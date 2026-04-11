Cả nhóm đi ăn, bạn bị gọi tên: “Nay đại gia bao nhé, dạo này thấy làm ăn khá lắm”, EQ cao trả lời thế nào?

Một bữa ăn nhóm tưởng chừng chỉ xoay quanh chuyện chọn món, chia tiền, lại bất ngờ trở thành “bài test EQ” khi ai đó buông một câu nửa đùa nửa thật: “Nay đại gia [tên bạn] bao nhé, dạo này thấy làm ăn khá lắm.”

Mới đây, trên Threads, một topic xoay quanh tình huống này đã thu về hơn 11.000 lượt tương tác, kéo theo hàng trăm bình luận từ cư dân mạng. Không ít người thừa nhận: họ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và… lúng túng thật sự.

Ảnh minh họa.

Có người kể lại trải nghiệm “dở khóc dở cười”: Vì là người lớn tuổi nhất nhóm (dù tất cả đều là sinh viên), bỗng dưng bị gọi tên trong vai “đại gia”. Không biết phản ứng sao cho hợp lý, cuối cùng nói năng lộn xộn, đến giờ nhớ lại vẫn thấy “ngớ ngẩn vô cùng”. Trong khi đó, một số khác thì bị “chốt đơn” ngay tại bàn vì không kịp từ chối, đành cười trừ móc ví.

Rõ ràng, đây không phải là một câu chuyện mới. Nhưng vì sao một câu nói tưởng như vui vẻ lại có thể khiến nhiều người bối rối đến vậy?

Trong văn hoá giao tiếp của người trẻ, đặc biệt là trong các nhóm bạn thân, kiểu nói đùa “đẩy” trách nhiệm như vậy không hiếm. Một người được gắn mác “đại gia”, “giàu nhất nhóm” hay đơn giản là “dạo này có vẻ ổn áp hơn” sẽ dễ trở thành tâm điểm của những câu bông đùa xoay quanh chuyện tiền bạc.

Vấn đề nằm ở chỗ: Ranh giới giữa “đùa vui” và “tạo áp lực” đôi khi rất mong manh.

Người nói có thể không có ý xấu, nhưng người nghe lại rơi vào thế khó:

- Nếu từ chối thẳng thì dễ bị cho là “kém vui”, “keo”

- Nếu đồng ý thì có thể không thoải mái về tài chính

- Nếu im lặng thì rất dễ bị hiểu là… đã ngầm chấp nhận

Đó là lý do vì sao nhiều người mô tả tình huống này như một dạng “ép buộc nhẹ nhàng”, nơi bạn phải đưa ra phản ứng đủ khéo để không làm mất lòng ai, nhưng cũng không tự đẩy mình vào thế khó.

Theo các nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence - EQ), những tình huống như vậy đòi hỏi khả năng cân bằng giữa việc bảo vệ nhu cầu cá nhân và duy trì sự hài hoà trong giao tiếp. Người có trí tuệ cảm xúc cao không phải là người luôn “chiều lòng người khác”, mà là người biết điều chỉnh phản ứng sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà vẫn giữ được giá trị của mình.

Từ hàng trăm bình luận trên Threads, có thể thấy một điểm chung: những câu trả lời được đánh giá cao thường không quá gay gắt, nhưng cũng không mập mờ. Dưới đây là 3 cách phản hồi được xem là “cao EQ” vì hội tụ đủ 3 yếu tố: tinh tế - rõ ràng - giữ không khí.

1. Hài hước nhưng dứt khoát: “Giàu tình cảm thôi, chứ tài khoản thì đang ‘nghèo bền vững’ nha. Hôm nay mình share bill cho công bằng nhé!”

Đây là kiểu phản hồi phổ biến nhất và cũng dễ áp dụng nhất.

Thay vì phủ nhận thẳng thừng, người nói chọn cách tự trào, biến mình thành “nạn nhân vui vẻ” của chính câu đùa. Cụm từ như “nghèo bền vững” hay “giàu tình cảm” giúp làm mềm không khí, khiến câu trả lời không mang màu sắc phòng thủ.

Quan trọng hơn, phần sau của câu nói vẫn đặt ra nguyên tắc rõ ràng: Chia tiền.

Theo các chuyên gia giao tiếp, đây là kỹ thuật “làm mềm lời từ chối”, tức là bạn vẫn nói “không”, nhưng theo cách khiến người khác dễ chấp nhận hơn.

2. Thừa nhận cảm xúc, chuyển hướng nhẹ nhàng: “Trời ơi, nghe ‘đại gia’ mà áp lực ngang. Hay hôm nay mỗi người một ít cho vui, bữa nào trúng kèo lớn mình khao thiệt!”

Khác với cách đầu tiên, câu trả lời này đi theo hướng chia sẻ cảm xúc thật.

Việc nói ra “áp lực” không khiến bạn yếu thế, mà ngược lại, giúp người khác nhận ra tình huống đang có phần “quá đà”. Đồng thời, lời đề nghị “mỗi người một ít” được đưa ra như một giải pháp hợp lý, thay vì một sự từ chối đơn thuần.

Điểm đáng chú ý là câu nói vẫn giữ được sự tích cực bằng một “lời hứa tương lai”: nếu có điều kiện, bạn sẵn sàng khao thật. Điều này giúp cân bằng lại cảm xúc của cả nhóm.

Trong tâm lý học giao tiếp, đây là cách tránh đối đầu trực diện, bằng cách chuyển câu chuyện từ “có – không” sang “khi nào phù hợp”.

3. Giữ không khí đùa, nhưng không để bị “gài”: “Tui mà đại gia thiệt là bao lâu rồi chứ đâu đợi nhắc. Nay tụi mình cứ như cũ nha, cho đỡ ‘toang’ ví của tui”

Đây là lựa chọn dành cho những ai muốn giữ trọn vibe “cà khịa” trong nhóm bạn.

Câu trả lời không phủ nhận lời trêu chọc, thậm chí còn “bắt sóng” lại để đùa tiếp. Tuy nhiên, phần kết vẫn khéo léo đưa mọi thứ về quỹ đạo quen thuộc: “như cũ”. Tức là chia tiền.

Điểm mạnh của cách này nằm ở việc không làm gián đoạn không khí, đồng thời vẫn thiết lập ranh giới cá nhân. Người nghe khó có thể phản bác, vì mọi thứ đều đang được nói trong tinh thần vui vẻ.

EQ cao không phải là “giả tạo”, mà là kỹ năng cần thiết

Một số ý kiến cho rằng việc “uốn lời” như vậy là không cần thiết, thậm chí là giả tạo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại nhìn nhận khác.