Quá khứ của Hải Tú năm 19 tuổi bị đào lên khắp nơi

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ lại clip có sự xuất hiện của Hải Tú trong một series giải trí vào năm 2016. Thời điểm này, cô nàng 19 tuổi.

Clip này được chia sẻ nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ, khen ngợi nhan sắc của cô nàng ở thời điểm này. Visual xinh xắn, dễ thương, nét diễn tự nhiên, giọng nói cũng ngọt ngào .

“Cái nét này 10 năm trước chuẩn hot girl rồi đó”, “Tính ra bạn này không hề già một chút nào ha, bây giờ trẻ hơn nhưng nét hồi đó dễ nhìn thật sự”, “Xinh dữ”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Đoạn clip 30s đang có sự xuất hiện của Hải Tú đang được chia sẻ nhiều trên MXH. Nguồn: MXH.





Nhiều fanpage chia sẻ lại clip từ 10 năm trước của cô nàng. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, clip trên là một phần cắt từ series giải trí đăng tải trên YouTube vào năm 2016. Khi đó, Hải Tú tham gia diễn xuất cùng Công Dương trong một format khai thác tâm lý 12 cung hoàng đạo thông qua các tình huống hẹn hò đời thường. Nội dung tập xoay quanh buổi đi chơi đầu tiên của một cặp đôi, nhưng “cú twist” nằm ở việc chàng trai quên ví, buộc cô gái phải phản ứng theo tính cách từng cung hoàng đạo.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hải Tú thể hiện liên tiếp nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, từ vui vẻ, nhẹ nhàng đến giận dỗi, khó chịu. Đây cũng là chi tiết khiến không ít người xem lại clip phải bất ngờ, bởi khả năng biểu cảm của cô ở thời điểm đó được đánh giá là khá tự nhiên, linh hoạt.

Cô nàng với nhiều biểu cảm khác nhau trong video. Nguồn: Sao Làm Sao

Trong clip cô nàng trang điểm nhẹ nhàng, và “đặc trưng” vẫn là mái tóc ngắn quen thuộc. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận dành lời khen cho visual của Hải Tú ở tuổi 19. Người đẹp sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp cô mang đúng chuẩn "nàng thơ" - trong trẻo, dễ nhìn.

Năm 19 tuổi Hải Tú được mệnh danh là "nàng thơ" của giới mẫu look-book Việt, chủ yếu theo đuổi phong cách ngọt ngào, cá tính và thần thái cuốn hút. Thời điểm này, cô nàng cũng đã có khoảng 4-5 năm kinh nghiệm làm mẫu ảnh thời trang nổi tiếng.

Tuy nhiên, đến nửa cuối năm 2016, Hải Tú bắt đầu có sự thay đổi đáng kể. Hình ảnh dần chuyển hướng sang gợi cảm, táo bạo hơn so với trước. Đây cũng là thời điểm cô sang Pháp du học. Dù không còn hoạt động rầm rộ trong nước, Hải Tú vẫn tiếp tục làm mẫu ảnh, chủ yếu xuất hiện trên các tạp chí thời trang.

Hải Tú của quá khứ.

Phải đến năm 2020, cái tên Hải Tú mới thực sự quay trở lại tâm điểm chú ý khi được công bố là nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment. Sự xuất hiện này ngay lập tức gây tò mò, bởi trước đó cô đã “mất hút” một thời gian dài. Từ một gương mặt mẫu ảnh, Hải Tú chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong các MV của Sơn Tùng như Chúng Ta Của Hiện Tại và sau này là Chúng Ta Của Tương Lai (2024).

Dù vậy, hành trình mới không hoàn toàn suôn sẻ. Hải Tú liên tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, từ diễn xuất bị nhận xét còn hạn chế đến những câu chuyện đời tư bị khơi lại. Đặc biệt, loạt hình ảnh trong quá khứ cùng các tin đồn tình cảm từng khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội trong thời gian dài.

Có quãng thời gian người đẹp chọn “ở ẩn”, và vẫn luôn giữ im lặng, không lên tiếng hay phản hồi bất cứ thông tin nào liên quan đến mình.

Khoảng một năm trở lại đây, Hải Tú trở lại thường xuyên hơn. Cô vẫn là talent độc quyền trực thuộc công ty do Sơn Tùng. Người đẹp vẫn chưa có tác phẩm nào quá nổi bật ở sự nghiệp người mẫu và diễn viên của mình.

Hải Tú xuất hiện nhiều trong các sự kiện, mà dần lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện cùng công ty, đăng tải ảnh đi chơi, du lịch một số nơi. Điều này khiến không ít người tò mò về vai trò hiện tại của Hải Tú trong showbiz.

Hải Tú trong những hình ảnh mới đây nhất.

Dù chưa có sản phẩm nổi bật, không thể phủ nhận sức hút của Hải Tú vẫn còn. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận. Những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội thường nhận về lượng tương tác cao.