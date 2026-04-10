Cách góp ý EQ cao khi đồng nghiệp "rau mùi"

Môi trường công sở là nơi chúng ta dành ít nhất 8 tiếng mỗi ngày để sát cánh cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi những mùi lạ như hôi nách hay hôi miệng lại trở thành rào cản vô hình, gây khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc chung. Lên tiếng thì sợ mất lòng, mà im lặng thì tự làm khổ chiếc mũi của mình.

Vậy làm sao để góp ý sao cho vừa tinh tế, vừa giữ được tự trọng cho đối phương? Dưới đây là bộ bí kíp xử lý EQ cao trong tình huống đồng nghiệp có mùi cơ thể nhé!

Chuyện 2 người đừng để người thứ 3 biết

Đây là quy tắc tối quan trọng vì những vấn đề về mùi cơ thể cực kỳ nhạy cảm và dễ gây xấu hổ. Bạn tuyệt đối không nên nói bóng gió giữa đám đông, đùa cợt trong cuộc họp hoặc nhắn tin vào nhóm chat chung của công ty.

Thay vào đó, hãy chọn một không gian riêng tư như chat riêng, phòng họp trống, góc hành lang hoặc rủ đi cà phê riêng để bắt đầu câu chuyện một cách thoải mái nhất.

Sử dụng cấu trúc góp ý "kẹp bánh mì"

Trong nghệ thuật giao tiếp có một kỹ thuật gọi là góp ý kẹp bánh mì (Sandwich Feedback). Đây là kỹ thuật phản hồi gồm 3 bước: khen ngợi (bánh trên), góp ý xây dựng/nhược điểm (nhân giữa) và động viên (bánh dưới). Hãy áp dụng trong tình huống này bằng cách bắt đầu từ sự quan tâm, đưa ra vấn đề một cách nhẹ nhàng và kết thúc bằng một giải pháp hỗ trợ.

Đầu tiên, bạn có thể khen ngợi về sự nỗ lực của họ trong công việc dạo gần đây để tạo không khí tích cực.

Tiếp theo, hãy khéo léo chia sẻ vấn đề: "Thực ra, có một chuyện nhỏ này tôi phân vân mãi mới dám nói vì sợ bạn ngại. Hình như dạo này thời tiết nóng/thay đổi nên cơ thể bạn hơi có chút mùi lạ, có thể chính bạn không nhận ra..."

Cuối cùng, xoa dịu bằng cách khẳng định bạn nói điều này chỉ vì không muốn ai khác bàn tán về họ, giúp họ giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp.

Đóng vai người cùng cảnh ngộ

Thay vì đứng ở vị trí người phán xét, bạn có thể đứng ở vị trí người chia sẻ kinh nghiệm để đối phương giảm bớt cảm giác bị tấn công.

Ví dụ với trường hợp hôi miệng, bạn có thể nói rằng mình vừa uống cà phê xong nên miệng thấy khó chịu, sau đó mời họ dùng chung kẹo xịt miệng hoặc kẹo cao su. Với mùi cơ thể, bạn có thể chia sẻ về một loại lăn khử mùi đỉnh mà bạn mới tìm được và gửi link mua hàng vì nó rất hiệu quả trong thời tiết nắng nóng này.

Đổ lỗi cho các yếu tố khách quan

Đừng khẳng định đồng nghiệp bị mùi cơ thể, hãy đổ lỗi cho các tác nhân bên ngoài để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Bạn có thể nhận xét rằng chiếc áo họ đang mặc có chất liệu hơi bí nên dễ đọng mùi mồ hôi và gợi ý họ thử đổi sang loại vải khác. Hoặc bạn cũng có thể hỏi thăm liệu dạo này họ có đang dùng loại thuốc nào không vì hơi thở có chút khác lạ, điều này thể hiện bạn đang lo lắng cho sức khỏe của họ thay vì đang chê trách.

Điều tuyệt đối nên tránh

Để giữ được sự tử tế với đồng nghiệp, có một số hành động cần tránh khi xử lý tình huống này.

Bạn không nên tặng quà nặc danh. Việc để một lọ lăn khử mùi lên bàn đồng nghiệp mà không nói lời nào là một hành động kém tinh tế và gây tổn thương sâu sắc. Dù bạn nghĩ rằng mình đang bảo vệ bản thân và đồng nghiệp khỏi sự xấu hổ nhưng có thể đối phương lại thấy bị xúc phạm.

Bạn cũng không dùng ngôn ngữ cơ thể quá khích như bịt mũi, nhăn mặt hay lùi lại quá xa khi đồng nghiệp đến gần. Khi đó người bất lịch sự là bạn.

Cuối cùng là không bàn tán sau lưng. Nếu bạn đã chọn cách góp ý trực tiếp, hãy kết thúc câu chuyện tại đó. Đừng biến nó thành chủ đề trà đá với những đồng nghiệp khác.

Nhìn chung, góp ý về mùi cơ thể không phải là chỉ trích mà là giúp đỡ. Một người có EQ cao sẽ biết cách biến một tình huống khó xử thành cơ hội để xây dựng sự tin tưởng và thấu hiểu. Hãy nhớ rằng cách nói quan trọng hơn điều bạn nói nhé!