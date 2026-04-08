Vợ "sợ hãi" vì chồng đưa hết lương cho giữ: Cầm 40 triệu/tháng mà suy nghĩ đến kiệt sức

Chuyện ai giữ tiền trong nhà thường không có công thức chung, chỉ là mỗi gia đình chọn một cách khác nhau để thấy ổn. Nhưng cũng có những trường hợp, khi một người ôm hết mọi khoản thu - chi gia đình nhưng không thấy kiểm soát chi tiêu tốt hơn, thay vào đó là sự đau đầu vì lúc nào cũng phải nghĩ đến tiền. Và đây chính là lúc câu chuyện bắt đầu không còn đơn giản như ban đầu nữa.

Mới đây, chia sẻ của một người vợ với nội dung này khiến nhiều người chú ý. Cô cho biết 2 vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng, vợ giữ hết tiền và lo chi tiêu. Sau một thời gian, cô thấy kiệt sức vì phải tự lo mọi khoản, trong khi chồng ít quan tâm nên băn khoăn có nên thay đổi cách quản lý tài chính.

Bài đăng viral trên Threads, được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau (Ảnh chụp màn hình)

“Chồng tớ lương 25 triệu, tớ 15 triệu. Hai đứa thống nhất để tớ giữ tất cả lương và lo mọi chi phí sinh hoạt. Lập một tài khoản chung để tiền lương đổ vào.

Tớ hào hứng lắm, nghĩ mình quản lý tiền là thông minh. Nhưng giờ tớ kiệt sức thực sự. Mọi chi tiêu trong nhà, từ cái nhỏ nhất như tiền ăn sáng đến cái lớn nhất như tiền điện nước, tiền biếu bố mẹ... tớ đều phải lo toan. Tớ thấy mình như một kế toán mệt mỏi hơn là một người vợ. Chồng tớ thì thảnh thơi, chả bao giờ hỏi tiền đâu, cứ thế chi tiêu (trong giới hạn bạc). Cảm giác tớ là người duy nhất phải suy nghĩ.

Tớ có nên đề nghị chia đôi không? Có ai đang gặp tình cảnh này không?" - người vợ tâm sự.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến khác nhau.

Một bộ phận cho rằng vấn đề nằm ở chính người vợ, đã muốn giữ toàn bộ tài chính thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận áp lực đi kèm. Thậm chí bình luận lọt top yêu thích là: “Tiền thì muốn giữ hết, nhưng vất vả lại muốn chia đôi?”.

Ở chiều ngược lại, cũng có những người đồng cảm, cho rằng việc một người gánh toàn bộ trách nhiệm tài chính trong gia đình lâu dài sẽ dẫn đến quá tải, đặc biệt khi thiếu sự chia sẻ từ người còn lại.

Ngoài ra phần bình luận cũng là nơi nhiều mô hình dưới phần bình luận, nhiều mô hình tài chính gia đình khác nhau được chia sẻ. Trong đó có 2 luồng quan điểm chính:

Ai vén khéo người đó cầm tiền

Với ý kiến đầu tiên, nhiều gia đình cũng phân chia chồng/ vợ nắm tiền. Với họ, chỉ cần giữ lại một khoản nhỏ cho chi tiêu cá nhân, còn lại để người kia lo toàn bộ sẽ giảm đáng kể áp lực phải tính toán từng khoản. Một số ý kiến thậm chí xem đây là cách để tránh căng thẳng không cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.

Những người này cũng có xu hướng nhìn nhận việc giữ tiền như một vai trò - ai cảm thấy phù hợp hoặc có khả năng hơn thì đảm nhận. Tuy nhiên, ngay trong nhóm này, vẫn có những ý kiến thừa nhận rằng việc quản lý tài chính không hẳn nhẹ nhàng vì phải chi li, cân đối từ khoản lớn đến nhỏ và đôi khi khá đau đầu nếu muốn kiểm soát tốt.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Đưa tiền cho chồng như tui đi bà, nhẹ đầu hẳn, giữ lại 1 ít cho mình muốn ăn gì tự mua, còn lại từ A tới Z ảnh lo hết.

