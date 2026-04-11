Nở rộ trào lưu làm slide PowerPoint thuyết trình "gả" nhanh bạn thân đang ế

Chán ngấy việc quẹt trái - quẹt phải trên các ứng dụng hẹn hò, nhiều người trẻ độc thân đang quay lại cách làm quen cổ điển hơn và cũng thực tế hơn. Không phải kiểu mai mối truyền thống, họ chọn phiên bản nâng cấp: để bạn thân làm PowerPoint, đứng lên sân khấu “chào bán” mình như một ứng viên hẹn hò tiềm năng, tạm gọi là Date My Mate.

Nghe có vẻ như trò đùa, nhưng mô hình này đang trở thành một trào lưu thực sự tại nhiều thành phố lớn ở khắp nơi trên thế giới.

Được bạn thân đem đi “gả” khi app hẹn hò mất dần sức hút

Tại sự kiện như Date My Mate, những nhóm bạn tụ tập quanh bàn, tay cầm ly rượu vang, đeo sticker “Date” (người độc thân) hoặc “Mate” (bạn đi cùng). Trên sân khấu, người thuyết trình lần lượt bấm slide, giới thiệu bạn mình bằng những bức ảnh du lịch đẹp nhất và các thông tin thú vị.

“Một chút về Lauren, cô ấy 30 tuổi, là kỹ sư kết cấu. Vì thế, không chỉ giúp những bức tường không sụp đổ, cô ấy còn luôn là người nâng đỡ bạn” - một người hài hước giới thiệu về bạn mình - Lauren.

“Fact thú vị là cô ấy sắp gửi bản thảo tiểu thuyết tình cảm - giả tưởng khá ‘nóng bỏng’ của mình đến các nhà xuất bản”.

Với thế hệ Millennials và Gen Z, việc làm slide thuyết trình gần như đã trở thành kỹ năng quen thuộc. Giờ đây, họ tận dụng chính kỹ năng này để giúp bạn bè cải thiện đường tình duyên, trong bối cảnh các ứng dụng hẹn hò dần mất đi sức hút.

Thực tế, tại Anh, theo Global Dating Insights, lượng người dùng trên 10 app hẹn hò lớn nhất đã giảm 16% từ năm 2023 đến 2024. Các khảo sát cũng cho thấy gần một nửa người dùng từng có trải nghiệm tiêu cực trên những ứng dụng như Tinder hay Hinge.

“Tôi ghét việc cứ phải quẹt trái, quẹt phải liên tục” - Annie, 27 tuổi, London (Anh) chia sẻ. Cô cho biết rất tò mò liệu phần thuyết trình dài 2 phút của bạn mình tại sự kiện có thể giúp cô tìm được bạn trai hoặc ít nhất là một firstdate hay không.

"Concert ghép đôi, tìm bạn trai, bạn gái" cháy vé sau 5 phút

Tại sự kiện Date My Mate nói trên, BTC chia sẻ với tờ Reuters rằng toàn bộ 150 vé trong sự kiện diễn ra tại quán pub ở Bắc London đã bán hết chỉ trong chưa đầy 5 phút. Họ cũng đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này, với mục tiêu tổ chức đều đặn mỗi tuần tại nhiều nơi trên khắp nước Anh.

Emily Churchill - giám đốc marketing của hãng rượu Nice, đơn vị đồng tổ chức - cho biết: “Thực sự rất vui”. Cô cho rằng đây là cách để những người đã có đôi có thể giúp bạn độc thân tìm kiếm tình yêu, đồng thời thoát khỏi những câu chuyện hẹn hò kinh hoàng trên ứng dụng.

Ở Mỹ và Úc, mô hình này cũng nở rộ. Ý tưởng về đêm độc thân có twist đến từ Brit O’Brien (33 tuổi) - một nhiếp ảnh gia âm nhạc tại Los Angeles (Mỹ). Cô đã có gia đình và nhận thấy những người bạn độc thân của mình gần như không thể làm quen ai khi đi chơi.

“Là người rất quý những anh bạn độc thân của mình, tôi cứ nghĩ mỗi lần đi xem show, các cậu ấy chẳng bao giờ làm quen hay nói chuyện với ai cả” O’Brien chia sẻ. Từ đó, cô muốn tạo ra một không gian “giống như một buổi concert, nhưng nơi mọi người có thể trò chuyện và kết nối thật sự”.

Sự kiện Date My Friend đầu tiên được Brit O’Brien tổ chức vào tháng 1/2026 nhanh chóng cháy vé sau khi link đăng ký lan truyền trên mạng xã hội. Năm sự kiện sau đó cũng lặp lại kịch bản tương tự.

“Những người đến đây đều là những người đã chán ngấy app hẹn hò, đã xoá chúng và nghĩ rằng: tôi không muốn tiếp tục nữa. Mọi thứ trên đó chỉ khiến tôi thấy như đang tương tác với máy móc” - O’Brien nói.

Mô hình này nhanh chóng mở rộng sang New York, tiếp tục sold-out chỉ trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu rất lớn đối với các hình thức hẹn hò ngoài đời thực. Sức hút của mô hình này lớn đến mức hiện có nhiều đơn vị khác cũng tổ chức các sự kiện tương tự với cùng tên gọi.

Sẵn sàng lọc cả trăm tấm ảnh miễn là bạn có bồ

Với những người tham gia, việc để bạn thân “PR hộ” lại trở nên hiệu quả bất ngờ. Họ cho rằng bạn bè có thể vừa tôn lên điểm mạnh, vừa cà khịa những khuyết điểm một cách hài hước nhưng chân thật.

“Khá là retro, kiểu gặp gỡ rất cổ điển” - Jonny, 28 tuổi, một nhà báo tại Anh, nói đùa khi kể về việc anh cố gắng can thiệp nhẹ vào bài thuyết trình về chính mình.

Bạn anh - Patrick, tiết lộ quá trình chuẩn bị không hề đơn giản: “Hàng trăm bức ảnh được gửi qua WhatsApp, thật sự là hàng trăm tấm và anh ấy thì cực kỳ khắt khe trong việc chọn ảnh sao cho mình trông đẹp nhất”.

Dù vừa cười vừa lo không biết tình bạn có toang sau màn thuyết trình hay không, Patrick vẫn tin rằng bộ slide này đủ sức giúp bạn mình tìm được một cái kết viên mãn, thậm chí là một đám cưới trong tương lai.

Ở Mỹ, theo O’Brien, cách mọi người thuyết trình về bạn mình cũng phản ánh rõ văn hóa từng khu vực.

Tại Santa Monica, các phần giới thiệu thường rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề: “Cô ấy đang tìm một người trông giống Timothée Chalamet, làm trong lĩnh vực bất động sản. Nếu muốn hẹn hò với cô ấy, bạn phải là ‘10 điểm’”.

Trong khi đó, ở East Lost Angeles, các bài thuyết trình lại dài dòng và cảm xúc hơn, giống như những bài phát biểu trong đám cưới.

Dù theo phong cách nào, có làm mai cho bạn thành công hay không, O’Brien cho rằng đây vẫn là một trải nghiệm gắn kết rất đặc biệt, ít nhất là giữa người thuyết trình và nhân vật chính.

Cho đến nay, đã có ít nhất hai cặp đôi nên duyên từ chuỗi sự kiện của O’Brien. Nhưng với cô, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc ghép đôi thành công, mà ở trải nghiệm chân thành và rất con người mà nó mang lại.