Cách 3 bà mẹ kiếm thêm 4-10 triệu/tháng chỉ với 1-2 giờ mỗi ngày: Không cần vốn, vẫn có thu nhập ổn định

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều gia đình nhận ra chỉ dựa vào một nguồn thu nhập là khá rủi ro. Không ít phụ nữ sau khi sinh con phải tạm rời công việc, thu nhập giảm trong khi chi tiêu cho con cái lại tăng lên. Chính điều này khiến nhu cầu tìm việc làm thêm linh hoạt trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Một số câu chuyện thực tế cho thấy: phụ nữ hoàn toàn có thể tạo thêm thu nhập ngay tại nhà, với thời gian linh hoạt và chi phí khởi đầu gần như bằng 0.

Dưới đây là 3 trường hợp tiêu biểu.

Trường hợp 1: Viết chia sẻ đời sống và nhận hoa hồng sản phẩm - thu nhập khoảng 6 triệu/tháng

Một bà mẹ hai con tại Quảng Đông bắt đầu thử viết các nội dung đơn giản về cuộc sống gia đình: chi tiêu, nuôi con, kinh nghiệm mua đồ tiết kiệm.

Cô chia sẻ bài viết trên mạng xã hội và đính kèm link sản phẩm chính hãng. Khi có người mua hàng qua link, cô nhận được khoản hoa hồng nhỏ.

Mỗi ngày, sau khi con ngủ trưa hoặc ngủ tối, cô dành khoảng 1–2 giờ để viết nội dung.

Thu nhập thực tế: khoảng 200–260 NDT/ngày (khoảng 700.000 – 900.000 đồng), tương đương hơn 6 triệu đồng/tháng.

Điều quan trọng là cô không cần nhập hàng, không phải livestream hay xuất hiện trước camera.

Cô chia sẻ: "Khoản tiền này giúp tôi chủ động chi tiêu cho sữa, bỉm và thực phẩm cho con mà không cần xin tiền chồng".

Trường hợp 2: Biến kỹ năng nội trợ thành dịch vụ dọn dẹp - thu nhập hơn 30 triệu/tháng

Xiao Na, một bà nội trợ nhiều năm, nhận ra kỹ năng dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa của mình có thể trở thành dịch vụ có giá trị.

Khách hàng của cô chủ yếu là các gia đình có con nhỏ, thường gặp vấn đề nhà cửa bừa bộn và thiếu không gian lưu trữ.

Các gói dịch vụ phổ biến gồm:

- dọn dẹp cơ bản

- sắp xếp tủ quần áo

- tối ưu không gian bếp

- lập kế hoạch lưu trữ cho toàn bộ căn hộ

Thu nhập thực tế:

- 300 NDT/lần dọn cơ bản ư

- 800–1500 NDT cho gói sắp xếp tổng thể

- đơn hàng lớn có thể đạt 12.000 NDT

Hiện thu nhập trung bình mỗi tháng của cô trên 10.000 NDT (khoảng hơn 30 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý là cô có thể chủ động chọn thời gian làm việc để vẫn đón con đúng giờ.

Trường hợp 3: Viết nội dung ngắn kết hợp công cụ AI - thu nhập 4 triệu/tháng

Một bà mẹ khác bắt đầu viết các bài chia sẻ ngắn về kinh nghiệm nuôi con, mẹo tiết kiệm và các sản phẩm hữu ích.

Cô sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ lên ý tưởng, sau đó chỉnh sửa lại theo trải nghiệm cá nhân.

Mỗi ngày chỉ cần khoảng 1 giờ viết bài và đăng lên nền tảng mạng xã hội.

Thu nhập thực tế: 4459 NDT sau 32 ngày (khoảng 4 triệu đồng), có ngày đạt hơn 200 NDT.

Ưu điểm là không cần vốn, không cần tồn kho và không cần kỹ năng chuyên môn cao.

Điểm chung của 3 công việc làm thêm này

Các mô hình trên có một số đặc điểm khá giống nhau:

• chi phí khởi đầu thấp hoặc bằng 0

• thời gian linh hoạt 1–2 giờ mỗi ngày

• có thể làm tại nhà

• không yêu cầu bằng cấp cao

• thu nhập tăng dần theo thời gian

Quan trọng hơn, đây không phải các lời hứa "làm giàu nhanh".

Thu nhập ban đầu có thể chỉ vài chục đến vài trăm nghìn mỗi ngày, nhưng đủ để:

- giảm áp lực chi tiêu gia đình

- tạo quỹ dự phòng cá nhân

- tăng cảm giác chủ động tài chính

Làm thêm không phải để giàu nhanh, mà để chủ động hơn

Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng điều họ cần không phải là kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức, mà là cảm giác không bị phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập duy nhất.

Một khoản thu thêm vài triệu mỗi tháng có thể giúp:

- chi trả tiền sữa, tiền học cho con

- giảm áp lực tài chính cho chồng

- tạo quỹ tiết kiệm cá nhân

- chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc có thêm một nguồn thu nhập phụ giống như một lớp đệm an toàn.

Không cần quá tham vọng ngay từ đầu, chỉ cần bắt đầu từ những kỹ năng sẵn có và duy trì đều đặn mỗi ngày.

Nhiều người nhận ra: chỉ cần 1–2 giờ mỗi ngày, sau vài tháng đã có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong ngân sách gia đình.

Gợi ý 5 hướng làm thêm phù hợp cho phụ nữ bận chăm con

• viết chia sẻ kinh nghiệm tiêu dùng, nuôi con

• cộng tác viên bán hàng online không cần nhập kho

• dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa theo giờ

• làm nội dung ngắn cho mạng xã hội

• bán đồ handmade hoặc đồ ăn nhỏ

Không phải công việc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, nhưng điểm chung là có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ.