm được).

Nhưng mình được gì? Mình được biết giới hạn của bản thân, biết rằng bạn có 100 ước mơ nhưng chỉ cần thiếu đi sức khỏe thì bạn chỉ cần có 1 ước mơ. Là được sống.

Bởi thế, bây giờ sức khỏe chắc chắn là ưu tiên số một, là "điều kiện cần" cho mọi "điều kiện đủ" khác. Giống như mình từng nghiệm ra, khi nằm trên giường bệnh, bạn chỉ có một ước mơ duy nhất là được sống; nhưng khi khỏe mạnh, bạn mới có đặc quyền thực hiện hàng trăm ước mơ khác”, cô bạn nhấn mạnh.

Cuộc sống hiện tại của Linh chậm hơn. Cô bạn học yoga, tập piano - những điều trước đây từng muốn nhưng chưa có thời gian. Cô cũng thay đổi cách sống: không còn quá khắt khe với bản thân, không chạy theo tiêu chuẩn hay xu hướng.

“Mình bắt đầu học cách ‘sống’ thật sự, chứ không chỉ ‘tồn tại’”, cô bạn nói.