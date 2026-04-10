4 điều người EQ cao 'ngậm miệng' nơi công sở: Nói ra là tự hại mình

Muốn sự nghiệp phát triển bền vững, ngoài năng lực chuyên môn, người EQ cao còn đặc biệt chú trọng đến cách nói chuyện, giữ chừng mực và tạo cảm giác dễ chịu cho người xung quanh. Dưới đây là 4 điều mà người EQ cao tuyệt đối tránh đề cập trước mặt đồng nghiệp.

Đừng khoe “được sếp ưu ái”

Được cấp trên tin tưởng, giao việc quan trọng hay có những ưu ái riêng là lợi thế không phải ai cũng có. Nhưng người EQ cao hiểu rằng, đó là thứ nên giữ kín.

Khi bạn kể ra, dù vô tình, người khác rất dễ diễn giải theo hướng tiêu cực: bạn được thiên vị, bạn không công bằng, hoặc tệ hơn là bạn “leo lên” nhờ quan hệ. Trong một tập thể, cảm giác bất công luôn là mồi lửa cho đố kỵ.

Người khôn ngoan chọn cách để kết quả công việc chứng minh tất cả, thay vì lời kể của chính mình.

Thành tích không cần nói quá nhiều

Không ai phủ nhận giá trị của thành tích, nhưng cách thể hiện mới là điều tạo nên đẳng cấp.

Những người EQ cao hiếm khi nhắc đi nhắc lại mình đã làm được gì. Họ hiểu rằng, việc liên tục “kể công” không khiến bạn giỏi hơn trong mắt người khác, mà chỉ khiến bạn trở nên khó chịu.

Ở môi trường chuyên nghiệp, người ta đánh giá bạn qua sự ổn định lâu dài, chứ không phải những lần bạn tự nhắc tên mình. Khiêm tốn không phải là giấu đi năng lực, mà là để năng lực tự tỏa sáng đúng lúc.

Đừng biến sai lầm của người khác thành câu chuyện trà dư tửu hậu

Một trong những “cạm bẫy” phổ biến nhất nơi công sở là những cuộc trò chuyện sau lưng. Nghe có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại là thứ âm thầm phá hủy uy tín cá nhân.

Người EQ cao hiểu rằng: hôm nay bạn nói về người khác, ngày mai người ta cũng sẽ nói về bạn. Và trong mắt người nghe, bạn không phải người “biết chuyện”, mà là người thiếu chuyên nghiệp.

Họ chọn cách góp ý trực tiếp khi cần thiết, hoặc im lặng khi không thuộc phạm vi của mình. Sự tiết chế này chính là lý do họ luôn được tin tưởng trong tập thể.

Chuyện riêng tư, càng ít người biết càng tốt

Công sở không phải nơi để “trút bầu tâm sự”. Dù là chuyện tình cảm, gia đình hay cảm xúc cá nhân, việc chia sẻ quá nhiều dễ khiến bạn trở thành chủ đề bàn tán lúc nào không hay.

Người EQ cao luôn giữ ranh giới rõ ràng: công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Họ không để cảm xúc cá nhân chi phối hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Bởi họ hiểu, một khi câu chuyện đã được nói ra, bạn không còn kiểm soát được nó sẽ đi xa đến đâu.

Không phải ngẫu nhiên mà những người thành công thường nói ít hơn người khác. Họ hiểu rằng lời nói không chỉ để giao tiếp, mà còn là “công cụ định hình hình ảnh”. Im lặng đúng lúc không phải là yếu thế – mà là một dạng bản lĩnh.