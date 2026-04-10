Trend “Mình là…” đang hot trên Threads là gì?

Mỗi khi thấy cõi mạng rơi vào im ắng, netizen liền nhanh chóng khuấy đảo bằng những trend kỳ lạ. Từ nội dung đơn giản, họ có thể biến thành một trào lưu vừa dễ bắt trend, vừa có đất để sáng tạo không giới hạn. Gần đây nhất, trend “Mình là…” đang phủ sóng Threads chính là điển hình.

Một bài đăng đu trend "Mình là..." viral có gần 600k lượt xem

Về bản chất, “Mình là…” là một dạng giới thiệu bản thân nhưng theo cách tối giản và dễ viral hơn. Công thức chung rất rõ ràng: “Mình là + tên. Đây là…” và ở phần dấu … có thể là bất cứ thứ gì mà bạn thích như hình ảnh, câu chuyện, thành quả hoặc một chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Một điều thú vị là đến thời điểm hiện tại, chưa ai thực sự xác định được nguồn gốc chính xác của trend này bắt đầu từ đâu. Thế nhưng, giống như nhiều trào lưu khác trên mạng xã hội, “Mình là…” vẫn lan đi với tốc độ chóng mặt vì dễ làm, dễ tham gia và ai cũng có thể thấy mình trong đó.

Có người flex những cột mốc lớn như xây nhà cho bố mẹ, chia sẻ về startup đang theo đuổi hay hành trình phát triển cá nhân. Nhưng cũng có người chọn cách rất đời thường như khoe bữa ăn tự nấu, vài bó hoa được tặng hay thậm chí là một đêm mất ngủ.

Chưa dừng lại ở đó, Threads còn chứng kiến không ít bài đăng lạ đời đúng chất cõi mạng từ những cái tên độc lạ, món ăn khó hiểu cho đến những nội dung không ai nghĩ tới. Và chính những điều tưởng như vô nghĩa đó lại dễ dàng viral, vì đánh trúng sự tò mò và cảm giác giải trí của người xem.

Xứng đáng là một trong những màn giới thiệu ấn tượng nhất năm 2026

Và để thấy rõ vì sao trend này lại cuốn đến vậy, chỉ cần nhìn qua một vài bài đăng “mình là…” trên Threads:

- Chào mọi người, mình là Hoàng, mình ở Hải Phòng, nay mình làm bánh mì dưa lưới của Doremi.

- Xin chào mọi người, mình là Thảo Hiền. Mình thực sự muốn có người yêu.

- Chào mọi người, mình là Trang, bây giờ là 5h15p sáng, mình thức cả đêm ạ.

- Chào mọi người, mình là Thành. Mình xin mẹ khóa học 3 triệu mẹ cho cái một, còn xin 20k mua ly nước thì mẹ đắn đo rồi không cho.

- Mình là Minh, đã xây được nhà cho ba mẹ ở tuổi 30.

Có người đu trend bằng cách giới thiệu nghề thêu tay thủ công của gia đình, có người khoe được nửa kia chiều chuộng

Những thành quả lớn và đầy ắp nỗ lực của người đu trend "Mình là..."

Khoe hoa người yêu tặng hay món ăn tự nấu đều có thể viral

Và có cả những tình huống kỳ lạ cũng được bắt trend

Chủ đề nấu ăn khá rôm rả nha!

Nhiều đồ thủ công, liên quan đến nghệ thuật sáng tạo cũng được giới thiệu

Từ quyết định lớn như chuyển đến một vùng đất khác đến chuyện tối nay ăn 7 gói mì cũng trở nên thu hút ở trào lưu này

Hội độc thân cũng đu trend

Còn bạn, nếu giới thiệu bản thân theo trend “Mình là…” thì bạn sẽ nói gì?

