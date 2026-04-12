Phiên bản năm 2023 của tiểu thư Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh đỉnh nhất, còn hiện tại "khó cứu"

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không chỉ những lần xuất hiện trên sân bóng cùng chồng mà ngay cả trong cuộc sống đời thường, cách ăn mặc, ứng xử,... của Quỳnh Anh vẫn luôn được netizen quan tâm.

Trên MXH, không ít những lần Quỳnh Anh vướng tranh cãi về chuyện ăn mặc, phong cách thời trang. Mặc dù liên tục đi mua sắm, thường xuyên diện hàng hiệu đắt tiền nhưng hiếm khi Quỳnh Anh được khen mặc đẹp. Vợ Duy Mạnh nhận nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cô có phần “kém sang”, xuề xòa.

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh thường là tâm điểm của những bàn luận liên quan đến phong cách thời trang trên MXH

Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip mới được fan tổng hợp và đăng tải đã thu hút nhiều bình luận từ netizen. Theo đó, đoạn clip này đăng những hình ảnh của Quỳnh Anh qua các năm, từ năm 2018 đến hiện tại. Điều này khiến cộng đồng mạng nhìn rõ được sự thay đổi của cô nàng.

Theo đó năm 2018, Quỳnh Anh được nhận xét là trẻ trung, xinh đẹp và cuốn hút. Thời điểm này cô mới hẹn hò cùng cầu thủ Duy Mạnh khoảng 2 năm. Phong cách thời trang lúc đó của Quỳnh Anh được cộng đồng mạng cho rằng không cầu kỳ nhưng thanh lịch, đơn giản nhưng vẫn ấn tượng.

Nhiều người cho rằng, thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Quỳnh Anh là bức ảnh vào năm 2023. Đây là khoảng thờii gian cô đang mang bầu em bé thứ hai nhưng vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa, trầm trồ vì diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Ở khoảng thời gian này, Quỳnh Anh chuộng phong cách diện váy dáng rộng, màu sắc tôn da và xách túi hiệu.

Quỳnh Anh năm 2018 khiến nhiều netizen bất ngờ

Phiên bản năm 2023 của cô nàng được cho là đỉnh cao nhan sắc

Đến năm 2024 - 2025, netizen bày tỏ Quỳnh Anh vẫn có phần điệu đà, chăm chút bản thân khi thường xuyên diện váy vóc, makeup,...Tuy nhiên từ thời điểm này, vợ Duy Mạnh cũng đã phần nào ít đăng tải ảnh cá nhân của bản thân trên MXH, mà chỉ tập trung chủ yếu vào việc bán hàng, chăm sóc gia đình. Song đến năm 2026, cộng đồng mạng nhận thấy rõ sự thay đổi của cô nàng.

Hiếm thấy diện váy vóc lụa là, Quỳnh Anh hiện tại ưa chuộng những trang phục gọn gàng, năng động, thuận tiện. Kiểu tóc cũng để tự nhiên, đơn giản không còn quá cầu kỳ. Mặc dù vẫn là đồ hiệu đắt tiền, vẫn là phong cách tối giản nhưng so với ngày xưa, vợ Duy Mạnh hiện tại khác một trời một vực.

Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh ngày càng có sự thay đổi về vẻ bề ngoài

Những lần diện đồ xuề xòa, phối đồ khó hiểu của Quỳnh Anh

Có một thời gian vợ Duy Mạnh không đăng quá nhiều hình ảnh trên MXH vì bị toxic ngoại hình

Thế nhưng, không ít người lại thấu hiểu và bày tỏ sự đồng cảm với vợ Duy Mạnh. Đặc biệt là những chị em đã lập gia đình, có con đều cho rằng khi có thêm các nhóc tỳ, thời gian chăm sóc bản thân cũng phần nào giảm đi, dành phần lớn cho con cái. Hầu hết đều muốn lựa chọn trang phục nhanh, gọn vì để thoải mái hơn trong việc chăm con. Một phần lý do khác được dân tình chỉ ra là sau khi sinh 2 con, vóc dáng của Quỳnh Anh chưa trở lại được như trước nên càng kén hơn trong việc chọn trang phục.

Dẫu vậy, một số ý kiến cho rằng việc chăm chút để bản thân xuất hiện không xuề xòa đôi khi thuộc về tính cách, nhu cầu của mỗi người. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ Quỳnh Anh là vợ cầu thủ nổi tiếng, do đó đời thường có thể thoải mái nhưng khi lên hình thì nên đầu tư hơn về vẻ bề ngoài.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hồi xưa thời trang Quỳnh Anh đỉnh, mặc dù cũng mẫu mã đơn giản, giờ khác nhiều quá”.

- “Lúc trước thấy xinh mà ăn mặc đơn giản vẫn đẹp giờ thấy quá khác. Chắc do ham làm việc nên ít chăm chút”.

- “Có lẽ tui giống bạn này. Trước tui còn trẻ cũng trau chuốt, lấy chồng có con rồi thì chỉ mặc sao cho dễ chịu nhất. Một phần do tăng cân, một phần do con nhỏ bám, đi chơi đâu cũng phải chăm con nên dần dần trở nên ăn mặc xuề xòa”.

- “Ngày xưa chưa có em bé dáng vẫn đẹp mặc gì cũng đẹp, giờ có em bé rồi mũm mĩm hơn mặc đồ khó hơn nhiều. Công việc bạn ấy còn livestream cả ngày nên có thể không còn quá để tâm đến chuyện làm đẹp”.

- “Thực ra do bạn này phối đồ không đẹp thôi chứ tôi thấy Quỳnh Anh vẫn xinh như vậy”.

- “Mình thích phiên bản năm 2023 nhất, hồi đó thấy đẹp, sang và tươi tắn. Mình khá thích năng lượng của bạn này”.