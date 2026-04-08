Có 1 nghề ở Việt Nam đang thịnh hành, nước ngoài cực khan hiếm, AI còn lâu mới "cướp được việc"

Ở Việt Nam, thuê người giúp việc từ lâu đã trở thành một lựa chọn quen thuộc trong đời sống của nhiều gia đình, đặc biệt tại các thành phố lớn. Từ những công việc cơ bản như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ đến trông trẻ hay chăm sóc người lớn tuổi, hầu như nhu cầu nào cũng có thể tìm được người hỗ trợ phù hợp.

Việc tìm người giúp việc cũng không hẳn quá phức tạp. Nhiều gia đình có thể thông qua người quen giới thiệu, các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc dịch vụ môi giới để tìm được người trong thời gian ngắn.

Hình thức làm việc linh hoạt, có thể thuê theo giờ, theo ngày hoặc ở lại dài hạn tùy vào nhu cầu. Với mức chi phí phù hợp với mặt bằng thu nhập, dịch vụ này không còn là lựa chọn dành riêng cho một nhóm nhỏ mà đã trở nên phổ biến hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Tại nhiều quốc gia, câu chuyện lại diễn ra theo hướng khác. Phần lớn các gia đình tự đảm nhận các công việc trong nhà như dọn dẹp, nấu ăn hay chăm sóc con cái. Việc thuê người hỗ trợ không phải là lựa chọn phổ biến, đặc biệt dưới hình thức một người đảm nhận nhiều đầu việc trong cùng một gia đình như ở Việt Nam.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, họ thường phải tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên biệt. Những công việc như dọn dẹp nhà cửa, trông trẻ hay chăm sóc người cao tuổi được tách riêng thành các loại hình khác nhau, mỗi loại lại có quy trình và cách thức thuê riêng. Việc thuê người thường đi kèm với nhiều yêu cầu liên quan đến lý lịch, quốc tịch, độ tuổi, trình độ ngoại ngữ,...

Nhiều quốc gia khác thông thường sẽ thuê người dọn dẹp theo giờ. Tại Nhật Bản, nhiều người chia sẻ mức thuê dọn dẹp từ 300 Yên - 1000 Yên/tiếng (khoảng 50 nghìn - 170 nghìn đồng). (Nguồn ảnh: @imhanchan)

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến thói quen này là chi phí. Tại nhiều quốc gia, tiền thuê người dọn dẹp hoặc chăm sóc theo giờ có thể ở mức khá cao so với thu nhập trung bình. Nếu thuê dài hạn hoặc toàn thời gian, chi phí còn tăng lên đáng kể và thường đi kèm với các yêu cầu liên quan đến hợp đồng lao động, bảo hiểm hoặc các quy định pháp lý khác.

Với mức chi phí như vậy, việc thuê giúp việc toàn thời gian không phải là lựa chọn phổ biến đối với phần lớn các gia đình. Thay vào đó, nhiều người chỉ sử dụng dịch vụ trong những trường hợp cần thiết, chẳng hạn như dọn dẹp định kỳ hoặc khi có nhu cầu trông trẻ trong thời gian ngắn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những chia sẻ của người Việt khi lần đầu sống ở nước ngoài và phải tự mình xử lý toàn bộ công việc trong nhà. Từ việc nấu ăn, dọn dẹp đến giặt giũ, tất cả đều trở thành một phần không thể tránh khỏi trong lịch sinh hoạt hàng ngày.

Nhiều người cho biết khối lượng việc nhà thực tế chiếm khá nhiều thời gian, đặc biệt với những ai trước đó đã quen với việc có người hỗ trợ. Một số trường hợp lựa chọn thuê dịch vụ dọn dẹp theo giờ, nhưng thường chỉ sử dụng trong những dịp cụ thể thay vì duy trì thường xuyên.

Những chia sẻ này thường thu hút sự chú ý vì phản ánh một thay đổi khá rõ ràng trong cách sinh hoạt, khi chuyển từ môi trường có dịch vụ hỗ trợ linh hoạt sang nơi mọi thứ cần được tự xử lý nhiều hơn.

Một TikToker từng chia sẻ khi ở Việt Nam sẽ có ít nhất 1 người giúp việc, nhưng khi sang Úc cô sẽ phải tự tay làm hết. Tuy nhiên lương giúp việc ở Úc khá cao nên hầu hết sẽ chỉ thuê theo giờ (Nguồn: @legamama)

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), việc thuê người giúp việc đòi hỏi khá nhiều yêu cầu. Người làm chủ yếu không phải người bản địa mà đến từ các quốc gia như Philippines, Indonesia, Thái Lan,...(Nguồn: @midienbui)

Thực tế, dịch vụ liên quan đến việc nhà không phải là không tồn tại ở nước ngoài, nhưng được tổ chức theo hướng chuyên môn hóa rõ ràng. Người dọn dẹp, người trông trẻ hay người chăm sóc người cao tuổi thường thuộc các nhóm dịch vụ riêng biệt, với yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau.

Trong một số cộng đồng người châu Á, bao gồm người Việt, vẫn có những hình thức thuê người linh hoạt hơn. Tuy nhiên, quy mô thường không lớn và chủ yếu phục vụ trong phạm vi cộng đồng. Với khách bản địa, việc thuê một người đảm nhận nhiều công việc trong gia đình không phải là lựa chọn phổ biến.

Quay lại Việt Nam, nghề giúp việc tồn tại với nhiều hình thức và mức giá khác nhau, từ những người làm theo giờ đến giúp việc ở lại dài hạn. Người thuê có thể dễ dàng lựa chọn tùy theo nhu cầu, đồng thời thỏa thuận công việc một cách linh hoạt.

Từ các gia đình trẻ bận rộn đến những hộ có người lớn tuổi cần chăm sóc, nhu cầu sử dụng dịch vụ này ngày càng đa dạng. Sự phổ biến của nghề giúp việc cũng khiến việc tìm kiếm và sử dụng dịch vụ trở nên dễ dàng hơn so với nhiều nơi khác. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người chỉ khi ra nước ngoài mới nhận ra rằng, một dịch vụ quen thuộc ở Việt Nam thực tế lại không dễ tìm ở nơi khác, ngay cả khi có đủ khả năng chi trả.

