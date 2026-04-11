Sống đủ lâu để thấy có cô gái bị CẤM mua đồ online vì tiền là để lo cho bạn trai, phụng dưỡng mẹ bạn trai

Trong tình yêu, tiền bạc hiếm khi là câu chuyện được nói thẳng ngay từ đầu. Mọi thứ thường bắt đầu rất nhẹ nhàng: người này trả bữa ăn, người kia mua ly nước, rồi dần dần hình thành một cách chia sẻ giữa hai người. Nhưng cũng chính ở những điều tưởng như nhỏ nhặt đó, nhiều mối quan hệ lại bộc lộ vấn đề không phải vì số tiền, mà vì cách mỗi người nhìn vào trách nhiệm và sự quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài đăng xoay quanh chuyện yêu đương khiến nhiều người chú ý. Theo đó, cô gái chia sẻ đoạn tin nhắn giữa mình và bạn trai, bắt đầu chỉ từ một câu hỏi quen thuộc: “Xinh không anh?” - khi cô đang định mua một món đồ.

Bài đăng có gần 600k lượt xem (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, thay vì một lời khen hay nhận xét nhẹ nhàng, cô gái nhận lại một loạt tin nhắn dài với nội dung phản đối. Chàng trai cho rằng việc cô mua sắm này là lãng phí và đi xa hơn khi liên tục đưa ra những lập luận mang tính áp đặt:

“Em bị sao vậy? Em mua đồ như vậy thì sao còn tiền mua đồ cho anh nữa? Em có bạn trai rồi chứ đâu phải là con gái chưa gì đâu em. Em phải biết quan tâm, chăm sóc bạn trai em chứ? Sao mà em lãng phí quá vậy?

Rồi sau này có cưới thì tiền đâu để phụng dưỡng mẹ anh và lo cho gia đình hả em?

Em mua đồ như vậy thì thà em để mua đồ cho anh còn có lợi hơn. Tốt nhất là em hủy đơn đi, đừng để anh nói nhiều. Hiện tại anh đang khó khăn, em làm như vậy là sai hoàn toàn, em có hiểu không? Em mua đồ là đã sai rồi. Tiết kiệm tiền đi em? Tiền em cũng như tiền anh? Sao em phung phí quá vậy?”.

Loạt tin nhắn dồn dập của chàng trai

Đoạn tin nhắn nhanh chóng gây chú ý bởi cách lập luận được cho là kiểm soát và đặt trách nhiệm tài chính lên phía bạn gái, dù cả hai chưa kết hôn.

Không dừng lại ở đó, cô gái còn tiết lộ thêm về quá trình yêu đương với chàng trai. Theo chia sẻ, phần lớn chi phí trong mối quan hệ đều do cô chi trả - từ ăn uống, hẹn hò cho đến sinh hoạt. Bạn trai chỉ từng chia tiền đúng hai lần: một lần mua quà sinh nhật và một lần đi ăn. Ban đầu cô không để ý nhưng khi quen lâu, những biểu hiện này mới dần lộ rõ.

Sau 2 ngày đăng tải, đoạn tin nhắn đã có gần 600k lượt xem, 11,5k lượt yêu thích và rất nhiều bình luận. Phần lớn đều cho rằng cách suy nghĩ của chàng trai là thiếu thực tế, thậm chí có phần dựa dẫm khi đã tính đến chuyện để nửa kia lo tài chính lâu dài dù cả hai chưa kết hôn.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự khó hiểu khi cô gái vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ, đồng thời thẳng thắn khuyên nên dứt khoát chia tay để tránh kéo dài một mối quan hệ bị cho là thiếu cân bằng.

“Tưởng đâu cưới rồi không á. Mới yêu thôi đã tính đến chuyện phụng dưỡng mẹ anh rồi, thế anh không có ý định đi làm để lo cho mẹ à, để sau này vợ lo à?”, “Sao yêu được hay vậy bà?”, “Có tạo content không vậy? Chứ ngoài đời có người như này thật á?”, “Tui không biết thật hay content nhưng mà tui chỉ khuyên một câu là: CHIA TAY ĐI”, “Ủa? Bạn còn chờ gì nữa, nút block đâu?”, “Người bạn trai tốt chỉ sợ lo cho bạn gái không đủ chứ ai đời để bạn gái lo ngược lại hả? Nhắm yêu đàng hoàng được thì yêu, không thì để người khác”,... là một số ý kiến từ dân tình.

Rõ ràng trong trường hợp này, điều khiến nhiều người phản ứng không chỉ nằm ở việc ai trả tiền, mà ở cách chàng trai nhìn nhận tiền của bạn gái như một nguồn sử dụng chung, thậm chí ưu tiên cho nhu cầu của mình. Việc đưa ra những lập luận như “tiền em cũng như tiền anh” hay tính toán xa đến chuyện “phụng dưỡng mẹ anh” khi cả hai chưa kết hôn cho thấy trách nhiệm bị đẩy về phía cô gái.

Một mối quan hệ bền vững thường không nằm ở chuyện ai trả nhiều hơn. Thay vào đó là việc cả hai có cảm thấy thoải mái và được tôn trọng trong cách cho - nhận hay không. Khi một bên bắt đầu áp đặt, kiểm soát cách người kia sử dụng tiền của chính họ, đồng thời thiếu sự chia sẻ ngược lại, đó cũng là lúc nhiều người cho rằng mối quan hệ này đã có vấn đề.

