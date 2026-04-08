Sau 5 tháng Ngân 98 bị bắt tạm giam, gia đình đề cập tình trạng hiện tại, nhắc đến Lương Bằng Quang

Từ sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam vào tháng 10/2025, mới đây nhất, gia đình Ngân 98 chia sẻ một số thông tin trong quá trình thăm nuôi người thân. Đồng thời phía gia đình cũng nhắc đến Lương Bằng Quang, cũng đang bị tạm giam.

Theo đó, Phương Anh (em Ngân 98) cho biết đều đặn 1 tuần 1 lần, cô và mẹ đều vào thăm và gửi đồ cho Ngân 98 tuy nhiên hiện tại vẫn chưa được gặp. Bên cạnh đó, mẹ ruột của Ngân 98 cũng cho biết mẹ của Lương Bằng Quang cũng nhiều lần vào và gửi đồ ăn, đồ dùng cho cả hai con.

"7 ngày mình đi 1 lần, 1 tháng đi 4 lần. Nhưng chỉ đi gửi đồ thôi chứ chưa được gặp. Mẹ của chú Quang (tức Lương Bằng Quang - PV) cũng có đi nhưng chỉ có thể mua đồ tới gửi vào, không nói chuyện gì cả" , em gái Ngân 98 chia sẻ.

Em gái và mẹ ruột của Ngân 98 trong livestream gần đây

Ngoài ra, mẹ ruột Ngân 98 chia sẻ hiện tại chỉ đang chờ đợi, 1 tuần đi vào gửi đồ 1 lần. Còn trong cuộc sống đời thường vẫn phải giữ sự bình tĩnh, dù nhớ con gái nhưng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên Phương Anh nhận được câu hỏi liên quan đến Ngân 98 và chia sẻ về tình hình hiện tại đến cộng đồng mạng. Trước đó, thời điểm Ngân 98 mới bị bắt tạm giam, Phương Anh cũng livestream đề cập đến cuộc sống của gia đình. Cô từng tiết lộ mẹ ruột trở nên tiều tụy, khóc liên tục vì Ngân 98 vướng vòng lao lý. Đến tháng 12/2025, Phương Anh cũng nhắc đến chị gái, cho biết đã vào trại giam để gửi đồ nhưng không được thăm hay gặp Ngân 98.

Thời điểm đó trên sóng livestream, Phương Anh tiết lộ dịp Tết có thể sẽ được thăm Lương Bằng Quang trong trại giam. Cô chia sẻ: "Tết là được gặp mặt anh Quang rồi còn chị Ngân thì chưa. Thế nên Tết này tôi không về mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh".

Thời điểm Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị bắt

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98 cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản Ngân 98 không nắm rõ.

Ngân 98 đã bị bắt tạm giam từ tháng 10/2025 (Ảnh: Công An TP.HCM)

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.