- May quá nhà mình chồng mình lo tất mình chỉ cố gắng làm sao không xin thêm của chồng là may rồi.

- Mình bao nhiêu năm vẫn giữ tiền, vẫn vui mà. Có gì mà lo lắng…

- Nhà tôi là chồng không muốn quản tiền, bắt tôi quản hết. Nói thật cũng sướng nhưng cũng đau đầu, phải chi li tính toán từ tiền to đến tiền nhỏ. Tôi không tiêu xài hoang phí nhưng vẫn cần cân đối.

- Tui giữ 15 năm có thấy mệt gì đâu ta, ngược lại rất vui.

- Nói chung trong nhà ai quản lý tài chính tốt thì người đó giữ

- Ai khéo vun vén, biết quản lý chi tiêu người đó cầm, giỏi gì phụ trách phần đó. Vấn đề đó là đơn giản so với nhiều việc khác.

- Thì đưa hết tiền cho chồng như mình này, nhẹ gánh thật sự.

Tiền ai người nấy giữ

Đối lập với quan điểm phía trên, một nhóm ý kiến chọn phương án không gom tiền về một mối, mà tách bạch rõ ràng ngay từ đầu.

Nhiều người cho biết họ gần như không nắm chi tiết thu nhập hay chi tiêu của đối phương trong nhiều năm. Thay vì cùng giữ một quỹ lớn, mỗi người tự quản lý phần tiền của mình, khi có việc chung thì cùng đóng góp. Một số ý kiến cụ thể hơn khi đề xuất chia theo chức năng: người lo chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, người đảm nhận các khoản lớn hoặc tiết kiệm. Cách này giúp hạn chế việc một người phải “ôm” toàn bộ suy nghĩ về tài chính.

Điểm đáng chú ý là trong mô hình này, tiền bạc được tách ra nhưng trách nhiệm lại được quy ước rõ ràng. Một số bình luận đồng tình với cách quản lý tiền này:

- 5 năm chả biết đồng tiền lương của chồng ngang dọc như nào, tiền ai người nấy giữ. Nhẹ đầu nhàn thân.

- Tiền lương bạn bạn giữ, lương chồng bạn thì chồng bạn giữ lo chi tiêu trong nhà. Tuỳ chi tiêu nhiều hay ít, nhiều thì thôi, ít thì nói chồng bonus thêm cho bạn 5 triệu mua hàng online.

- Tiền ai người nấy giữ nhưng lập cái quỹ, bỏ 1 phần tiền vào rồi xài gì chung cứ vào đó lấy thanh toán. Không cần nhớ hay ghi gì, cứ cuối tháng lấy lịch sử giao dịch ra đối chiếu. Còn lại tiền của ai người nấy tiêu, không cần phải hỏi ý nhau.

- Tiền ai nấy giữ. Bỏ 1 khoản chung theo tỉ lệ là xong, nhẹ nhàng đầu óc vui vẻ cả 2.

- Chục năm lấy chồng chưa cầm 1 đồng nào của chồng. Tiền ai người ấy tiêu. Vợ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày chồng chi tiêu những khoản lớn hơn và trả nợ.

- Lương ai người ý cầm, nhưng chia rõ ra, người lo sinh hoạt và con cái, người lo tiết kiệm. Ví dụ mỗi tháng chi tiêu khoảng 10 triệu cho gia đình thì người kia cũng phải tiết kiệm khoảng tương đương. Mở tài khoản tiết kiệm chung và chỉ rút được khi có sự đồng ý của cả 2.

- Tiền ai người ấy giữ cho nhanh, lúc có công có việc thì bảo đưa tiền là phải đưa thế là oke.

- Nhà tui tiền ai nấy tiêu, tiền sinh hoạt và con cái mỗi người chi một nửa. Ai thiếu ai thừa không quan tâm cho lắm.

Còn gia đình bạn, bạn đang thực hiện cách quản lý chi tiêu nào?